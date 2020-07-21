“Трейдинг не только раскрывает ваш характер. Он еще и формирует его, если вы продержитесь достаточно долго”.

Это цитата Ивана Бьяджи, автора книги “Смена парадигмы: как оставаться спокойным в условиях рыночной неопределенности” (2015). Это высказывание близко многим современным трейдерам, ведь эмоции могут одержать верх над любым человеком, независимо от актива, которым он торгует.

Многие инвесторы пытаются анализировать рыночные циклы, чтобы получить большую прибыль. Давайте посмотрим, что это такое.

Что такое рыночные циклы и как они работают?

Рыночные циклы — это модели или тенденции, которые обычно формируются с течением времени на различных рынках. Они представляют из себя промежуток времени между двумя минимальными или максимальными показателями цены.

Обычно новые рыночные циклы появляются при формировании тенденций в определенном секторе/индустрии в связи с какими-либо нововведениями, новыми продуктами или изменениями в нормативной базе.

Эти тенденции трудно выявить, пока они не закончатся. Когда вы находитесь в середине периода, вам сложно определить начало и конец цикла. Это, соответственно, затрудняет оценку рыночных стратегий.

Продолжительность рыночных циклов может варьироваться от нескольких минут до нескольких лет, в зависимости от анализируемого рынка. Вы можете рассматривать разные аспекты цикла: например, дей-трейдеры концентрируются на пятиминутных интервалах, в то время как инвесторы в недвижимость анализируют периоды длительностью до 20 лет.

Что такое рыночная психология?

Рыночная психология — это теория, согласно которой рыночные тенденции связаны с эмоциональным состоянием участников рынка. Многие аналитики считают, что рост и падение цен определяются эмоциями. Они полагают, что настроение инвесторов создает психологию рыночного цикла. Конечно, мнения и настроения инвесторов различаются, поэтому цена активов колеблется, реагируя на средний эмоциональный фон рынка (динамика цен).

Когда на рынке преобладают положительные настроения и цены растут, можно говорить о бычьем рынке. В это время спрос на актив увеличивается, что приводит к снижению предложения. Повышенный спрос может создать еще более благоприятную среду для дальнейшего роста цен.

Когда на рынке преобладают отрицательные настроения, он становится медвежьим. При повышении предложения спрос снижается, что приводит к появлению нисходящей тенденции и заставляет инвесторов проявлять большую осторожность.

Этапы рыночного цикла

В каждом рыночном цикле четыре этапа:

Этап 1: Оптимизм, воодушевление и эйфория

Цикл всегда начинается с положительного настроя. Когда мы только начинаем инвестировать, мы полны надежд и оптимизма. Мы верим, что у нас все получится и что мы сможем получить прибыль со своих инвестиций.

Если на рынке в целом преобладает такой настрой и ожидания инвесторов оправдываются, то мы можем обрадоваться и начать рассчитывать на еще более высокую прибыль. На этом этапе инвесторов охватывает воодушевление.

Когда цикл достигает своего пика, воодушевление инвесторов сменяется эйфорией. На этом этапе нам кажется, что мы защищены от неудач и покорили рынок. Это самый опасный этап цикла. Именно на этом этапе мы подвергаемся максимальному риску, полагая, что мы не совершим ошибки и можем позволить себе более рискованные операции. Мы наивно полагаем, что нам гарантированы золотые горы.

Этап 2: Самонадеянность, отрицание и страх (или надежда)

На втором этапе рынок внезапно перестает отвечать нашим новым ожиданиям и не приносит большой прибыли. Однако мы все еще сохраняем уверенность и спокойствие (даже самонадеянность) и верим, что рынок скоро вернется к своему прежнему состоянию. Рынок восстает против нас, но мы все еще отрицаем это, говоря:

“Скоро все снова будет, как раньше”.

“Я не отступлю, ведь скоро рынок снова пойдет вверх”.

Мы начинаем беспокоиться и внимательно следить за рынком, надеясь на его подъем. Наши инвестиции начинают обесцениваться, и это вселяет в нас страх. На этом этапе многие инвесторы стараются защитить свои активы, переводя их в более стабильные акции или классы. Другие могут дальше придерживаться своей позиции и надеяться на восстановление рынка.

Этап 3: Паника

По мере того как бычьи тенденции сменяются медвежьими, инвесторы теряют надежду и начинают паниковать. Они теперь совсем не уверены в своих действиях и стараются минимизировать убытки. Некоторые из них окончательно падают духом и больше не верят в то, что рынок оправится.

Этап 4: Осторожность

На этом этапе рыночного цикла самое плохое уже позади. Цены снова начинают понемногу расти, но инвесторы не теряют бдительности. Если они снова решают выйти на рынок, то проявляют осторожность, спрашивая себя:

“Будет ли продолжаться этот рыночный рост?”

“Цены низкие, и есть возможность получить прибыль, но стоит ли сейчас инвестировать?”

Обратно к этапу 1

Обычно на рынке бывает период, когда цены незначительно колеблются. Это может дать инвесторам достаточно времени, чтобы снова воспрянуть духом и обрести надежду на возобновление цикла.

В таких условиях общий настрой на рынке снова может поменяться и стать более оптимистичным, и мы снова придем к этапу 1.

Биткоин и рыночная психология

Резкий взлет стоимости биткоина в конце 2017 года — наглядный пример того, как рыночная психология влияет на цену актива. В начале 2017 года цена BTC составляла около 900 долларов США. На протяжении года она росла и в конце концов достигла рекордной отметки в 20 000 долларов.

Во время этого роста настроения на рынке становились все более и более позитивными. Воодушевленные бычьими тенденциями, тысячи новых инвесторов вошли на этот рынок, рассчитывая на сказочную прибыль. Инвесторами овладел страх упустить выгоду, жадность и чрезмерный оптимизм. Сначала это подталкивало цену к дальнейшему росту, а затем перестало работать.

В конце 2017 и начале 2018 года цена на биткоин начала падать. Те инвесторы, которые присоединились к рынку поздно, понесли значительные убытки. Многие из них выбрали стратегию ходлинга (в силу излишней самоуверенности), и некоторые так и не оправились от понесенных потерь.

Как использовать рыночную психологию с выгодой для себя

Если вы понимаете рыночную психологию, это дает вам преимущество как при входе на рынок, так и при выходе из него.

Если вы покупатель, вам лучше действовать тогда, когда рынок находится на самом низком уровне. Предчувствие негативных рыночных тенденций может привести многих инвесторов в отчаяние, в результате чего цены на актив понижаются. Аналогичным образом, самый большой риск для инвесторов возникает тогда, когда участники рынка позитивнее всего оценивают его перспективы.

Сама идея проста, но определить эти точки в рыночном цикле довольно сложно. Высокие цены могут расти дальше, а минимальные показатели могут опуститься еще ниже.

Какой из этого можно сделать вывод? Иногда эмоции могут одержать над нами верх и превратить даже самых расчетливых инвесторов в безрассудных.

Помните, что рынок находится в постоянном движении и любые инвестиции всегда будут расти и падать в цене. Некоторые события могут помешать нам мыслить здраво, но у каждого из нас есть свой способ справляться с эмоциями. И это нормально, ведь если бы инвестировать было легко, все были бы богаты.

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