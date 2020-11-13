Один из лучших способов заработать деньги онлайн — это продавать биткоины. Однако мошенники не дремлют и всячески стараются получить доступ к вашим средствам.

Криптовалютный рынок не зря иногда называют “Диким Западом”, поскольку на нем могут возникать неожиданные и неприятные ситуации. Однако часто их можно избежать, если предпринять необходимые меры предосторожности.

Как минимизировать риски

При продаже биткоинов на Paxful вы всегда можете свести риски к минимуму. Вот несколько полезных советов:

1. Не используйте один и тот же электронный адрес для нескольких аккаунтов

Конечно, намного легче использовать один электронный адрес и пароль для всех аккаунтов. Однако это небезопасно, особенно если речь идет о ваших деньгах и платежных аккаунтах.

Почему не стоит использовать одинаковые учетные данные? Потому что если мошенники получат доступ к одному аккаунту, у них будет доступ и ко всем остальным. Мошенники могут отправлять специальные письма, чтобы получить доступ к вашему аккаунту и забрать ваши биткоины.

У этой проблемы есть простое решение. Если вы используете разные электронные адреса и не можете все запомнить, используйте менеджер паролей. В интернете вы найдете сотни вариантов: посмотрите и выберите тот, который вам понравится.

2. Остерегайтесь тех, кто выдает себя за других

Раз уж мы упомянули письма мошенников, стоит сказать, что они часто пытаются выдать себя за других лиц.

Лучший способ добиться успеха на Paxful — быть самим собой. Однако не все думают так же. Остерегайтесь мошенников, который притворяются модераторами. Если вы получили письмо с просьбой выдать биткоины со счета хранения и обещанием возместить вам эту сумму, не соглашайтесь. Ни один модератор не попросит вас об этом.

Вот явный признак того, что вы имеете дело с мошенником:

Электронное письмо от модератора всегда заканчивается на @paxful.com. В этом письме, как вы видите, используется другой электронный адрес.

Мошенники используют не только письма, они также могут попытаться обмануть вас в чате сделки.

Чтобы обезопасить себя, убедитесь, что вы действительно общаетесь с модератором Paxful. Вот как можно определить настоящего модератора:

Сообщения модераторов отображаются на голубом фоне.

У модераторов оранжевая картинка профиля.

В левом верхнем углу сообщения находится серая надпись “Модератор”.

В приведенном ниже примере сообщение точно отправлено модератором, так как оно отвечает всем трем критериям.

Если вы подозреваете, что имеете дело с кем-то, выдающим себя за модератора, немедленно свяжитесь с нашей службой поддержки.

3. Используйте двухфакторную аутентификацию (2ФА)

Для настройки 2ФА понадобится несколько лишних минут, но это того стоит. Это лучший способ обезопасить ваши транзакции, переводы и другие денежные операции. 2ФА — это первая линия защиты вашего аккаунта и ваших денег от мошенников.

Рекомендуем также установить контрольные вопросы. Ответы на них должны быть известны только вам!

4. Сохраняйте чеки

Допустим, вы пришли в магазин и купили себе часы, которые давно присмотрели. Вы так рады своей покупке, что даже не попросили чек. Когда вы пришли домой, вы надели часы и обнаружили, что они не работают. Вы решаете вернуть их, но, к сожалению, без чека это невозможно. В данном случае чек служит доказательством покупки.

То же правило работает и на Paxful. Конечно, вы не получаете бумажный чек при продаже биткоинов, но вам все равно нужно иметь доказательство покупки или продажи. Если у вас есть доказательство, у вас больше шансов выиграть спор.

Что же считается доказательством на Paxful? Это зависит от способа оплаты, который вы используете. Например, в сделке с оплатой подарочной картой приемлемым доказательством будет четкий снимок карты и кода на ее обратной стороне. Если вы платите банковским переводом, вы можете предоставить квитанцию о внесении средств на счет.

Еще раз подчеркнем, что доказательство платежа зависит от способа оплаты, поэтому перед совершением платежа узнайте как можно больше об использовании выбранного способа оплаты.

5. Выполняйте инструкции к сделке

Если вы нашли предложение по покупке и хотите продать свои биткоины, обязательно следуйте инструкциям покупателя. Если вы этого не сделаете, у вас могут возникнуть проблемы, а разве вам это нужно?

Если вы создаете предложение по продаже, то ваши инструкции должны быть четкими и ясными. Прочитайте свои инструкции и посмотрите, насколько они просты для понимания. Чем проще ваши указания, тем легче будет вашему торговому партнеру совершить платеж.

Также помните, что у сделок есть срок действия. Если вы будете затягивать, срок сделки истечет, поэтому здраво оценивайте свои возможности до открытия сделки.

6. Не одалживайте деньги

Иногда покупатели могут уговаривать вас одолжить им деньги. Они могут сказать, что, если вы откажете, они найдут другого продавца, или попытаются убедить вас, что на Paxful это в порядке вещей.

Если вы оказались в такой ситуации, ни в коем случае не соглашайтесь. Чаще всего это мошенники: покупатель просто исчезнет вместе с вашими деньгами. Немедленно сообщите об этом, связавшись с нами, и продолжайте торговать с другими.

7. Вовремя открывайте спор

Вы всегда можете нажать кнопку “Спор”, если возникла проблема. Однако если вы будете знать, когда именно это нужно сделать, вы не только защитите свои деньги, но и сэкономите время.

Чтобы эффективно торговать на Paxful, вы должны знать, как ведут себя мошенники, чтобы вовремя обратиться за помощью к модератору.

Безопасность и надежность

Paxful в первую очередь заботится о вашей безопасности. Мы делаем все возможное, чтобы вы могли спокойно торговать.

Мы всегда поддержим вас, но это не значит, что вы не можете позаботиться о себе сами. Следуйте нашим рекомендациям, и тогда ваши деньги будут в безопасности.

Как говорится, мы “сильные независимые трейдеры”, и это не просто слова!