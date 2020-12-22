НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Розыгрыш Paxful Wishlist: Поделитесь с нами своими желаниями и выиграйте $5000

Чего вам хочется в этом году? Поделитесь своей мечтой и получите шанс выиграть биткоины!

Paxful Team
Paxful Team
22.12.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
PaxBot в Telegram поможет вам быстрее находить предложения

Вы приходите на Paxful, чтобы торговать, а не тратить время на просмотр предложений. PaxBot поможет вам находить предложения за считанные секунды!

Paxful Team
Paxful Team
22.12.2020
Время прочтения: 1 мин.
Время прочтения: 1 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Сыграйте в новогоднее бинго от Paxful и получите шанс выиграть $100 в BTC

Добавим немного праздничного настроения к вашим криптосделкам! Сыграйте в новогоднее бинго от Paxful и выиграйте биткоины!

Paxful Team
Paxful Team
17.12.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Черная пятница на Paxful: получите обратно 100% от суммы сделки!

Paxful всегда готов радовать своих пользователей, особенно в преддверии праздников. Не упустите шанс получить бесплатные BTC!

Paxful Team
Paxful Team
26.11.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Биткоин для начинающих

Делаете первые шаги в мире криптовалют? Мы расскажем вам о некоторых моментах, которые вам стоит учитывать, и об основных торговых методиках.

Iggi Vargas
Iggi Vargas
16.11.2020
Время прочтения: 5 мин.
Время прочтения: 5 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Традиционные биржи и P2P-платформы: что выбрать для торговли биткоинами?

У традиционных и пиринговых бирж есть свои плюсы и минусы. Какая из них вам лучше подходит? Узнайте об их особенностях.

Iggi Vargas
Iggi Vargas
16.11.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как биткоину получить всемирное признание?

Чтобы биткоин вошел в обращение во всем мире, необходимо учитывать некоторые факторы. Рассмотрим их подробнее.

Patch de Leon
Patch de Leon
13.11.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Советы продавцу: как безопасно торговать и защитить себя от мошенников

Иногда покупатели биткоинов могут вести себя подозрительно. Мы расскажем, как определить мошенников и защитить свои средства.

Iggi Vargas
Iggi Vargas
13.11.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Game On Paxful — ваш шанс выиграть новые игровые приставки и тысячи долларов!

Вы можете выиграть PS5 или получить тысячи долларов! Узнайте, как это сделать.

Paxful Team
Paxful Team
10.11.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.