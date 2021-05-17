Мы отмечаем День биткоин-пиццы — особый день для любителей хрустящей корочки, густого томатного соуса, тягучего сыра и интересных начинок!
А какая пицца нравится вам? У вас консервативные вкусы, и вы предпочитаете классику? Может, Неаполитано или Нью-Йорк? А как насчет ананасов? Не беспокойтесь, мы не собираемся критиковать ваши вкусы. Главное, что вы любите пиццу так же, как и мы!
Поделитесь своей любовью к пицце и получите шанс выиграть 100 USD в BTC*. Вот что вам нужно сделать:
- Покажите нам ваш идеальный кусок пиццы. Это может быть набросок на салфетке, фотография домашней пиццы или коллекция ваших любимых эмодзи. Дайте волю своему воображению!
- Опубликуйте свой снимок или рисунок на любой из наших страниц в соцсетях с хештегом #BitcoinPizzaDay с 17 по 19 мая.
- Голосуйте за понравившиеся публикации, ставя лайки в комментариях или тредах, с 20 по 21 мая. (Вы можете попросить своих друзей поддержать вас!)
Мы выберем 4 победителей со всех наших страниц в соцсетях и составим целую пиццу из их кусочков. Результаты будут опубликованы 22 мая 2021 года, так что начнем праздновать! Отправляйте нам свою пиццу на этих страницах:
Наши победители смогут потратить свои биткоины на пиццу — возможно, мы поступим точно так же!
*Сумма приза в криптовалюте определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.