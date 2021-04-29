Paxful всегда предоставляет первоклассным продавцам уникальные возможности, поэтому мы обновили значок Power Trader: требований к его получению стало меньше, а привилегий — больше!

С новым значком вы сможете:



⭐ Подчеркнуть свою надежность на платформе Paxful

Новый значок в вашем профиле продемонстрирует всем пользователям, что вы один из лучших трейдеров на платформе.

⭐ Получить приоритетный доступ к новым функциям

Вы сможете раньше остальных протестировать новые продукты Paxful и поделиться с нами своими впечатлениями.

⭐ Увидеть свои предложения в списке рекомендованных

Ваши предложения могут оказаться в самом начале списка, и потенциальные трейдеры просмотрят их первыми.

⭐ Получить приоритетную поддержку

Возникла проблема? Наша команда немедленно придет на помощь и постарается найти решение в кратчайшие сроки.

⭐ Продвигать предложения по продаже в своем регионе

Станьте самым популярным трейдером в своем регионе, создавая предложения по продаже, которые могут попасть в список рекомендованных.

⭐ Сохранить все привилегии Power Trader

У вас уже есть значок Power Trader? Не переживайте, вы сохраните все свои привилегии: возможность сразу открывать споры, отсутствие залога для сделок с оплатой подарочными картами и более высокие лимиты маржи. Ваш значок поменяется автоматически.

Хотите получить этот новенький блестящий значок в своем профиле? Вот несколько требований, которые вам нужно выполнить:

✅ Верифицированный аккаунт (вы должны подтвердить личность и адрес)

✅ Не менее 250 успешных сделок, заключенных за последние 90 дней

✅ Высокие показатели по поведению*

✅ Соблюдение Условий предоставления услуг

Готовы получить статус Power Trader? Все, что вам нужно делать — это торговать. Чем больше вы торгуете, тем больше у вас привилегий. Продолжайте торговать на Paxful и следите за нашими новостями: вас ждут очередные обновления и интересная бонусная программа!

*Высокие показатели по поведению рассчитываются на основе внутренних метрик Paxful, оценивающих поведение пользователей на платформе