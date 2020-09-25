Торговать биткоинами — это хорошо, но торговать разными криптовалютами — еще лучше. Теперь вы можете выйти на новый уровень, ведь Paxful предоставляет своим пользователям возможность покупать и продавать Tether (USDT)!

Tether (USDT) — это стейблкоин, который основан на технологии блокчейн и обеспечен долларом США. Tether способен надежно защитить ваши фиатные средства от непредсказуемых ценовых колебаний, а ваши биткоины – от волатильности курса. Иными словами, он обеспечивает сохранность ваших денег.

Вы можете покупать и продавать Tether* с помощью любого способа оплаты, доступного на Paxful. Для этого вам даже не придется сначала покупать биткоины! Баланс вашего кошелька отображается в долларах США, но вы можете выбрать любую другую валюту.

Напоминаем вам, что залог для сделок по-прежнему вносится в биткоинах. Мы также работаем над обновлением, которое позволит вам вносить Tether непосредственно на кошелек Paxful, поэтому следите за новостями! А пока вы можете ознакомиться с комиссиями за отправку средств с кошелька и другие транзакции на Paxful.

Если вы еще не опробовали эту новую функцию, сделайте это прямо сейчас! Мы всегда стараемся, чтобы вам было как можно удобнее торговать на нашей платформе, поэтому совсем скоро мы запустим другие интересные обновления!

*Функция покупки и продажи Tether доступна только для пользователей, которые подтвердили свою личность.