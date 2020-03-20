ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Биткоин начал восходящий тренд

Как будто наперекор всему тому, что происходит сейчас в мире, биткоин поднимается в цене и имеет потенциал стать новым защитным активом инвесторов

Paxful Team
Paxful Team
20.03.2020
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Время прочтения: 2 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Биткоин на фоне мировой нестабильности: кризис или новые возможности?

Биткоин реагирует на нарастающую экономическую нестабильность в мире, волатильность курсов валют и фондовых рынков.

Paxful Team
Paxful Team
14.03.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
5 новых возможностей для русскоговорящих пользователей

Новые возможности для русскоязычных пользователей, включая базу знаний, службу поддержки, сообщества в социальных сетях и программу Paxful Peer Program.

Paxful Team
Paxful Team
20.01.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful разыгрывает 20 призов по $20 — поделитесь своими планами на новый год и выиграйте один из них!

Слова “Новый год — новая жизнь” никогда не теряют своей актуальности. Мы хотим узнать, что вы планируете сделать, чтобы начать новую жизнь.

Paxful Team
Paxful Team
31.12.2019
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful сообщает о значительном росте объема торговли и раскрывает показатели с 2015 года

Ведущая биткоин-платформа празднует свое пятилетие и раскрывает данные об объеме сделок на ключевых рынках

Paxful Press
Paxful Press
19.12.2019
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НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful и Binance заключили стратегическое партнёрство для расширения доступа к криптовалюте и повышения ликвидности

Теперь пользователи Binance смогут покупать криптовалюту за фиатную валюту, используя многочисленные способы оплаты, доступные на платформе Paxful.

Paxful Press
Paxful Press
13.12.2019
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ваш пароль больше не защищает ваши деньги — добро пожаловать в мир криптовалют!

По словам Рэя, в так называемом “криптовалютном мире” безопасность кошелька, а также его защита от утечек данных и потери денег становятся все более непосильными задачами.

Paxful Team
Paxful Team
12.11.2019
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Время прочтения: 3 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Заработайте еще больше с новой партнерской программой Paxful

Paxful Team
Paxful Team
29.08.2019
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как искать новых партнеров Paxful

Если вы будете соблюдать эти правила, то очень скоро заметите, что у вас стало намного больше партнеров, а ваш доход от них увеличился во много раз.

Paxful Team
Paxful Team
27.08.2019
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.