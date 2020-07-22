Для трейдера самое главное — это прибыль, не так ли?

Только за последнее десятилетие мировая торговая среда претерпела значительные изменения. Появились новые рынки, например, криптовалютный рынок, но и старый добрый форекс не сдает своих позиций.

Проблема заключается в том, что оба рынка имеют свои нюансы и сложности, и неопытным пользователям бывает трудно определиться с выбором.

Чем они отличаются? Что у них общего? Как выбрать рынок, который подходит именно вам? Мы ответим на эти вопросы в нашей статье.

Что такое валютный рынок?

Валютный рынок (форекс) — это самый крупный и ликвидный рынок в мире. Он представляет из себя децентрализованную платформу, на которой можно торговать иностранными валютами.

Этот рынок включает в себя банки, компании, частных инвесторов и финансовые учреждения. Его участники ежедневно обменивают валюты на $ 5,3 трлн в надежде получить прибыль.

Валютный рынок возник в 19-м веке в связи с появлением золотого стандарта (денежной системы, в которой фиатная валюта страны привязана к золоту) и последующему становлению доллара США в качестве мировой резервной валюты.

В 1970-х гг.организационное и розничное инвестирование активизировалось и привело к формированию современной торговой среды. С появлением интернет-торговли в 1990-х гг. валютный рынок стал еще доступнее и начал приобретать современный вид.

Поскольку рынок форекс отличается активностью и волатильностью, он особенно привлекателен для трейдеров, так как именно эта волатильность несет в себе огромные возможности для получения прибыли.

Волатильность валютного рынка зависит от экономических и политических событий. Поскольку форекс-трейдинг представляет из себя торговлю различными национальными валютами, стоимость валют определяется состоянием экономики той или иной страны и ее международными связями. Поэтому трейдеры рынка форекс не только смотрят на схемы и графики, но и интересуются отчетами по ВНП, экономическими календарями и текущими мировыми конфликтами.

Валютный рынок работает 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, и обычно на нем совершаются децентрализованные внебиржевые операции.

Что такое криптовалютный рынок?

В отличие от валютного рынка, криптовалютный рынок еще молод — ему чуть больше 11 лет. Криптовалюты — это цифровые активы, то есть на рынке совершаются только операции с цифровыми активами.

За последнее десятилетие криптовалютный рынок пережил бурный рост в связи с появлением различных альткоинов и созданием многочисленных бирж и торговых платформ.

Ежедневный объем сделок на криптовалютном рынке составляет около $100 млрд. Конечно, по сравнению с $5,3 трлн на валютном рынке это не так уж и много, но все же и $100 млрд — большие деньги. Основная часть этих денег торгуется на бирже. Несмотря на существование внебиржевого трейдинга для криптовалют, биржи остаются самым популярным местом для торговли биткоинами и другими криптовалютами.

Криптобиржи открыты всегда: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Однако правила трейдинга на биржах могут различаться в зависимости от криптовалютного режима в разных странах.

Криптовалюты отличаются особой волатильностью, что делает их особенно привлекательными для инвесторов. На цену криптовалют могут влиять такие факторы, как спрос и предложение, законодательство, позиция СМИ и т.д.

По сравнению с трейдерами рынка форекс криптовалютные трейдеры не слишком интересуются мировыми новостями. Вместо этого они уделяют больше внимания схемам и графикам и используют технический анализ.

Характеристики рынков

Прежде чем подробно сравнивать эти два рынка, давайте посмотрим на их основные особенности.

Сходства

Валютный и криптовалютный рынки имеют общие черты, в частности:

Торговля валютами

Прежде всего стоит отметить, что оба рынка работают с валютой, а не с материальными товарами. Хотя не все цифровые активы можно считать валютой, многие криптовалюты используют ту же модель.

Широкий круг участников

На обоих рынках сделки заключают как отдельные лица, так и крупные финансовые корпорации, и все они надеются заработать на волатильности валют.

Использование технологий

Наконец, оба рынка используют технологические решения, в первую очередь компьютеры и интернет. Хотя валютный рынок возник задолго до создания интернета, именно технологии способствовали его быстрому росту, и сейчас сделки в основном заключаются с использованием технологии. Криптовалютами вообще невозможно торговать без подключения к интернету, так как они существуют только в цифровой форме.

Различия

Несмотря на вышеупомянутые сходства, эти рынки во многом отличаются:

Биржевая и внебиржевая торговля

Большинство трейдеров форекс заключают внебиржевые сделки, в то время как криптотрейдеры торгуют на биржах.

Хотя внебиржевые сделки предлагают глобальную ликвидность, при их заключении часто требуются услуги брокера. Трейдеры и инвесторы могли напрямую выйти на рынок, но рынок строго регулировался, поэтому им было легче воспользоваться услугами брокеров. Недостаток этого метода заключается в том, что брокеры забирают себе определенный процент от вашей прибыли. Брокерская комиссия зависит от таких факторов, как участники сделки, текущие рыночные условия и валютная пара.

С другой стороны, биржевая торговля — наиболее популярный способ покупки криптовалют. Биткоин-биржи часто выступают в качестве посредников и тоже взимают комиссию. Однако эта комиссия обычно ниже, так как биржи устанавливают фиксированные ставки, применяемые по отношению ко всем сделкам. Это упрощает заключение сделок, но в то же время исключает возможность каких-либо изменений: вам просто приходится соглашаться или не соглашаться с условиями биржи.

Недавно появился новый вид криптовалютной торговли — пиринговые (P2P) транзакции. Такие P2P-платформы, как Paxful, не выступают в роли посредников, в отличие от традиционных биткоин-бирж. Вместо этого платформы предоставляют покупателям и продавцам самостоятельно заключать сделки, выбирая подходящий способ оплаты, что позволяет устанавливать более низкие комиссии.

Мировые валюты ≠ криптовалюты

Как было сказано ранее, мировые валюты тесно связаны с условиями в той или иной стране (устойчивость экономики, положение на мировой арене и т.д.). Это значит, что стоимость мировых валют может быть привязана к определенным активам и может регулироваться правительствами и финансовыми учреждениями. Поэтому всегда проверяйте самые последние обменные курсы.

Криптовалюты функционируют по-другому. Некоторые из них можно привязать к другим активам, но большинство криптовалют ни к чему не привязано. Их стоимость определяется возможностями применения и инвестирования. Это означает, что во многих случаях стоимость криптовалют зависит от удобства их применения. Однако конкуренция в этой сфере очень высока, и часто несколько криптовалют преследуют одинаковые цели.

Какой рынок выбрать?

Теперь вы немного знаете о каждом рынке, и вам легче определиться с выбором. В конечном итоге решение остается за вами. Какой рынок вам больше подходит?

Валютный рынок предлагает более высокую стабильность и ликвидность, а криптовалютные операции сопряжены с более высокими рисками, но и обещают более высокую прибыль. Заработать можно на обоих рынках, и нельзя сказать, что один из них прибыльнее другого. Все зависит от того, как вы проводите свои валютные и криптовалютные операции.

Независимо от того, какой из них вы выберете (даже если вы выберете оба), самое главное — хорошо их изучить. Вы должны помнить, что риски всегда существуют на обоих рынках, но вы можете свести их к минимуму, если будете тщательно собирать и анализировать информацию.

Если вы хорошо подготовитесь, вы сможете принимать разумные торговые решения и будете готовы к любому исходу. В конце концов, все мы должны зарабатывать, и, как однажды сказал Уоррен Баффет:

“Самая лучшая инвестиция — это инвестиция в себя”.

Всегда будьте внимательны, изучайте информацию и не сдавайтесь! Удачи!

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