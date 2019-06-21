Bitcoin: Paranın yeni formu

Nakitsiz bir dünya, şubesiz bankacılık sistemleri derken para ile ilgili tüm bildiklerimizi unutturan yeni bir kavram ortaya çıktı: Bitcoin. Hatta yaratılışının üzerinden 10 yıl geçti bile. Sanılanın aksine ne sadece spekülasyonlardan ibaret, ne de sadece alternatif yatırım aracı. Hepsinin çok ötesinde ve yakında hayatlarımızın daha da içinde olacak.