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Теперь все пользователи Paxful могут покупать и продавать USDT, добавлять банковские реквизиты и отправлять биткоины на имя пользователя
USDT поможет пользователям платформы справиться с волатильностью рынка, защитить свои средства и диверсифицировать криптоактивы.
Paxful опубликовал статистику по российскому рынку, участники которого проявляют все больший интерес к биткоину как средству борьбы с инфляцией.
Спустя 5 лет компания Paxful достигла рекордных показателей по объему сделок и числу пользователей.
Международная P2P-платформа по торговле биткоинами Paxful запускает предпринимательскую программу для русскоязычных пользователей платформы.
В ответ на увеличивающийся спрос в мире, Paxful становится первой глобальной P2P платформой, предлагающей покупать и продавать золото в обмен на биткоин.
Слова “Новый год — новая жизнь” никогда не теряют своей актуальности. Мы хотим узнать, что вы планируете сделать, чтобы начать новую жизнь.
Ведущая биткоин-платформа празднует свое пятилетие и раскрывает данные об объеме сделок на ключевых рынках
Теперь пользователи Binance смогут покупать криптовалюту за фиатную валюту, используя многочисленные способы оплаты, доступные на платформе Paxful.