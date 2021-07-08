Приближается наш день рождения, и мы хотим отметить его вместе с вами!
В июле мы празднуем 6-летие Paxful, и в честь этого мы подготовили несколько сюрпризов, которые будут радовать вас целую неделю.
Неважно, в какой стране вы живете — мы хотим, чтобы вы отметили это важное событие вместе с нами. Вас ждут эксклюзивные обновления, интересные вебинары, интервью с нашими основателями, розыгрыши и многое другое!
Хотите присоединиться? Сделайте пометку в своем календаре:
|
Дата
|Местное время
|
Страна/регион
|
12 июля 2021 г.
Понедельник
|17:00 – 19:00 (UAE)
|
13 июля 2021 г.
Вторник
|16:00 – 18:00PM (IST) 18:00 – 19:00 (BRT)
|
14 июля 2021 г.
Среда
|
20:00 – 21:30 (WIB)
18:30 – 20:00 (PHT)
19:00 – 22:15 (MSK)
|
15 июля 2021 г.
Четверг
|17:00 – 19:00 (WAT)
18:00 – 20:00 (COL)
|
16 июля 2021 г.
Пятница
|12:00 (EDT)
Мы от всей души благодарим наших пользователей за поддержку и доверие.
Прошло шесть потрясающих лет, но это только начало. Мы рады, что вы с нами! До встречи на празднике!