Paxful bu Temmuz’da 6 yaşına giriyor ve bunu kutlamanın tüm kullanıcılarımıza harika bir çekiliş sunmaktan daha iyi bir yolu olmadığına karar verdik.

Yıllar boyunca bize yoldaşlık yapmanıza karşılık bir teşekkür olarak şimdiye kadarki en büyük çekilişi gerçekleştiriyoruz. Tüm kalbinizle alım satımlara devam edin ve 6.000 USD ödül havuzumuzdan kazanma şansı yakalayın.

16’sından itibaren başlayarak Temmuz ayı boyunca her Cuma günü, rastgele bir şekilde 2 kullanıcı seçip bunların her birine 1.000 USD kıymetinde kripto ödül vereceğiz—evet, doğru duydunuz: her birine.

Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler:

Paxful hesabınızda kimliğinizi doğrulayın

Temmuz ayı boyunca en az 10 USD kıymetinde kripto alım satımı yapın

‘Paxful6’ teklif etiketini kullanarak bir teklif oluşturun veya bu etiketi kullanan bir alım satımcıyla kripto alımı/satımı yapın

Geçen 6 yıl oldukça çılgınca ve harika bir yolculuk oldu—ve bundan dolayı hem eski hem de yeni kullanıcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Yanımızda olduğunuz için mutluyuz.

İyi şanslar!