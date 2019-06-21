Bitcoin: Paranın yeni formu
Nakitsiz bir dünya, şubesiz bankacılık sistemleri derken para ile ilgili tüm bildiklerimizi unutturan yeni bir kavram ortaya çıktı: Bitcoin. Hatta yaratılışının üzerinden 10 yıl geçti bile. Sanılanın aksine ne sadece spekülasyonlardan ibaret, ne de sadece alternatif yatırım aracı. Hepsinin çok ötesinde ve yakında hayatlarımızın daha da içinde olacak.
Nakitsiz bir dünya, şubesiz bankacılık sistemleri derken para ile ilgili tüm bildiklerimizi unutturan yeni bir kavram ortaya çıktı: Bitcoin. Hatta yaratılışının üzerinden 10 yıl geçti bile. Sanılanın aksine ne sadece spekülasyonlardan ibaret, ne de sadece alternatif yatırım aracı. Hepsinin çok ötesinde ve yakında hayatlarımızın daha da içinde olacak.
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