Наше криптосообщество, которое сейчас насчитывает 6 миллионов, постоянно растет. В связи с этим мы ввели новое правило: теперь для предложений с оплатой через PayPal требуется залог, чтобы обеспечить безопасность всех наших пользователей.

Все продавцы криптовалюты на Paxful должны внести залог, чтобы активировать свои предложения с оплатой через PayPal. Благодаря этому правилу на нашем маркетплейсе отображаются только настоящие предложения от надежных продавцов.

Чтобы вы лучше поняли, как это работает, вот что вам нужно знать:

Ваше приложение не будет активировано, если на вашем аккаунте недостаточно BTC для покрытия залога

Минимальный залог Paxful составляет 0,005 BTC и может меняться в зависимости от вашей торговой активности

Залог Paxful взимается с пользователя, а не с каждого предложения, то есть он одновременно покрывает все предложения с оплатой через PayPal

Вы можете вернуть залог спустя 7 (семь) дней после вашей последней сделки с оплатой через PayPal (включая успешные и отмененные сделки)

Вы можете в любое время забрать свой залог, если у вас нет сделок с оплатой через PayPal

Как внести залог

Хотите активировать предложение с оплатой через Paypal? Чтобы внести залог, сделайте следующее:

Шаг 1. Войдите в свой аккаунт Paxful и нажмите Панели управления. Вы можете управлять залогом с обычной панели управления или в разделе “Мои сделки и предложения”.

Шаг 2. На панели управления перейдите в Мои предложения, затем нажмите Внести, чтобы внести всю необходимую сумму залога. Вы также можете нажать Внести в соответствующем поле одного из ваших предложений с оплатой через PayPal, чтобы внести необходимую сумму и активировать его. После этого появится окно подтверждения.

Шаг 3. Внимательно прочитайте сообщение и нажмите Внести, чтобы подтвердить транзакцию. Вы получите подтверждение, что BTC были успешно перечислены с кошелька на счет хранения Paxful. Внесенная вами сумма сразу появится на панели управления залогом.

Как вернуть залог

Хотите забрать свой залог на Paxful? Следуйте перечисленным выше инструкциям, но вместо “Внести” нажмите Снять в соответствующем разделе на панели управления и повторите все действия до шага 3.

Более подробная информация о залоге Paxful доступна в этой статье. Желаем вам удачных сделок!