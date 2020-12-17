Создайте себе праздничное настроение, сыграв в старую игру на новый лад! Присоединяйтесь к новогоднему бинго Paxful и получите удовольствие от сделок!

Выполняйте различные задания от Paxful, и вы сможете стать одним из 15 счастливчиков, каждый из которых получит $100 в BTC из призового фонда в размере $1,500. Вы можете участвовать в розыгрыше с 17 декабря (00:00 EST) по 31 декабря 2020 года (23:59 EST).

Как участвовать:

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✅ Выполните все задания в пяти клетках подряд (по горизонтали, вертикали или диагонали) и отметьте их.

📣 Поделитесь своей карточкой бинго в историях Facebook и Instagram или постах fleet в Twitter. Не забудьте добавить тег @paxful!

Мы будем объявлять имена 5 случайно выбранных победителей во всех наших социальных сетях каждый понедельник на протяжении всего конкурсного периода! Не забудьте зайти на наши страницы 21 и 28 декабря 2020 года и 4 января 2021 года, чтобы узнать, не стали ли вы одним из этих счастливчиков!

Наши сотрудники свяжутся с победителями через личные сообщения в Facebook, Twitter и Instagram. Чтобы получить приз, победители должны будут сообщить свои имена на Paxful и адреса своих страниц в соцсетях.

Сейчас самое время, чтобы сделать себе подарок, поэтому порадуйте себя и повысьте свои шансы на выигрыш в новогоднем бинго от Paxful! Желаем удачи!

*Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.

*Сотрудники, должностные лица и директора Paxful, а также все головные и дочерние компании, подразделения, филиалы, поставщики, типографы, дистрибьюторы и рекламные агентства (а также их иждивенцы, ближайшие члены семьи [родители, дети, братья, сестры, супруги]) и лица, проживающие на той же жилплощади (независимо от того, являются ли они родственниками или нет), не имеют права участвовать или побеждать в данном розыгрыше.