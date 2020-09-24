НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful запускает конвертацию биткоинов в Tether

Мы запустили одно из самых важных обновлений! Узнайте, что в нем особенного.

Paxful Team
Paxful Team
24.09.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Что такое биткоин и как он работает

Биткоин (BTC) — это самая популярная криптовалюта с высокой рыночной капитализацией. Мы расскажем все, что вам нужно знать о биткоине.

Patch de Leon
Patch de Leon
18.09.2020
Время прочтения: 6 мин.
Время прочтения: 6 мин.
BUILT WITH BITCOIN НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Built With Bitcoin: проекты 2020 года и планы на будущее

Мы продолжаем инициативу “Built With Bitcoin” — узнайте, чем мы занимаемся в 2020 году!

David Chung
David Chung
17.09.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
BUILT WITH BITCOIN НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Строим будущее с биткоином

Наше отношение к образованию и стремление изменить мир привели к тому, что мы нашли необычное применения для биткоина — мы решили строить школы.

David Chung
David Chung
16.09.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Tether: стейблкоин с большим будущим

USDT — один из самых популярных стейблкоинов на криптовалютном рынке. Как он работает и для чего используется?

Iggi Vargas
Iggi Vargas
10.09.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Теперь платформа Paxful поддерживает не только биткоин, но и Tether

USDT поможет пользователям платформы справиться с волатильностью рынка, защитить свои средства и диверсифицировать криптоактивы.

Paxful Press
Paxful Press
09.09.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Выигрывай по-крупному вместе с другом #BetterTogether

Что может быть лучшим способом показать признательность своему самому надежному торговому партнеру, как не подарить ему шанс выиграть значительный приз?

Paxful Team
Paxful Team
07.09.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как студенту заработать на Paxful

Если вы студент, который хочет подзаработать не выходя из дома, лучшего способа вам не найти! Участники нашей программы Paxful Peer делятся своим опытом.

Patch de Leon
Patch de Leon
20.08.2020
Время прочтения: 6 мин.
Время прочтения: 6 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3 причины, почему вам не стоит покупать аккаунт Paxful

Patch de Leon
Patch de Leon
13.08.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.