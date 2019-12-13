Теперь пользователи Binance смогут покупать криптовалюту за фиатную валюту, используя многочисленные способы оплаты, доступные на платформе Paxful.

12 декабря 2019 года — Binance, крупнейшая по объему сделок и числу пользователей криптовалютная биржа, объявила сегодня о начале сотрудничества с Paxful, пиринговой платформой для торговли биткоинами, с целью обеспечить доступность финансовых услуг по всему миру. Начиная с сегодняшнего дня виртуальный биткоин-киоск Paxful будет интегрирован в платформу Binance, и им смогут пользоваться все пользователи криптобиржи.

Такая интеграция позволит пользователям Binance использовать пиринговую платформу Paxful непосредственно на сайте Binance.com, чтобы покупать биткоины (BTC) за 167 различных валют, включая российский рубль (RUB), вьетнамский донг (VND), индонезийскую рупию (IDR), нигерийскую найру (NGN), колумбийское песо (COP), английский фунт (GBP), мексиканское песо (MXN), канадский доллар (CAD), евро (EUR), аргентинское песо (ARS) и т.п., с зачислением на свой счет. Через виртуальный биткоин-киоск пользователи смогут мгновенно связаться с продавцами, которые отвечают заданным параметрам (например, валюта и способ оплаты). Кроме того, эта интеграция позволит пользователям совершать платежи через Paxful на платформе Binance.

“Paxful гордится сотрудничеством с Binance, благодаря которому мы сможем вместе нести биткоины в массы, — сказал Рэй Юсеф, генеральный директор и соучредитель Paxful. — Мы одинаково заботимся о будущем мировой криптоэкономики и надеемся, что благодаря этому партнёрству еще больше людей получат доступ к финансовым услугам и откроют для себя новые возможности”.

В распоряжении пользователей Binance теперь будут сотни новых способов оплаты, а пользователи Paxful получат прямой доступ к платформе для торговли цифровыми активами. Благодаря интеграции пользователи смогут покупать биткоины (BTC) за такую валюту, как RUB, VND, IDR, NGN, COP, GBP, MXN, CAD, EUR, ARS; позднее к этому списку будут добавлены и другие валюты.

“Это важное партнёрство между криптобиржей и пиринговой платформой позволит пользователям использовать альтернативные способы оплаты, доступные на Paxful, включая банковские переводы в местной валюте и самые популярные электронные кошельки, — отметил Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance. — Мы являемся одной из немногих бирж, использующих интеграцию с Paxful, и мы с нетерпением ждем уникальных возможностей, которые откроются благодаря доступу к новым способам покупки биткоинов”.

Это стратегически важное решение для Paxful и Binance, двух ведущих криптоплатформ, которые прилагают все усилия для того, чтобы люди по всему миру могли свободно распоряжаться своими средствами. В ноябре объем сделок на Paxful составил 30 млн долларов США, а за первую неделю декабря объем торговли фьючерсами на биткоин на Binance удвоился за 24 часа — c 980 млн до 2,2 млрд долларов США.

О Paxful

Миссия Paxful — предоставить людям простую в использовании и надежную платформу для торговли биткоинами. Paxful помогает тем, у кого нет доступа к банковскому обслуживанию, обрести контроль над своими средствами через пиринговое финансирование. Каждый пользователь получает бесплатный цифровой кошелёк, с помощью которого он может отправлять, получать и хранить биткоины. Пиринговая платформа обходится без посредников, предоставляя всем своим клиентам безопасный счет хранения и круглосуточную поддержку.

О Binance

Binance представляет собой блокчейн-систему, которая состоит из нескольких подразделений. Миссия Binance — способствовать развитию блокчейна и обеспечению финансовой свободы. Binance включает в себя Binance Exchange (ведущую мировую криптобиржу), Labs (отдел предпринимательского капитала и инкубатор), Launchpad (платформу для продажи токенов), Academy (образовательный портал о криптовалюте), Research (отдел по анализу крипторынка), Charity Foundation (благотворительную платформу на основе биткоинов и некоммерческий фонд), Trust Wallet (официальный криптокошелёк Binance и браузер dApps), а также Binance Chain (программную блокчейн-система, разработанную компанией Binance и ее сообществом).