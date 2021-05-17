Мы отмечаем День биткоин-пиццы — особый день для любителей хрустящей корочки, густого томатного соуса, тягучего сыра и интересных начинок!

А какая пицца нравится вам? У вас консервативные вкусы, и вы предпочитаете классику? Может, Неаполитано или Нью-Йорк? А как насчет ананасов? Не беспокойтесь, мы не собираемся критиковать ваши вкусы. Главное, что вы любите пиццу так же, как и мы!

Поделитесь своей любовью к пицце и получите шанс выиграть 100 USD в BTC*. Вот что вам нужно сделать:

Покажите нам ваш идеальный кусок пиццы. Это может быть набросок на салфетке, фотография домашней пиццы или коллекция ваших любимых эмодзи. Дайте волю своему воображению!

Опубликуйте свой снимок или рисунок на любой из наших страниц в соцсетях с хештегом #BitcoinPizzaDay с 17 по 19 мая.

Голосуйте за понравившиеся публикации, ставя лайки в комментариях или тредах, с 20 по 21 мая. (Вы можете попросить своих друзей поддержать вас!)

Мы выберем 4 победителей со всех наших страниц в соцсетях и составим целую пиццу из их кусочков. Результаты будут опубликованы 22 мая 2021 года, так что начнем праздновать! Отправляйте нам свою пиццу на этих страницах:

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Наши победители смогут потратить свои биткоины на пиццу — возможно, мы поступим точно так же!

*Сумма приза в криптовалюте определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.