Мы с радостью сообщаем о заключении партнерства с PrimeXBT, платформой для маржинальной торговли на основе биткоина, где можно торговать криптовалютой, иностранной валютой и другими активами. Благодаря этому партнерству пользователи PrimeXBT смогут покупать биткоины на Paxful, используя любой из 350+ способов оплаты, а также получат доступ ко всем возможностям нашей платформы.
В честь этого события Paxful и PrimeXBT проводят специальные акции в первый месяц партнерства, с 27 января по 27 февраля:
- Бонус 50%* на ВСЕ депозиты на PrimeXBT. Создайте аккаунт по этой ссылке, введите промокод “PAXFUL” и начните торговать!*
- Мы случайным образом выберем 40 победителей (10 в неделю), которые получат 200 USD на свой аккаунт PrimeXBT. Все, что вам нужно сделать, — это подписаться на аккаунты PrimeXBT и Paxful в Twitter, рассказать нам, что вы используете для покупки криптовалюты, добавить хештег #PrimexbtPaxful и отметить друга! Мы будем объявлять имена победителей каждую неделю.
- Paxful разыграет 1500 USD в биткоинах, которые достанутся 10 случайно выбранным пользователям. Создайте аккаунт Paxful по реферальной ссылке PrimeXBT, пройдите верификацию и заключите сделку на сумму не менее 10 USD в течение первого месяца нашего партнерства.**
Мы гордимся сотрудничеством с PrimeXBT, лидером в области маржинальной торговли, и надеемся, что вы извлечете пользу из нашего партнерства.
Условия розыгрыша
* БОНУС 50% ЗА ДЕПОЗИТ
- Данная акция действует только для пользователей Paxful, которые создали аккаунт на PrimeXBT с помощью реферальной ссылки и указали промокод “Paxful”.
- Бонусы будут начислены на все депозиты на торговом аккаунте PrimeXBT, совершенные до 23:59 (EST) 27 января 2022 г.;
- Для участия в этой акции размер депозита должен быть не менее 0,0001 BTC. Если депозит меньше этой суммы, промокод не подействует, а бонус за первый или последующие депозиты не будет начислен;
- Общая сумма бонусов на аккаунте не может превышать 1 BTС;
- Начисленные бонусы отображаются в аккаунте в разделе “Вознаграждение”;
- Бонусы нельзя вывести с торгового аккаунта;
- Бонусы добавляются к вашему аккаунту и могут быть использованы в качестве обеспечения по открытым позициям;
- При любом перечислении средств с торгового аккаунта на кошелек бонус будет автоматически удален. Выводите средства с торгового баланса ТОЛЬКО при наличии достаточной маржи и если вы готовы продолжить торговать без бонусов;
- Торговые комиссии, комиссии за перенос позиции через ночь, прибыль и убытки не влияют на размер бонуса и зачисляются и снимаются с баланса торгового аккаунта.
- При наличии активных бонусов баланс может стать негативным из-за убытков по сделке или взимаемых комиссий. Вы можете продолжать торговать с отрицательным балансом, если он не превышает сумму бонусов и баланс торгового аккаунта остается положительным;
- Если ваш отрицательный баланс превысит сумму бонусов в связи с убытками по сделками и/или взимаемыми комиссиями, бонусы будут считаться потраченными. В этом случае бонус будет удален с аккаунта, а баланс аккаунта будет сброшен до 0;
- Бонусы будут удалены с торгового аккаунта по истечении срока его действия. Если баланс торгового аккаунта клиента отрицательный, при удалении бонусов баланс также будет сброшен до 0;
- Удаление бонусов с торгового аккаунта уменьшит его баланс и может привести к недостаточной марже и ликвидации при наличии открытых позиции. Каждый трейдер отвечает за поддержание достаточного уровня маржи, чтобы избежать ликвидации позиций.
** РОЗЫГРЫШ 1500 USD ОТ PAXFUL
- Все участники должны быть пользователями Paxful и должны подтвердить свою личность. Участники программы Paxful Peer также могут участвовать в розыгрыше.
- Акция начинается в 00:01 (ET) 27 января и заканчивается в 23:59 (ET) 27 февраля.
- Для участия в розыгрыше необходимо создать аккаунт на Paxful по этой партнерской ссылке, пройти верификацию и заключить хотя бы одну сделку на сумму не менее 10 USD. Каждая заключенная сделка считается одной заявкой на участие в розыгрыше.
- Всего будет разыграно 1500 USD в биткоинах: 10 пользователей получат по 150 USD каждый.
- Сотрудники Paxful свяжутся с победителями по электронной почте и опубликуют их пользовательские имена Paxful в Facebook, Twitter и Instagram.
- Выигрыш в BTC будет перечислен победителям на их кошельки Paxful в течение 10 дней после окончания розыгрыша.
- Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.
- Paxful оставляет за собой право дисквалифицировать сделки, отменить или изменить любые действия или правила по собственному усмотрению.
- Замена приза или передача приза третьему лицу не предусмотрена.
- Победители розыгрыша несут ответственность за выплату применимых налогов на приз, если иное не предусмотрено законом. Победители розыгрыша несут все остальные расходы по принятию и использованию приза, которые не упомянуты в настоящем тексте.
- Если победитель отказывается от какой-либо части приза, он утрачивает на нее право. Имена аккаунтов Paxful и адреса биткоин-кошельков победителей будут включены в список, который будет предоставлен по запросу и в соответствии с требованиями законодательства.
- Все участники соглашаются следовать этим правилам, так как это является обязательным условием для участия в розыгрыше.
- Сотрудники, должностные лица и директора Paxful, а также все головные и дочерние компании, подразделения, филиалы, поставщики, типографы, дистрибьюторы и рекламные агентства (а также их иждивенцы, ближайшие члены семьи [родители, дети, братья, сестры, супруги]) и лица, проживающие на той же жилплощади (независимо от того, являются ли они родственниками или нет), не имеют права участвовать или побеждать в данном розыгрыше.