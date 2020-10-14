Отправлять биткоины на Paxful стало еще проще! Наши пользователи уже знают, что для нас биткоины — это не просто цифровая валюта, а новый образ жизни. Это значит, что мы придаем большое значение не только их доступности, но и удобству использования. Мы с радостью сообщаем, что теперь для отправки биткоинов торговому партнеру вам понадобится только страница его профиля на Paxful.

Чтобы использовать эту функцию, вам надо перейти на страницу профиля пользователя и нажать “Отправить биткоины” (см. ниже). Все просто!

Конечно, вы сможете и дальше использовать свой кошелек Paxful для транзакций. Это просто дополнение, которое призвано оптимизировать ваши сделки на платформе.

Поскольку наша P2P-платформа работает благодаря поддержке всех пользователей, мы внимательно прислушиваемся к вашему мнению. Биткоин — для всех, и мы надеемся, что это обновление внесет свой вклад в обеспечение равного доступа к финансовым услугам. Кроме того, мы собираемся добавить такой же функционал для Tether (USDT), поэтому следите за нашими новостями! Так чего же вы ждете? Отправьте биткоины со страницы профиля вашего торгового партнера прямо сейчас!