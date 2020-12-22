Иногда всем нам хочется, чтобы кто-нибудь поработал за нас. Поэтому мы рады представить вам Paxbot — нашего чат-бота в Telegram, который поможет вам искать предложения. PaxBot может делать две вещи:

Искать существующие предложения

Сообщать вам о новых предложениях, отвечающих вашим критериям

Теперь вам не придется возиться с настройками и тратить время на просмотр сотен предложений. Вы просто можете указать предпочтительный тип предложения, способ оплаты и валюту в чате Telegram, и PaxBot сделает все за вас. Как только PaxBot получит от вас эту информацию, он отправит вам ссылки на активные предложения, соответствующие вашим критериям.

Если окажется, что по вашему запросу ничего не найдено, вы можете подписаться на уведомления о новых предложениях. Так вы сможете сразу узнавать о появлении новых предложений, которые отвечают вашим требованиям.

Как найти и активировать PaxBot

Пока вы читаете эти строки, PaxBot уже ждет вас. Чтобы найти его, вы можете:

Написать “PaxBot” в поле поиска в Telegram

Отправить PaxBot сообщение по этой ссылке

Когда откроется окно чата, нажмите Start и укажите, хотите ли вы искать активные предложения или подписаться на уведомления о новых предложениях.

Если вам нужны подробные инструкции со скриншотами, посмотрите наше пошаговое руководство по использованию PaxBot.

Надеемся, что PaxBot будет вам полезен!