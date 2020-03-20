Как будто наперекор всему тому, что происходит сейчас в мире, биткоин поднимается в цене и имеет потенциал стать новым защитным активом инвесторов
Биткоин реагирует на нарастающую экономическую нестабильность в мире, волатильность курсов валют и фондовых рынков.
Новые возможности для русскоязычных пользователей, включая базу знаний, службу поддержки, сообщества в социальных сетях и программу Paxful Peer Program.
Слова “Новый год — новая жизнь” никогда не теряют своей актуальности. Мы хотим узнать, что вы планируете сделать, чтобы начать новую жизнь.
Ведущая биткоин-платформа празднует свое пятилетие и раскрывает данные об объеме сделок на ключевых рынках
Теперь пользователи Binance смогут покупать криптовалюту за фиатную валюту, используя многочисленные способы оплаты, доступные на платформе Paxful.
По словам Рэя, в так называемом “криптовалютном мире” безопасность кошелька, а также его защита от утечек данных и потери денег становятся все более непосильными задачами.
Если вы будете соблюдать эти правила, то очень скоро заметите, что у вас стало намного больше партнеров, а ваш доход от них увеличился во много раз.