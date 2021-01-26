Мы с радостью сообщаем о заключении партнерства с PrimeXBT, платформой для маржинальной торговли на основе биткоина, где можно торговать криптовалютой, иностранной валютой и другими активами. Благодаря этому партнерству пользователи PrimeXBT смогут покупать биткоины на Paxful, используя любой из 350+ способов оплаты, а также получат доступ ко всем возможностям нашей платформы.

В честь этого события Paxful и PrimeXBT проводят специальные акции в первый месяц партнерства, с 27 января по 27 февраля:

Бонус 50%* на ВСЕ депозиты на PrimeXBT . Создайте аккаунт по этой ссылке , введите промокод “PAXFUL” и начните торговать!*

Мы случайным образом выберем 40 победителей (10 в неделю), которые получат 200 USD на свой аккаунт PrimeXBT . Все, что вам нужно сделать, — это подписаться на аккаунты PrimeXBT Paxful в Twitter, рассказать нам, что вы используете для покупки криптовалюты, добавить хештег #PrimexbtPaxful и отметить друга! Мы будем объявлять имена победителей каждую неделю.

Paxful разыграет 1500 USD в биткоинах, которые достанутся 10 случайно выбранным пользователям. Создайте аккаунт Paxful по реферальной ссылке PrimeXBT, пройдите верификацию и заключите сделку на сумму не менее 10 USD в течение первого месяца нашего партнерства.**

Мы гордимся сотрудничеством с PrimeXBT, лидером в области маржинальной торговли, и надеемся, что вы извлечете пользу из нашего партнерства.

Условия розыгрыша

* БОНУС 50% ЗА ДЕПОЗИТ

Данная акция действует только для пользователей Paxful, которые создали аккаунт на PrimeXBT с помощью реферальной ссылки и указали промокод “Paxful” .

Бонусы будут начислены на все депозиты на торговом аккаунте PrimeXBT, совершенные до 23:59 (EST) 27 января 2022 г.;

Для участия в этой акции размер депозита должен быть не менее 0,0001 BTC. Если депозит меньше этой суммы, промокод не подействует, а бонус за первый или последующие депозиты не будет начислен;

Общая сумма бонусов на аккаунте не может превышать 1 BTС;

Начисленные бонусы отображаются в аккаунте в разделе “Вознаграждение”;

Бонусы нельзя вывести с торгового аккаунта;

Бонусы добавляются к вашему аккаунту и могут быть использованы в качестве обеспечения по открытым позициям;

При любом перечислении средств с торгового аккаунта на кошелек бонус будет автоматически удален. Выводите средства с торгового баланса ТОЛЬКО при наличии достаточной маржи и если вы готовы продолжить торговать без бонусов;

Торговые комиссии, комиссии за перенос позиции через ночь, прибыль и убытки не влияют на размер бонуса и зачисляются и снимаются с баланса торгового аккаунта.

При наличии активных бонусов баланс может стать негативным из-за убытков по сделке или взимаемых комиссий. Вы можете продолжать торговать с отрицательным балансом, если он не превышает сумму бонусов и баланс торгового аккаунта остается положительным;

Если ваш отрицательный баланс превысит сумму бонусов в связи с убытками по сделками и/или взимаемыми комиссиями, бонусы будут считаться потраченными. В этом случае бонус будет удален с аккаунта, а баланс аккаунта будет сброшен до 0;

Бонусы будут удалены с торгового аккаунта по истечении срока его действия. Если баланс торгового аккаунта клиента отрицательный, при удалении бонусов баланс также будет сброшен до 0;

Удаление бонусов с торгового аккаунта уменьшит его баланс и может привести к недостаточной марже и ликвидации при наличии открытых позиции. Каждый трейдер отвечает за поддержание достаточного уровня маржи, чтобы избежать ликвидации позиций.

** РОЗЫГРЫШ 1500 USD ОТ PAXFUL