Вы готовы к молниеносным транзакциям?

У нас отличные новости: теперь Paxful поддерживает сеть Lightning. Lightning — это сеть на основе блокчейна биткоин (BTC), которая позволяет пользователям переводить BTC практически мгновенно, причем с более низкой комиссией.

Эта новая технология теперь интегрирована с платформой и кошельками Paxful, а это значит, что вы можете совершать все те же транзакции, что и раньше, но в разы быстрее и дешевле.

Мы попросили Рэя Юсуфа, исполнительного директора и соучредителя Paxful, и Элизабет Старк, исполнительного директора и соучредитель Lightning Labs, рассказать нашим пользователям о новой функции.

Расскажите нам немного о Lightning Labs: каковы цели вашей компании, чем отличается сеть Lightning и т. д.

Элизабет: Цель Lightning Labs — предоставить миллиардам людей доступ к биткоину. Это станет возможным благодаря мгновенным транзакциям в сети Lightning. Мы создаем инфраструктуру, а разработчики создают приложения для конечного пользователя.

Почему мы можем легко отправить фото в любую страну мира, но нам так трудно отправить деньги или ценные активы? Lightning предлагает решение этой проблемы, ведь с помощью этой технологии люди могут совершать международные транзакции и интегрировать их в интернет. Lightning — это уровень ПО, который работает на основе биткоин-блокчейна, как децентрализованная Visa для биткоин-транзакций.

По сути, Lightning открывает две возможности: доступ к новым способам использования криптовалюты (например, платежи через интернет) и доступ к транзакциям для тех, кто раньше его не имел (например, жители развивающихся стран).

Что побудило вас раскрыть потенциал Lightning? Какие характеристики сети Lightning наиболее интересны для пользователей Paxful?

Рэй: Конечно, масштабируемость. Сеть Lightning — это самое дешевое решение для совершения микроплатежей в биткоинах. Это положительно отразится на работе Paxful, направленной на использование биткоина в качестве платежного средства, а не только спекулятивного актива. Сеть Lightning способна обрабатывать 5-10 транзакций в секунду, но обладает достаточным потенциалом для обработки сотен тысяч транзакций в секунду. Таким образом, она удовлетворяет спрос на биткоин-транзакции, минимизируя при этом комиссии. Кроме того, способность сети Lightning обрабатывать микроплатежи имеет большое значение для распространения биткоина, ведь это поможет укрепить его позицию в качестве платежного средства.

Почему Lightning так важна для развивающихся стран? Какое значение она имеет для финансового сектора в целом?

Рэй: Если говорить о развивающихся странах, то жители таких стран, как Нигерия и Кения, используют биткоин для совершения повседневных транзакций, например для переводов и платежей. Возьмем, к примеру, Джозефа Эбуку — участника программы Paxful Peer в Нигерии, который покупает произведения искусства за биткоины. Основной доход он получает в криптовалюте, поэтому ему удобнее платить за товары и услуги в биткоинах. Однако для Эбуки и многих других микроплатежи через сеть биткоин могут оказаться слишком дорогими из-за высоких комиссий. Lightning решает эту проблему. На Paxful комиссия за транзакции через сеть Lightning останется низкой. По сравнению с другими альтернативами эти транзакции вообще можно считать практически бесплатными. Это будет иметь глобальные последствия, ведь биткоин теперь по праву претендует на роль платежного средства для повседневных транзакций.

Элизабет: Страны с развивающейся экономикой очень важны для достижения нашей цели — предоставления доступа к биткоину миллиардам людей. Они — наше будущее, и многие из них более восприимчивы к новым технологиям, чем развитые страны. Например, по результатам опросов, 32% жителей Нигерии используют биткоин, причем возраст 50% населения этой страны не превышает 18 лет. Можно сказать, что именно они определяют будущее биткоина.

Ключевым элементом также является доступ к финансовым услугам. На прошлой неделе Сальвадор принял закон о платежных средствах, согласно которому биткоин теперь считается официально признанной валютой. Только у 20-30% населения Сальвадора есть доступ к банковским услугам, но у многих есть смартфоны, и поэтому они могут использовать биткоины.

Lightning также помогает пользователям зарабатывать биткоины, например через такие приложения, как Stak в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, или через игровые компании, где игроки могут зарабатывать деньги в турнирах.

