Топливом могут служить разные вещи — кто-то “заправляется” кофе, чтобы проснуться, кто-то делает утреннюю зарядку, а кто-то заливает бензин в машину. Ethereum (ETH) не слишком в этом плане отличается от людей или машин, ведь ему тоже нужно топливо. Его источник энергии называется Газ Ethereum.

Прежде чем подробно говорить о нем, мы вкратце напомним вам, что такое Ethereum. Это криптовалюта, а также платформа с открытым исходным кодом на основе блокчейна. Ее основное отличие — возможность использовать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps).

Что такое газ Ethereum?

Газ — это расходы или плата за совершение транзакций в блокчейне Ethereum. Однако стоит отметить, что цена газа Ethereum не фиксирована: количество газа для каждой транзакции зависит от ее сложности. Например, простой перевод может стоить 21 000 единиц газа (минимальное требований для каждой транзакции). Более сложная транзакция (например, как те, которые используются в децентрализованных финансах, DeFi) может стоить 1 000 000 единиц газа.

Каждая единица газа имеет цену. Цены на газ выражаются в gwei or nanoeth, где 1 ETH = 1 000 000 000 gwei. Предположим, что цена gwei равна 5. В этом случае транзакция стоимостью 21 000 единиц газа будет стоить 21 000*5 = 105 000 gwei (0,000105 ETH).

Источник: ethereumprice.org/gas/

По сути, газ используется виртуальной машиной Ethereum (EVM), цифровым механизмом, лежащим в основе этой криптовалюты, для обеспечения надежной работы децентрализованных приложений и самовыполняемых смарт-контрактов. Это ваше вознаграждение для майнеров, которые используют собственные вычислительные мощности для обработки и подтверждения ваших транзакций.

В большинстве случаев газ и комиссии Ethereum определяются спросом и предложением в сети. Это значит, что майнеры могут отклонить транзакцию, если цена газа не соответствует их стандартам. Это также означает, что цена газа колеблется вместе со спросом на вычислительные мощности и их предложением.

Именно здесь в игру вступает “лимит газа Ethereum“. “Лимит газа” означает сумму, которую вы готовы потратить на транзакцию. Устанавливая более высокий лимит, вы тем самым сообщаете майнерам Ethereum, что им нужно будет больше работать над транзакцией. С другой стороны, при слишком низком лимите майнеры могут просто проигнорировать вашу транзакцию.

Можно объяснить это на следующем примере. Чтобы проехать Х километров, вашей машине нужно Y литров бензина. Или, например, чтобы перевести Х рублей через банк своему другу, вам надо заплатить комиссию в размере Y рублей. В обоих случаях X выражает общепользовательскую ценность, а Y — стоимость выполнения процесса. Точно так же смарт-контракт в сети может стоить 50 ether (X), а цена газа будет составлять 1/100 000 ether (Y). Майнеры Ethereum получают эту комиссию за свою работу по вычислению.

Почему существует система газа

Концепция газа была разработана для того, чтобы сеть Ethereum могла отделять вычислительные расходы от других трат. Наличие отдельной единицы позволяет разделить вычислительные расходы EVM и реальную стоимость ETH.

Помимо этого, есть еще одна причина существования этой системы — мотивация. Ethereum все еще использует систему “доказательство выполнения работы”, что означает зависимость от хешрейта майнеров. Чем больше майнеров, тем выше хешрейт. Чем выше хешрейт, тем эффективнее и надежнее система.

Чтобы привлечь больше майнеров, разработчики должны сделать майнинг Ethereum как можно более прибыльным и интересным для них. В блокчейне Ethereum майнеры зарабатывают двумя способами.

Первый: они майнят блоки и получают за это вознаграждение. Второй: они контролируют блоки и добавление транзакций. Именно здесь в игру вступает система газа. Чтобы включить транзакции в блок, майнеры должны использовать свои вычислительные мощности для подтверждения смарт-контрактов, и они могут брать за это плату. По сути, это майнерская комиссия, которая мотивирует майнеров на активное участие в инфраструктуре Ethereum.

Почему биткоин (BTC) не использует такую систему?

Когда Сатоши Накамото в 2009 году создал биткоин, появилась новая валюта. Ее можно было передавать без участия посредников. Кроме того, эта валюта была полностью децентрализованной. Однако на этом ее преимущества заканчивались. BTС позволял совершать только денежные транзакции без добавления к ним каких-либо условий.

Андрей мог отправить Виктору 5 BTC, но он не мог установить условия для этой транзакции. Предположим, что Виктор должен выполнить какие-то действия, чтобы получить эти 5 BTC от Андрея. Такого рода условия подразумевают очень сложные скрипты. Чего-то биткоину не хватало…и это “что-то” было смарт-контрактом.

Смарт-контракты — это автоматические самовыполняемые контракты, которые позволяют вам обменивать имущество, деньги или что-либо другое в ходе прозрачного процесса без участия посредников.

В какое время лучше всего совершать транзакции Ethereum?

Хотите сэкономить на транзакциях Ethereum? Мы изучили графики газа Ethereum и узнали, когда выгоднее всего совершать транзакции.

Дороже всего это делать с 8 до 13 часов (EST): в это время самая большая нагрузка на сеть. Неудивительно, ведь в Европе и США в это время все работают. Сеть меньше всего загружена с полуночи до 4 часов утра (EST), когда жители США спят, в Европе только все просыпаются, а в Азии рабочий день уже окончен.

Поэтому выгоднее всего совершать транзакции ETH в субботу или воскресенье, когда цена газа ниже. Самые невыгодные дни — вторник и четверг, так как сеть сильно загружена и цена газа намного выше.

День Время минимальной цены газа ETH ( Время EDT/EST) Воскресенье с 2 до 3 часов ночи Понедельник с 1 до 2 часов ночи Вторник с 6 до 8 часов утра Среда с 23 часов до 7 часов утра Четверг с 1 до 3 часов ночи Пятница с 22 часов до 8 часов утра Суббота с 2 до 3 часов ночи

Это значит, что если вы немного повремените с транзакциями или заплатите меньше за неприоритетные транзакции, зная, что их подтвердят через несколько часов, вы сможете немного сэкономить.

Учитывая колебания цены Ethereum (а также рост комиссий!), было бы неплохо сберечь немного газа. Определите лучшее время для покупки Ethereum в вашем часовом поясе и спланируйте свои транзакции. Кто знает, возможно, это поможет вам сэкономить немалую сумму.

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