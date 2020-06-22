Если вы не новичок в криптовалютной индустрии, то наверняка вы уже являетесь членом какого-то криптосообщества (и даже не одного). Однако если вы только делаете первые шаги в мире финансовых технологий, вам стоит узнать, что это за сообщества и для чего они нужны.

Мы расскажем вам, что из себя представляют из себя криптосообщества, почему они так важны и как они могут быть полезны.

О криптосообществах в двух словах

Сообщество — это социальная группа, участники которой преследуют общие цели и интересы. Это определение можно использовать и по отношению к группам, посвященным криптовалюте и блокчейну, так как все их участники проявляют интерес к биткоину и другим криптовалютам.

Криптосообщества можно найти на всех социальных платформах, таких как Telegram, Viber, Slack, Discord и т.д.

Чем могут быть полезны криптосообщества?

Какую же пользу можно извлечь из участия в онлайн-группах, посвященных криптовалютам и блокчейну?

Доверительные отношения

Присоединяясь к такому сообществу, вы не просто становитесь членом определенной группы. Все участники сообщества тесно связаны с его миссией и ценностями.

Если вы являетесь участником криптогруппы на какой-либо социальной платформе, вы наверняка общаетесь со многими другими участниками. Таким образом, вы выстраиваете продуктивные и доверительные отношения с новичками, владельцами криптобирж, трейдерами и инвесторами.

Эффективная платформа для общения

Финансово-технологический сектор постоянно развивается, и многим сначала трудно сориентироваться в незнакомой области. Благодаря сообществам люди, которые разделяют похожие интересы, могут обмениваться идеями и информацией с другими участниками.

Для криптобирж и торговых платформ также важно иметь онлайн-сообщества, через которые их пользователи и клиенты могут легко связаться с ними. Компании часто нанимают модераторов, которые следят за работой таких сообществ и отвечают на все вопросы пользователей.

Возможности для заработка

Люди обычно присоединяются к группам, чтобы узнать что-то новое. Возможно, они ищут информацию об определенной криптовалюте, платформе или бирже, товаре или услуге. Что бы они ни искали, всегда есть вероятность, что в конечном итоге они решат для чего-то использовать криптовалюту.

Потенциал онлайн-сообществ можно раскрыть и через организацию личных встреч и других мероприятий. Именно такой подход использовал Paxful при проведении встречи в Гонконге, где директор компании Рэй Юсуф рассказал о возможных способах использования биткоинов.