Наконец, люди повсеместно сталкиваются с инфляцией, ограничением движения капитала и другими финансовыми препятствиями. Биткоин предлагает им выход из положения, а Lightning, в свою очередь, делает биткоин более масштабируемым и доступным. Эта сеть позволяет любому человеку зарабатывать и тратить деньги, не обращая внимания на инфляцию, высокие комиссии за международные переводы и другие виды обесценивания средств.

Какие проблемы помогает решить Lightning? Как Lightning может способствовать распространению криптовалюты?

Рэй: Комиссия за перевод $10 на Paxful через сеть Lightning составляет 10¢, что на 97% ниже, чем комиссия за отправку этой суммы через сеть биткоин. Это значит, что вы можете отправлять биткоины так, как вы делаете это через Venmo. Таким образом, Paxful еще на один шаг приблизился к тому, чтобы стать “невидимым мостом” для биткоин-транзакций, и это приведет к более широкому применению биткоина. Его базовая технология отойдет на второй план в рамках пользовательского опыта, а сам продукт будет функционировать идеально.

Элизабет: Мы стараемся решать реальные проблемы реальных людей, и модель использования международных транзакций играет важную роль в этом процессе. Сегодня при переводе средств вы переплачиваете на 10% или даже больше. Но у вас есть альтернатива: благодаря Lightning вы можете совершать мгновенные транзакции с низкой комиссией.

Существует также и сетевой эффект, связанный с распространением биткоина и использованием сети Lightning. Чем больше людей используют эту технологию, тем полезнее она становится, и мы видим, что из этого получается, на примере развивающихся стран.

Как Lightning может повлиять на отношение к биткоину?

Рэй: Эта сеть формирует индустрию. По большому счету, биткоин сейчас считается спекулятивным активом. Мы должны изменить это восприятие. В биткоин-сообществе многие придерживаются стратегии “ходлинга”, но мы должны показать, что биткоин можно применять и для других целей, включая денежные переводы, сбережение средств и платежи. Интеграция Paxful с сетью Lightning представляет собой огромный рывок вперед. Мы создаем необходимые условия для совершения микроплатежей и таким образом делаем биткоин масштабируемым. От этого выиграют все: пользователи, поставщики, компании, законодательные органы и рынки. Все убедятся, что биткоин является надежным и недорогим платежным средством. Конечно, будут и те, кто сомневается, но мы уверены, что эта технология окажет серьезное влияние на развитие индустрии не только сейчас, но и в будущем.

Элизабет: Пользователи даже не будут знать, что они используют биткоин и Lightning, как пользователи интернета не знают, что они используют TCP/IP. Люди просто будут отправлять деньги через какое-нибудь приложение по интернету, точно так же, как они отправляют фотографии. Биткоин может быть протоколом, лежащим в основе самых различных интернет-транзакций — от международных переводов и платежей, встроенных в приложения-мессенджеры, до игровых транзакций и поддержки творческих личностей и создателей токенов.

Благодаря Lightning биткоин может получить такое широкое распространение, что именно он будет определять наши операции в интернете. По сути, Lightning создает интернет денег. Большинство пользователей не знают этого, но это все равно работает.

Какие возможности эта сеть может создать в будущем?

Рэй: Биткоин — это будущее финансового сектора, и индустрия должна идти в ногу с новыми технологиями. В проектном документе биткоина говорилось об оптимизации финансовой системы для народа — то есть не избранных, а обычных людей. Компании должны начать разрабатывать продукты и услуги, которые помогают претворить эту мечту в жизнь. Мне очень хочется увидеть мир, где экономика способна удовлетворять нужды низшего и среднего класса. Мир, где иммигранты в США могут быстро и дешево отправлять деньги за границу, жители Южной Америки могут переводить свои средства в цифровую валюту, чтобы защитить их от инфляции, а африканские компании могут платить своим работникам в биткоинах. Интеграция Paxful с сетью Lightning вносит весомый вклад в нашу миссию, и мы не сойдем с этого пути, пока не сделаем нашу мечту реальностью.

Элизабет: У миллиардов людей нет возможности использовать кредитные карты, поэтому биткоин в сети Lightning может сыграть большую роль в расширении доступа к цифровым платежам. Совсем скоро мы увидим, как пользователи во всем мире начнут более активно взаимодействовать, а финансовые услуги станут намного доступнее. За 10 лет биткоин и Lightning сделают для финансовых услуг то, что интернет сделал для информации, то есть сделают их более доступными и демократичными.