Торговать биткоинами может быть очень интересно, особенно для тех, кто только делает первые шаги в мире криптовалют. Биткоин предлагает множество захватывающих возможностей для получения прибыли, но вам придется многому научиться, ведь короткого пути к успеху не существует.

Однако некоторые люди стараются не упустить ни одной возможности заработать, даже если они толком не разбираются в трейдинге. В результате это приводит к разочарованию и даже потере средств, а мы не хотим, чтобы вы с этим столкнулись.

Поэтому мы подготовили список основных ошибок, которые допускают не только новички, но и опытные трейдеры. Возможно, ознакомившись с ними, вы сумеете их избежать.

1. Торговля криптовалютой без достаточных знаний

У всех нас были случаи, когда нам хотелось как можно скорее заняться чем-то интересным. Однако если вы будете слишком торопиться и не уделите достаточно времени поиску информации и ее анализу, результаты могут быть плачевными.

Если вы хотите попробовать свои силы в торговле биткоинами, вы просто обязаны узнать, как это работает и что вам нужно делать, чтобы получить прибыль.

Неважно, много у вас биткоинов или мало — их все равно будет обидно потерять. Кроме того, вам, наверное, хочется принимать самостоятельные решения, а не просто полагаться на мнение экспертов. Вы должны сами знать, как управлять своими средствами.

2. Инвестирование средств, которые жалко терять

Если вы инвестируете в биткоин правильно, вы можете получить большую прибыль, но если вы толком не понимаете, как зарабатывать на этой торговле, вы подвергаете себя риску.

Инвестируйте только те суммы, которые вам не жалко потерять. Биткоин — чрезвычайно волатильный актив, то есть его цена может очень непредсказуемо колебаться. Никто не может точно сказать, когда произойдет то или иное изменение его курса.

Именно поэтому инвестирование крупных сумм во все предложения (особенно в первое) — не самая хорошая идея. Чтобы понять, сколько вы сможете заработать на сделке, вам стоит отслеживать обменный курс биткоина по отношению к RUB, USD, EUR, YEN и другим фиатным валютам.

3. Принятие решений на основе эмоций

Выражение “Отключайте эмоции при принятии решений” актуально во многих сферах деятельности, включая торговлю биткоинами. Эмоции могут сильно мешать, особенно в случаях, когда цена биткоина резко растет.

Некоторые трейдеры, боясь упустить выгоду, покупают биткоины при падении курса, а затем удерживают их в надежде, что скоро цены пойдут вверх (чего может и не случиться). Другие продают биткоины во время роста цен, надеясь заработать за счет повышения курса. Однако они могут пожалеть о своих решениях, если цены начнут падать.

Эмоции играют большую роль в принятии повседневных решений, но не позволяйте им одерживать над вами верх, особенно когда речь идет о ваших криптоактивах!

4. Хранение средств на ненадежных кошельках

Очень важно выбрать надежный цифровой кошелек для хранения вашей криптовалюты. В интернете можно найти тысячи биткоин-кошельков, но лучше всего выбирать самые популярные и безопасные. Такие P2P-платформы, как Paxful, предлагают бесплатный кошелек при регистрации аккаунта.

Если у вас будет хорошо защищенный и надежный кошелек, вам не придется переживать за сохранность своих средств и проверять баланс кошелька каждые несколько минут.

5. Торговля ради активности предложений

Некоторые неопытные трейдеры считают, что, если у них много активных предложений, они могут рассчитывать на большую прибыль. Иногда это так, но бывают случаи, когда из-за состояния рынка у трейдеров практически нет возможности заработать.

Говорят, что терпение — это добродетель, и это также относится к торговле биткоинами. Торговая сверхактивность может оказаться не самым лучшим способом заработать. Опытные трейдеры стараются анализировать рынок и определяют периоды, когда цены растут или падают, а потом принимают решения.

Контролируйте свои средства и разрабатывайте надежные торговые стратегии

Мы перечислили пять основных ошибок при торговле криптовалютой, но на самом деле их, конечно, больше. Биткоин предлагает множество замечательных возможностей для заработка, и лучше воспользоваться ими, не совершая ошибок и не неся потерь. Самое главное — запастись терпением, поэтому узнайте, как работает криптотрейдинг, как определять лучшее время для продажи или покупки криптовалюты, и держите эмоции под контролем!

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