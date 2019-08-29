Изменение в нашей партнерской программе

Paxful — одна из ведущих пиринговых платформ для операций с биткоинами — предоставляет всем своим пользователям возможность заработать бесплатные биткоины от своих рефералов. С момента своего создания компания Paxful стремилась предоставить людям больше возможностей для развития через обеспечение финансовой свободы.

В этом году мы решили внести изменения в партнерскую программу Paxful, чтобы нашим пользователям было легче зарабатывать. Участники программы получают 50% от комиссии за использование счета хранения каждый раз, когда их прямые партнеры заключают сделку на Paxful, и 10% – когда сделку заключают партнеры их партнеров.

Как это работает?

Партнерская программа Paxful включает в себя два уровня. На 1-ом уровне находятся партнеры, которые зарегистрировались на Paxful, перейдя по вашей ссылке. На 2-ом уровне находятся пользователи, которые зарегистрировались, перейдя по ссылкам ваших партнеров 1-го уровня.

Партнеры также могут оставлять свои ссылки в соцсетях и на различных вебсайтах. Используйте возможности социальных сетей, чтобы рассказать другим, как можно легко продать и купить биткоины в любой точке мира через Paxful. Создайте аккаунт и начните зарабатывать, не покидая своего дома.

Как получить деньги?

Вы можете получать комиссию от партнеров обоих уровней. Когда ваши партнеры 1-го или 2-го уровня заключают сделку на Paxful, с них взимается плата за использование счета хранения. Вы получаете 50% от этой суммы с партнеров 1-го уровня и 10% от комиссии, взимаемой с партнеров 2-го уровня.

Легко ли зарабатывать биткоины по этой программе? Это лучший способ зарабатывать без особых усилий. Свяжитесь с друзьями, посоветуйте им зарегистрироваться на Paxful и помогите им начать торговлю биткоинами. После этого вы сможете расслабиться и просто получать комиссию от сделок партнеров.

Что изменилось?

Paxful всегда учитывает мнение своих клиентов. По вашим просьбам мы разработали улучшенную программу, которая поможет вам заработать больше биткоинов. Мы также добавили в нее новые функции для большей эффективности.

Трекеры:

Теперь ваша партнерская ссылка содержит специальные команды-трекеры, позволяющие отслеживать, откуда поступает основная прибыль. Благодаря этому вы можете сосредоточиться на самых перспективных источниках дохода.

Статистика:

Надежные аналитические инструменты позволяют вам получать полную информацию о пользователях. Вы можете наблюдать за успехами своих рефералов практически в реальном времени.

Если вы ищете выгодную программу, то партнерская программа Paxful — именно то, что вам нужно! Хотите узнать больше? Напишите нам на [email protected] или свяжитесь с нашими представителями в онлайн-чате.

Теперь вы готовы к тому, чтобы оценить все преимущества обновленной партнерской программы Paxful. Не забудьте подписаться на наши страницы в Facebook и Twitter, чтобы получать самые последние новости о Paxful и биткоинах!