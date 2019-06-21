Haberler ve Güncellemeler

Bitcoin: Paranın yeni formu

Nakitsiz bir dünya, şubesiz bankacılık sistemleri derken para ile ilgili tüm bildiklerimizi unutturan yeni bir kavram ortaya çıktı: Bitcoin. Hatta yaratılışının üzerinden 10 yıl geçti bile. Sanılanın aksine ne sadece spekülasyonlardan ibaret, ne de sadece alternatif yatırım aracı. Hepsinin çok ötesinde ve yakında hayatlarımızın daha da içinde olacak.

Paxful Team
Paxful Team
21.06.2019
2 dakikalık okuma
Haberler ve Güncellemeler

Bitcoin: Paranın yeni formu

Nakitsiz bir dünya, şubesiz bankacılık sistemleri derken para ile ilgili tüm bildiklerimizi unutturan yeni bir kavram ortaya çıktı: Bitcoin. Hatta yaratılışının üzerinden 10 yıl geçti bile. Sanılanın aksine ne sadece spekülasyonlardan ibaret, ne de sadece alternatif yatırım aracı. Hepsinin çok ötesinde ve yakında hayatlarımızın daha da içinde olacak.

Paxful Team
Paxful Team
21.06.2019
2 dakikalık okuma
Haberler ve Güncellemeler
HABERLER VE GÜNCELLEMELER
Bitcoin: Paranın yeni formu

Nakitsiz bir dünya, şubesiz bankacılık sistemleri derken para ile ilgili tüm bildiklerimizi unutturan yeni bir kavram ortaya çıktı: Bitcoin. Hatta yaratılışının üzerinden 10 yıl geçti bile. Sanılanın aksine ne sadece spekülasyonlardan ibaret, ne de sadece alternatif yatırım aracı. Hepsinin çok ötesinde ve yakında hayatlarımızın daha da içinde olacak.

Paxful Team
Paxful Team
21.06.2019
2 dakikalık okuma
2 dakikalık okuma

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