В июле Paxful исполняется 6 лет, и мы подумали, что лучше всего отметить это событие, проведя розыгрыш для всех наших пользователей.
Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы были с нами все эти годы, поэтому мы решили организовать самый масштабный розыгрыш. Торгуйте от всего сердца и получите шанс выиграть крупную сумму, ведь призовой фонд составит 6000 USD!
Каждую пятницу июля, начиная с 16-го числа, мы будем случайным образом выбирать 2 пользователей, которые получат криптовалюту на сумму 1000 USD. Да-да, вы не ослышались — каждый получит по 1000 долларов!
Чтобы принять участие:
- Подтвердите свою личность в аккаунте Paxful
- Заключите сделку на Paxful на сумму не менее 10 USD в любой криптовалюте в течение июля
- Создайте предложение, используя тег ‘Paxful6’ или купите/продайте криптовалюту, используя этот тег
За эти шесть лет нам удалось многого достигнуть, и этим успехом мы обязаны нашим пользователям. Спасибо за то, что вы с нами!
Желаем удачи!