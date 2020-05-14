Ведущая P2P-платформа Paxful для торговли биткоинами планирует объединить команду экспертов платформы и помогать развивать сообщества Paxful в России и других русскоговорящих странах.

14 мая 2020 года — Paxful, одна из крупнейших международных криптовалютных P2P-платформ, целями которой являются предоставление людям разных возможностей для финансового развития и обеспечение доступности финансовых услуг по всему миру, объявляет о запуске предпринимательской программы Paxful Peer для русскоязычных пользователей платформы.

Данная программа была успешно запущена в ноябре 2019 года для англоговорящих пользователей, и теперь Paxful Peer предлагает русскоязычным криптотрейдерам, которые поддерживают платформу Paxful, стать лидерами сообществ, а также воспользоваться эксклюзивными привилегиями программы.

«Мы живем в мире P2P-технологий, и Paxful всегда старается сделать так, чтобы пользователи в полной мере могли оценить все преимущества P2P-систем, — отметил Рэй Юсеф, генеральный директор и соучредитель Paxful. — Благодаря программе Paxful Peer наши пользователи открыли для себя новые возможности для предпринимательского роста. Участники сообщества Paxful получают от нас самую актуальную и подробную информацию о криптовалюте и биткоинах, и мы гордимся их успехами и достижениями».

Предпринимательская программа состоит из трех уровней и в зависимости от уровня предлагает каждому участнику ряд привилегий и возможностей для карьерного роста, в том числе возможность получать ежемесячные выплаты или даже стать сотрудником компании Paxful. Когда участники программы выполняют требования первого уровня, они получают вознаграждение и переходят на следующий уровень.

Какие уровни есть в программе Paxful Peer?

Peer . На этом уровне требуется помогать другим участникам пользоваться платформой Paxful и рассказывать о ней в социальных сетях, используя хештэг #PaxfulPeer.

. На этом уровне требуется помогать другим участникам пользоваться платформой Paxful и рассказывать о ней в социальных сетях, используя хештэг #PaxfulPeer. Ambassador . Участники этого уровня должны регулярно создавать качественный контент, организовывать мероприятия, спонсируемые компанией Paxful, и расширять сеть своих партнеров.

. Участники этого уровня должны регулярно создавать качественный контент, организовывать мероприятия, спонсируемые компанией Paxful, и расширять сеть своих партнеров. Associate . На этом последнем уровне программы участники становятся экспертами платформы Paxful и могут выбрать понравившееся направление для своего карьерного роста: обучать других участников программы Paxful Peer, привлекать новых участников, анализировать пользовательский опыт и предлагать новые улучшения платформы или применять технические знания и помогать обеспечивать защиту платформы Paxful.

Для того чтобы участвовать в программе Paxful Peer, надо заполнить форму заявки по этой ссылке. Представители компании свяжутся с кандидатами в течение 10 дней после ее отправки. Если кандидат пройдет предварительную проверку, его пригласят на видеособеседование. В случае успешного прохождения собеседования кандидат официально получает статус участника программы Paxful Peer.

Криптоэнтузиасты, которые желают участвовать в программе, но не имеют пользовательского аккаунта на платформе Paxful, могут зарегистрироваться на сайте и после этого подать заявку на участие в программе. Каждый пользователь платформы получает бесплатный цифровой кошелек, который позволяет не только безопасно хранить биткоины, но и покупать, продавать и отправлять их, используя более 300 различных способов оплаты, включая PayPal, Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney, банковские переводы и переводы с карты на карту.

Узнать подробную информацию о предпринимательской программе можно на странице Paxful Peer.