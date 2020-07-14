Компания Paxful делится своими достижениями после пяти лет работы на криптовалютном рынке

14 июля 2020 года — Paxful, ведущая P2P-платформа для торговли биткоинами (BTC), объявила, что объем сделок на платформе достиг 4,6 мрлд долларов США, а число зарегистрированных кошельков составило 4,5 млн. В честь своего пятилетия компания опубликовала информацию, которая позволит всем желающим проследить за развитием этой криптоплатформы.

Если раньше P2P-платформы были излюбленным местом обитания мошенников, то сейчас они являются одним из самых надежных способов для покупки и продажи биткоинов. Paxful предоставляет своим пользователям возможность совершать мгновенные транзакции с другими пользователями, где бы они ни находились, а доля оспоренных сделок на платформе не превышает 1%. Благодаря этому многие пользователи Paxful перестали зависеть от банковских услуг и получили возможность быстро и недорого совершать денежные переводы.

Компания опубликовала статистику, которая позволяет проследить путь Paxful от небольшого старт-апа к одной из самых безопасных и популярных платформ для торговли биткоинами.

В июле 2020 года число зарегистрированных кошельков Paxful достигло 4,5 млн, а общий объем сделок составил 4,6 млрд долларов США. Доля споров по сделкам снизилась и составила менее 1%. В 2019 году средняя доля споров в странах с числом сделок от 1000 была 0,025, а на 56 успешных сделок приходилась одна оспоренная.

После создания компании каждый год (включая 2020) на платформу приходило по 1 миллиону новых пользователей. Кроме того, Paxful планирует привлечь еще 2 миллиона пользователей до конца этого года. Такой интерес к платформе обусловлен высоким уровнем инфляции, слабостью государственных валют, несовершенной финансовой инфраструктурой и экономической нестабильностью.

“Мы создали Paxful, чтобы помочь простым людям и предоставить финансовую свободу тем, кто в ней нуждается. В мире много людей, которые живут в невообразимых условиях. Чтобы обеспечить доступность финансовых услуг для всех, необходимо создать свободный рынок денежных переводов, — говорит Рэй Юсеф, директор и соучредитель Paxful. — Наша компания поддерживает основную миссию биткоина”.

В июле 2015 года объем сделок Paxful составил 100 000 долларов США, а в октябре того же года — 1 млн долларов США. В феврале 2016 года он увеличился до 10 млн долларов, а в январе 2017 года составил 100 млн долларов США. В мае 2018 объем сделок достиг 1 млрд долларов. Сейчас средняя сумма сделки составляет 102 доллара, что более чем в два раза превышает среднюю сумму сделки в 2015 году (45 долларов).

Компания подтвердила, что в первой половине 2020 года был зафиксирован стабильный прирост пользователей и наращивание объема сделок. Объем сделок в первой половине 2020 года возрос на 34% по сравнению с аналогичными показателями первой половины 2019 года. Кроме того, ежемесячный объем сделок в 2020 году составил 182 млн долларов США. В первой половине 2019 года на платформу пришло 488 000 новых пользователей, в то время как в первой половине 2020 года число новых пользователей составило более 1,1 млн человек, что на 130% превышает предыдущий показатель.

“В своей деятельности мы на первое место ставим потребности людей, и поэтому мы используем технологию блокчейн, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Все эти пять лет мы не переставали прислушиваться к мнению наших пользователей. Мы и дальше продолжим работать над тем, чтобы сделать финансовые услуги доступными для всех. Этот рост — всего лишь начало эволюции пиринговых финансов”, – говорит Артур Шабак, операционный директор и соучредитель Paxful.

На данный момент самым активными криптовалютными рынками являются Нигерия, США, Гана, Индия и Кения. К настоящему моменту на Paxful успешно проведено более 44,4 млн торговых сделок.

Среди достижений Paxful можно упомянуть и благотворительные проекты, включая инициативу #BuiltWithBitcoin, благодаря которой в Африке были построены 3 школы для 500 учеников, стипендиальную программу, а также фонд поддержки африканских стран для борьбы с COVID-19. Paxful был создан людьми, которые не понаслышке знакомы с трудностями, ведь одно время у его основателей даже не было крыши над головой. Теперь же это преуспевающая компания, штат которой насчитывает 365 сотрудников в трех офисах.