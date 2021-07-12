В июле Paxful исполняется 6 лет, и мы подумали, что лучше всего отметить это событие, проведя розыгрыш для всех наших пользователей.

Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы были с нами все эти годы, поэтому мы решили организовать самый масштабный розыгрыш. Торгуйте от всего сердца и получите шанс выиграть крупную сумму, ведь призовой фонд составит 6000 USD!

Каждую пятницу июля, начиная с 16-го числа, мы будем случайным образом выбирать 2 пользователей, которые получат криптовалюту на сумму 1000 USD. Да-да, вы не ослышались — каждый получит по 1000 долларов!

Чтобы принять участие:

Подтвердите свою личность в аккаунте Paxful

Заключите сделку на Paxful на сумму не менее 10 USD в любой криптовалюте в течение июля

Создайте предложение, используя тег ‘Paxful6’ или купите/продайте криптовалюту, используя этот тег

За эти шесть лет нам удалось многого достигнуть, и этим успехом мы обязаны нашим пользователям. Спасибо за то, что вы с нами!

Желаем удачи!