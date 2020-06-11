Ищете способ купить биткоин с низкой комиссией? Не хотите переплачивать при каждой сделке? Мы расскажем вам, как быстро и дешево купить биткоин.

Мы проанализировали различные биржи и сравнили их комиссии. В результате оказалось, что Paxful предлагает самые выгодные условия для покупки биткоинов!

1. Покупка биткоинов без комиссии

Видите цифру “0” слева? Это значит, что Paxful не взимает с пользователей комиссию за покупку биткоинов.

Однако вам стоит учитывать курс биткоина, установленный продавцом. Цена биткоина может зависеть от вашего верификационного статуса, способа оплаты, валюты (USD, EUR, CNY и т.д.) и суммы сделки. Ищите то предложение, которое вам подходит!

2. Бесплатные переводы с одного кошелька Paxful на другой

При регистрации на Paxful вы получаете бесплатный цифровой кошелек. С его помощью вы можете каждый месяц совершать пять внутренних транзакций без комиссии.

Конечно, вы можете отправлять средства на другие кошельки Paxful больше пяти раз в месяц. В этом случае начиная с 6-й транзакции взимается небольшая комиссия в размере 1 USD или 1% от суммы перевода (в зависимости от того, что больше). Данная комиссия используется для поддержания работы системы.

3. Мгновенные переводы + высокая ликвидность = выгодные сделки с биткоинами

Все зависит от скорости транзакций. На Paxful большинство сделок заключается за несколько минут, то есть ваши деньги вряд ли успеют пострадать от колебаний курса биткоина.

Кроме того, ликвидность криптовалюты также имеет больше значение. Чем выше ликвидность рынка, тем сильнее на нем конкуренция и больше предложений, что может привести к понижению цены биткоина. При большом объеме сделок ликвидность может понизиться, в результате чего может произойти “памп и дамп”, то есть накачка и сброс цен.

К счастью, на Paxful у вас есть возможность заключать сделки только с теми продавцами, которые гарантируют выдачу биткоинов в указанный вами промежуток времени. На нашей платформе вы можете распоряжаться своими средствами так, как вам удобно.

4. Более 300 способов купить биткоин

Покупатели находятся в более выгодном положении, так как с них не взимается комиссия. Продавцы же платят небольшую комиссию в зависимости от выбранного способа оплаты. Это значит, что сумма, которую вы в итоге получите, зависит от размера сделки, валюты и способа оплаты.

Разница может быть довольно существенной. Например, если вы покупаете у какого-то

продавца биткоины на 100 USD и выбираете банковский перевод как способ оплаты, вы получите биткоины на сумму 93,32 USD. Однако если вы решите передать ему подарочную карту на 100 USD, вы получите биткоины всего лишь на сумму 64,82 USD. Разница составляет

почти 30 долларов!

Чем больше способов оплаты вы готовы рассмотреть, тем больше вероятность, что вы найдете подходящее предложение. Paxful предлагает более 300 способов оплаты, так что вы легко найдете тот, который принесет вам максимальную выгоду.

Теперь вы знаете, почему Paxful лучше других платформ

И это не просто слова! В 2019 году число пользователей Paxful превысило 3 миллиона, и многие успешные продавцы поделились своим опытом работы на нашей платформе. Мы гордимся тем, что даем людям финансовую свободу и возможность самостоятельно распоряжаться своими средствами.

Если вам нужно подробное руководство по покупке биткоинов на Paxful, рекомендуем прочитать эту статью.

Что вам больше всего нравится в Paxful? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях!