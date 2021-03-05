Криптовалюта завоевывает все большую популярность, и неудивительно, что спрос на нее постоянно растет. Если вы хотите приобрести криптовалюту для своего бизнеса, вы пришли по адресу: теперь Paxful предоставляет своим пользователям возможность покупать криптовалюту на крупные суммы.

Почему стоит закупать криптовалюту на Paxful

Если вы заключаете криптовалютные сделки на тысячи долларов, вам нужна надежная платформа, которая будет отвечать всем вашим потребностям. Paxful выгодно отличается от своих конкурентов благодаря следующим особенностям:

Высокий уровень безопасности : Paxful очень серьезно относится к безопасности своих пользователей. Мы используем систему KYC (“Знай своего клиента”), согласно которой все пользователи, желающие заключать сделки на крупные суммы, должны подтвердить свою личность.

Работа на международном уровне : Вы можете торговать с пользователями из любых стран, используя любую валюту. И главное, все будет у вас под рукой!

Высокая ликвидность : Мы предлагаем более 350 способов оплаты, которые позволяют с легкостью обменивать фиатную валюту на цифровые активы. Мы постоянно пополняем этот список, так что следите за обновлениями!

Сделки с корпоративными трейдерами : Вы можете торговать с пользователями, у которых есть свой бизнес. Если вам нужно купить или продать криптовалюту на крупную сумму, вы найдете предпринимателей, которые смогут заключить с вами такую сделку!

Надежность : Услугами Paxful пользуются более 5 миллионов человек по всему миру. Каждые три секунды на Paxful заключается одна сделка.

Как покупать и продавать криптовалюту на крупные суммы на Paxful

Мы можем найти для вас поставщика, чтобы вы не тратили на поиск свое время. На данный момент мы принимаем заявки на покупку биткоинов (BTC) и Tether (USDT) на сумму от 10 000 USD.

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