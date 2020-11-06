ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Законно ли использование биткоина?

Правовое регулирование биткоина зависит от того, где вы живете и как его используете. Прочитайте статью, чтобы узнать больше.

Iggi Vargas
Iggi Vargas
06.11.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Назад в прошлое: история биткоина

Биткоин известен по всему миру, но когда и кем он был создан? Давайте вернемся в прошлое, чтобы посмотреть, как появилась эта криптовалюта.

Iggi Vargas
Iggi Vargas
06.11.2020
Время прочтения: 6 мин.
Время прочтения: 6 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как госрегулирование влияет на цену криптовалют

Немногим известно, что госрегулирование может способствовать развитию криптовалютного рынка. Прочитайте статью, чтобы узнать больше.

Iggi Vargas
Iggi Vargas
03.11.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Криптовалюта в компьютерных играх

Криптовалюта может использоваться и в игровой индустрии. Узнайте, как с ее помощью можно оптимизировать транзакции и обезопасить платежи.

Iggi Vargas
Iggi Vargas
03.11.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10 практических советов по финансовой грамотности

Никогда не поздно учиться управлять финансами. Мы подготовили несколько рекомендаций, которые помогут вам эффективнее распоряжаться своими средствами.

Patch de Leon
Patch de Leon
16.10.2020
Время прочтения: 5 мин.
Время прочтения: 5 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Новые фильтры помогут вам быстрее находить предложения

Не тратьте время на просмотр сотен предложений — с нашим новым фильтром вы быстро найдете то, что вам нужно.

Paxful Team
Paxful Team
14.10.2020
Время прочтения: 1 мин.
Время прочтения: 1 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Теперь вы можете отправлять биткоины со страницы пользователя Paxful

Торговать на Paxful стало еще проще. Теперь вы можете отправлять биткоины прямо со страницы пользователя. Попробуйте прямо сейчас!

Paxful Team
Paxful Team
14.10.2020
Время прочтения: 1 мин.
Время прочтения: 1 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful запускает торговлю Tether (USDT) и добавляет новые функции

Теперь все пользователи Paxful могут покупать и продавать USDT, добавлять банковские реквизиты и отправлять биткоины на имя пользователя

Paxful Press
Paxful Press
29.09.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful запускает поддержку Tether

Мы постоянно совершенствуем нашу платформу. Теперь Paxful поддерживает сделки с USDT!

Paxful Team
Paxful Team
25.09.2020
Время прочтения: 1 мин.
Время прочтения: 1 мин.