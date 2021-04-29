Paxful всегда предоставляет первоклассным продавцам уникальные возможности, поэтому мы обновили значок Power Trader: требований к его получению стало меньше, а привилегий — больше!
С новым значком вы сможете:
⭐ Подчеркнуть свою надежность на платформе Paxful
Новый значок в вашем профиле продемонстрирует всем пользователям, что вы один из лучших трейдеров на платформе.
⭐ Получить приоритетный доступ к новым функциям
Вы сможете раньше остальных протестировать новые продукты Paxful и поделиться с нами своими впечатлениями.
⭐ Увидеть свои предложения в списке рекомендованных
Ваши предложения могут оказаться в самом начале списка, и потенциальные трейдеры просмотрят их первыми.
⭐ Получить приоритетную поддержку
Возникла проблема? Наша команда немедленно придет на помощь и постарается найти решение в кратчайшие сроки.
⭐ Продвигать предложения по продаже в своем регионе
Станьте самым популярным трейдером в своем регионе, создавая предложения по продаже, которые могут попасть в список рекомендованных.
⭐ Сохранить все привилегии Power Trader
У вас уже есть значок Power Trader? Не переживайте, вы сохраните все свои привилегии: возможность сразу открывать споры, отсутствие залога для сделок с оплатой подарочными картами и более высокие лимиты маржи. Ваш значок поменяется автоматически.
Хотите получить этот новенький блестящий значок в своем профиле? Вот несколько требований, которые вам нужно выполнить:
✅ Верифицированный аккаунт (вы должны подтвердить личность и адрес)
✅ Не менее 250 успешных сделок, заключенных за последние 90 дней
✅ Высокие показатели по поведению*
✅ Соблюдение Условий предоставления услуг
Готовы получить статус Power Trader? Все, что вам нужно делать — это торговать. Чем больше вы торгуете, тем больше у вас привилегий. Продолжайте торговать на Paxful и следите за нашими новостями: вас ждут очередные обновления и интересная бонусная программа!
*Высокие показатели по поведению рассчитываются на основе внутренних метрик Paxful, оценивающих поведение пользователей на платформе