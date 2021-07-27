Ранее в этом году Paxful запустил поддержку Ethereum (ETH). Благодаря этому наши пользовали получили возможность покупать и продавать ETH, используя почти 400 способов оплаты.

Мы рады сообщить, что теперь мы снижаем комиссии за отправку ETH на внешние кошельки на 75%, чтобы уменьшить ваши расходы на внешние переводы.

Старые комиссии Новые комиссии (с 22 июля 2021 года) 0 – 9,99 USD = 0,002 ETH 0 – 9,99 USD = 0,0005 ETH 10 – 19,99 USD = 0,005 ETH 10 – 19,99 USD = 0,001 ETH 20 USD или больше = 0,01 ETH 20 USD или больше = 0,002 ETH

Данные изменения распространяются только на многоуровневые комиссии Paxful и ETH. Динамическая сетевая комиссия Ethereum остается неизменной.

Надеемся, что это обновление поможет вам извлечь еще больше выгоды из использования Ethereum.

Более подробная информация о комиссиях доступна здесь.