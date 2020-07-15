Лето 2017 года. Жаркий день в Ньямате, район Бюгезера, Руанда. Местные жители с любопытством наблюдают за строительством нового здания. Вдалеке можно увидеть силуэт высокого мужчины: он снял рубашку и теперь раскапывает место для будущего колодца. По его лицу течет пот, руки по локоть в грязи, но он не выглядит раздраженным — наоборот, его лицо выражает удовольствие.

Когда Рэй Юсуф и Артур Шабак основали Paxful, они мечтали о мире, где каждый сможет найти решение своих проблем. Их желание помочь людям не ограничивалось только сферой криптовалют. Рэй Юсеф всегда хотел, чтобы как можно больше людей имели доступ к образованию, продовольствию и питьевой воде. Он пытался найти экологичный и самодостаточный способ, который позволил бы претворить эту идею в жизнь.

Спустя два года после создания Paxful биткоин впервые подорожал: в конце 2017 года его цена составила $20 000. Именно тогда Рэй понял, что настал подходящий момент. Он знал цену тяжелого труда и понял, что инициатива “Built with Bitcoin” как нельзя лучше отвечает его стремлениям. Рэй хотел показать, что биткоин является не просто криптовалютой, но способом изменить мир к лучшему.

Где-то в другой стране Юсуф Нессари тоже работал над тем, чтобы сделать свою мечту реальностью. Нессари, сын афганских беженцев, родился в Лос-Анджелесе. Его семья приложила большие усилия, чтобы обосноваться в новой стране. Нессари хорошо знал, что значит быть стесненным в средствах, но он никогда не страдал от недостатка родительской любви.

“Несмотря на то что мы росли в сложных условиях, мы были окружены любовью. Я считаю, что даже из трудных обстоятельств можно извлечь что-то полезное”.

Нессари страстно желал помогать людям в бедных странах, и так у него зародилась идея создания Zam Zam. Миссия этой организации — предоставлять жителям бедных деревень доступ к чистой питьевой воде, образованию и продуктам питания. Сострадание к людям, которое испытывали Юсеф и Нессари, подтолкнуло их к активным действиям и заложило основу крепкого сотрудничества.

Нессари впервые узнал о Paxful, когда в мае 2017 года Юсеф сделал пожертвование для Zam Zam. Нессари был удивлен крупной суммой, пришедшей из загадочной Эстонии, и решил лично связаться с дарителем. “А остальное уже всем известно”, — смеется Нессари. До этого Нессари никогда не слышал о биткоинах, но очень скоро Zam Zam заключил партнерство с Paxful для строительства школы, которое должно было финансироваться исключительно криптовалютой. В июле 2017 года в Ньямате, Руанда, началось строительство школы. В ней планировалось сделать три классных комнаты и четыре туалета, провести портативную оросительную систему, а также установить резервуар объемом 15 000 л.

Крыша здания была сделана из бамбука, прочного и дешевого материала, который часто используется для построек в этом регионе. Однако за неделю до открытия школы в Ньямате прошел сильный ливень, и крыша в одном из классов обрушилась. Нессари был в отчаянии, ведь если бы в это время в классе были ученики, могло бы случиться непоправимое. Ему пришлось позвонить Юсефу и сообщить команде Paxful, что для восстановления крыши необходимы дополнительные средства. На следующий день же сотрудники Paxful перевели необходимую сумму.

После того как школа открылась, Нессари встретил Эммакюле, женщину, чьи дети ходили в школу на протяжении последнего года. Она попросила передать ей микрофон, чтобы она могла выразить свою благодарность. Нессари был впечатлен ее рассказом о трудностях, с которыми раньше сталкивались дети Ньяматы при посещении школы. Теперь им больше не приходилось беспокоиться о том, как добраться до школы, а качество образования стало намного лучше. Женщина не могла сдержать своих эмоций, а остальные родители кивали, соглашаясь с ней. Это была очень трогательная речь, по окончании которой присутствующих ждал неожиданный подарок.

Эммакюле поднесла Нессари двух куриц. Он не знал, как реагировать, и Эммакюле объяснила, что в Руанде курицы считались очень ценным подарком, ведь они дают яйца, мясо и истребляют вредных насекомых. Этот жест очень много значил для ее семьи. Как и Юсуф и Нессари, которые выразили преданность своей идее через практические действия, Эммакюле хотела сделать подарок, который помог бы выразить ее признательность. Она передала курицу и петуха с пожеланием, чтобы они стали такой семьей, какой Zam Zam и Built with Bitcoin стали для жителей Ньяматы. Это был незабываемый момент для Нессари и его команды.

Нессари также вспоминает, что в день открытия школы на небе появилась большая грозовая туча. Церемонию сначала хотели провести на улице, но начался дождь, поэтому все переместились в здание. После того как Эммакюле произнесла свою речь, менеджер Zam Zam подошел к Нессари и спросил, знает ли он, в какой комнате они сейчас находятся. Нессари оглянулся и увидел, что это была та самая комната, в которой недавно провалилась крыша. Он посмотрел наверх и подумал, что еще неделю назад он стоял на этом же самом месте в отчаянии, а теперь его душа была полна новых надежд. “Тогда я подумал, что Built with Bitcoin защищает нас от дождя”, — вспоминает он.

Команда Zam Zam вернулась в школу на следующий год, чтобы посмотреть, как идут дела у местных жителей. Они построили не просто школу — это было место, где собирались друзья и семьи, проводились городские создания и устраивались празднества. Биткоин дал жителям Ньяматы возможность раскрыть себя с лучшей стороны.

Истории таких людей, как Эммакюле, поддерживают инициативу Built with Bitcoin. Внезапно возникший замысел превратился в движение, которое дает людям в развивающихся странах новые возможности. И это только начало, ведь Рэй и Артур задумали построить 100 школ, и нет никаких сомнений, что они доведут дело до конца.