Более десяти дет прошло с тех пор, как Сатоши Накамото создал биткоин (BTC) и представил его широкой общественности. Эта криптовалюта (или виртуальный актив) не только представляет собой новый вид денег, но и обладает интересными особенностями.

На данный момент существует более 5000 криптовалют, которые используются для торговли и финансовых операций. Несмотря на их растущее число, биткоин остается лидером в плане рыночной капитализации, цены и сфер применения.

Доминирующее положение BTC на криптовалютном рынке позволило открыть и использовать его полезные характеристики. Ниже мы расскажем вам о том, как можно использовать биткоин.

Повседневные покупки

В первые годы после появления биткоина у нас было очень мало информации о способах его применения. Раньше владельцы BTC использовали свои средства только в качестве виртуального актива на криптовалютном рынке для покупки, продажи или торговли. Однако сейчас многие компании и предприниматели в разных странах принимают биткоины в качестве оплаты за товары и услуги. Вы можете расплатиться биткоинами даже за такие обычные товары, как продукты питания или корм для животных.

Кроме того, вы также можете использовать биткоины в ресторанах, сетях быстрого питания и кафе, а также для оплаты заказов в отелях, авиакомпаниях и туристических агентствах.

Благотворительные проекты

Помимо вышеупомянутых способов применения, биткоин все чаще используется для благотворительных взносов. Сегодня многие организации принимают BTC наряду с другими криптовалютами для различных пожертвований. Это объясняется тем, что биткоин-транзакции очень легко отследить.

Организации, которые принимают пожертвования в биткоинах и других криптовалютах, включают в себя Save the Children, The Water Project, Red Cross, Autism Speaks, Zamzam Water, Unicef и другие. Многие криптовалютные и блокчейн-компании также запустили свои благотворительные инициативы, финансируемые с помощью виртуальных валют.

В качестве примера можно привести проект Paxful #BuiltWithBitcoin, целью которого является строительство 100 школ, колодцев и общественных садов. Этот проект доказывает, что криптовалютная индустрия способна спонсировать и поддерживать благотворительные начинания.

Денежные переводы

Большинство людей все еще предпочитают традиционные методы для отправки или получения денег, то есть используют услуги банков или других операторов денежных переводов. Несмотря на популярность этого способа, он требует предоставления личной информации, включая имя, адрес, контактные данные и т. д.

Перечисление средств может занять какое-то время, так как операторы денежных переводов не работают не работают ночью, по выходным и в праздники. Комиссии также отличаются в зависимости от суммы перевода, оператора и страны проживания получателя.

С биткоинами все происходит по-другому. Вы можете перевести деньги с цифрового кошелька на вашем смартфоне или компьютере. Вам не нужно предоставлять подробную личную информацию, а дополнительные комиссии за перевод незначительны или вообще отсутствуют. Кроме того, сами транзакции совершаются практически мгновенно. Вы может отправить и получить BTC в любое время дня и ночи, а география переводов ничем не ограничена.

Подарки

Виртуальные валюты становятся все более распространенными, и сегодня вы можете купить сотни разных вещей при помощи биткоинов, от одежды и обуви до электроники и машин — причем этот список постоянно пополняется.

Если вам хочется чего-то особенного, вы можете подарить биткоины своим друзьям или близким. Вам необязательно покупать целый биткоин, вы можете купить любую его долю.

Есть много способов подарить криптовалюту. Например, можно создать цифровой кошелек, с помощью которого ее можно хранить и использовать. Сейчас существуют сотни разных кошельков, но если вы новичок в этой области, попробуйте Paxful — при регистрации вы сразу получаете бесплатный биткоин-кошелек.

После создания кошелька вы можете отправить BTC своим друзьям и родным — конечно, если у них тоже есть цифровые кошельки. Просто войдите в свой аккаунт Paxful, нажмите кнопку “Отправить”, введите сумму и укажите адрес кошелька получателя.

Затем в целях безопасности вам нужно будет ввести пароль от аккаунта. Если у вас включена двухфакторная аутентификация, то вместо пароля вам нужно будет ввести код 2ФА. После этого вы можете отправить свой подарок. Вы также можете использовать приложение Paxful Bitcoin Wallet для отправки средств: нажмите “Отправить” и выполните те же самые действия.

Хранение средств

Биткоин считается очень волатильным активом и часто сравнивается с золотом. Оба этих актива используются для хранения средств. Ценность золота известна с давних времен, поэтому люди доверяют ему больше, чем биткоину, однако биткоин тоже подходит для этих целей.

С помощью BTC и других криптовалют страны, находящиеся в тяжелом экономическом и финансовом положении, могут найти выход из кризиса. Хранение средств в BTC в условиях падающего курса фиатных валют позволяет защитить свои сбережения от инфляции. Кроме того, BTC можно использовать и для инвестиций: криптоинвесторы часто пользуются непредсказуемостью и волатильностью биткоина для получения прибыли.

Есть и другие способы применения биткоина, помимо тех, которые мы перечислили. Эта криптовалюта продолжает развиваться, и, может быть, скоро мы откроем ее новые возможности.