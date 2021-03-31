1 апреля — очень интересный день. В самом деле, в какой другой день вы бы решили подшутить над друзьями, устроив им безобидный, но запоминающийся розыгрыш?

Это день шуток и смеха, и мы надеемся, что вам удалось поднять им настроение. Им не очень понравилось? Вы можете доказать им, что вы сделали это из самых искренних чувств.

В честь “Дня смеха” мы организуем специальный розыгрыш. Четыре победителя получат по 50 USD в биткоинах. Чтобы принять участие:

✅ Отметьте друга, которого вы разыграли или хотели бы разыграть, на любой из наших страниц в соцсетях

✅ Не забудьте указать свое имя пользователя на Paxful

✅ У вас должен быть верифицированный аккаунт Paxful (с подтвержденной личностью)

Вы можете присоединиться к розыгрышу только сегодня, поэтому поторопитесь!

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Розыгрыш проводится 1 апреля (четверг), с 00:00 (EST) по 23:59 (EST). Желаем удачи!

*Сумма приза в криптовалюте определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.

Сотрудники, должностные лица и директора Paxful, а также все головные и дочерние компании, подразделения, филиалы, поставщики, типографы, дистрибьюторы и рекламные агентства (а также их иждивенцы, ближайшие члены семьи [родители, дети, братья, сестры, супруги]) и лица, проживающие на той же жилплощади (независимо от того, являются ли они родственниками или нет), не имеют права участвовать или побеждать в данном розыгрыше.