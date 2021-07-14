Непредсказуемые скачки курса биткоина (BTC) и других цифровых валют интересуют многих, особенно криптоэнтузиастов и инвесторов. Криптовалюту можно использовать не только для более эффективных платежей, но и для заработка. Если вы хотите повысить свой доход, не продавая криптовалюту, или хотите приобрести криптовалюту, не покупая ее, то криптовалютный кредит может быть подходящим вариантом.

Коротко о криптовалютных займах

Сначала давайте посмотрим, что такое криптозаймы и как они работают. Займы в биткоинах похожи на обычные займы, где вы одалживаете определенную сумму у кредитора под определенный процент. Единственное различие заключается в том, что криптовалюта служит залогом, то есть активом, который гарантирует выплату займа.

Вы, наверное, знаете, сколько сегодня стоит биткоин — на данный момент его цена составляет 54 000 USD. Вам может быть нелегко взять биткоины в долг у знакомого из-за волатильности курса биткоина. В таких случаях кредитору и заемщику нужны гарантии, что обе стороны выполнят свои обязательства.

Если вы хотите взять или дать в долг криптовалюту, вам стоит познакомиться с платформами для биткоин-кредитования.

Знакомство с криптозаймами

Теперь, когда вы знаете, что представляют из себя криптозаймы, мы расскажем, что вам обязательно нужно знать, перед тем как брать кредит в биткоинах.

Платформы для криптовалютного кредитования

Эти платформы предоставляют безопасную среду, где кредиторы и заемщики могут проводить транзакции. Они могут быть двух типов: централизованные и децентрализованные. Некоторые платформы дают своим пользователям возможность открывать сберегательные счета и даже торговать криптовалютой.

🔐 Централизованные криптозаймы (CeFi) – Такие платформы управляются компанией или группой . Иными словами, у платформы есть центральный орган, который контролирует все ее системы и операции . На централизованных платформах пользователям часто нужно создать аккаунт и пройти такие процедуры обеспечения безопасности, как “Знай своего клиента” (KYC), направленные на предотвращение отмывания денег и других финансовых преступлений. На платформе можно отслеживать все транзакции с помощью технологии блокчейн, а у пользователей обычно есть возможность в любое время связаться со службой поддержки.

🔏 Децентрализованные криптозаймы (DeFi) – У таких платформ для криптокредитования нет центрального органа. Децентрализованные платформы для криптозаймов контролируются не человеком, а кодами. Они часто используют смарт-контракты, чтобы автоматизировать выплаты и транзакции. Поскольку они функционируют на основе блокчейна, транзакции видны всем пользователям сети , что обеспечивают большую прозрачность. Если вы хотите взять биткоины на децентрализованной платформе для криптокредитования, вам нужно просто подать заявку и отправить цифровую валюту в качестве залога. Вам не нужно предоставлять личную информацию, подтверждать кредитную историю или отправлять другие документы.

Оба варианта имеют свои преимущества, так

что выберите тот, который для вас удобнее и доступнее.

Криптовалюты для залога

Вы можете использовать для залога разные цифровые валюты в зависимости от выбранной платформы криптокредитования. В большинстве случаев вы можете взять в долг такие коины, как Tether (USDT), Bitcoin Cash (BCH), Cardano (ADA), Monero (XMR), Litecoin (LTC), Tron (TRX), Ripple (XRP), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Stellar (XLM) и другие. Вы можете использовать их в качестве гарантии обеспечения займа. Вы сами решаете, какую валюту выбрать.

Процент

Когда вы берете кредит в банке или другом финансовом учреждении, вы платите за это определенный процент. Криптозаймы тоже предполагают плату за пользование активом. Часто процентная ставка зависит от условий займа, суммы и платформы криптокредитования. Поэтому обязательно проверьте, сколько вам придется платить за ту сумму, которую вы взяли в кредит. Некоторые платформы для займа биткоинов предлагают фиксированные или плавающие процентные ставки.

Фиксированная процентная ставка предполагает начисление одинаковых процентов на сумму кредита. Это значит, что в течение всего срока кредитования вы будете платить фиксированную сумму в качестве процентов. Такая ставка может применяться ко всему сроку кредитования или какой-то его части. С другой стороны, плавающая процентная ставка зависит от колебаний рынка. В этом случае сумма может изменяться без предупреждения.

Некоторые говорят, что фиксированная ставка может быть немного выше плавающей, но если вы предпочитаете платить фиксированный процент, вы можете выбрать этот вариант. Плавающая ставка может быть ниже фиксированной, однако вы никогда не предугадаете, насколько она может повыситься или понизиться. Вам могут предложить и другие виды процентных ставок, поэтому вам стоит посоветоваться с кредитором, чтобы он объяснил вам их особенности.

Стоит ли брать криптозаем?

Вы, наверное, сейчас думаете, стоит ли рассматривать для себя криптокредитование или нет. Есть и другие аспекты этого вопроса, которые помогут вам принять решение.

Если вы новичок в криптовалютной области и хотите приобрести BTC, не участвуя в торговле, вы можете для начала взять биткоины в кредит. Отправлять и получать деньги с помощью криптовалюты намного проще и дешевле, чем через банки или другие финансовые учреждения.

Криптозаймы подходят для тех, у кого нет банковского счета. Для того чтобы взять криптовалюту в кредит, не нужно предоставлять личные данные, кредитную или банковскую историю, поэтому доступ к таким займам и сопутствующим финансовым услугам намного проще. Сюда относится оплата счетов, покупки, переводы и многое другое.

Если вы криптоинвестор, который хочет повысить свой доход, не прибегая к продаже криптовалюты, вы можете давать BTC в долг. Так вы сможете обеспечить себе дополнительную прибыль.

Так стоит ли вам брать или давать BTC взаймы? Как всегда, решение за вами!

* Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Данный текст не может использоваться в качестве консультации по инвестиционным, финансовым и другим вопросам, а также не является выражением позиции Paxful.