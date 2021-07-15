2 миллиона скачиваний

В мае мобильное приложение Paxful было скачано более 2 миллионов раз. Мы работаем над другими обновлениями, поэтому следите за нашими новостями!

Переводы Tron USDT (TRC-20) на Paxful

Tron USDT позволяет снизить расходы на вывод USDT — сетевая комиссия составляет $0.

Когда вы будете в следующий раз отправлять USDT со своего кошелька Paxful, вы можете выбрать Ethereum USDT или Tron USDT. Чтобы узнать больше, посетите наш блог.



Новый процесс подачи заявок на корпоративный аккаунт

Пользователи Paxful, у которых есть свой бизнес, могут отправить заявку на открытие корпоративного аккаунта прямо со страницы регистрации Paxful.

Торговый бот Paxful

С помощью торгового бота Paxful вы можете покупать и продавать криптовалюту через Telegram точно так же, как вы делаете это на сайте или в мобильном приложении.

Если у вас уже есть приложение Telegram, перейдите по этой ссылке, чтобы начать торговать. Если у вас нет аккаунта Telegram, загрузите приложение и создайте аккаунт.

Отмена сделки продавцом

Если покупатель не отвечает, продавец может отменить сделку при условии, что покупатель не просмотрел и не принял сделку. Это возможно только если предложение создано покупателем.



Залог для предложений с оплатой через PayPal

Все пользователи, зарегистрировавшиеся менее 3 месяцев назад, должны внести залог, чтобы активировать свои предложения с оплатой через Paypal, в разделе покупки криптовалюты на маркетплейсе.



Отзывы на TrustPilot

После завершения сделки на Paxful мы просим наших пользователей оставить свой отзыв на TrustPilot. Благодаря отзывам и комментариям пользователей мы постоянно совершенствуем свою платформу, поэтому не забывайте оставить отзыв после вашей следующей сделки.

Новый дизайн главной страницы Paxful

Трейдеры, которые покупают и продают криптовалюту, теперь легко могут переключаться между предложениями по покупке и по продаже, используя новое ниспадающее меню.

Улучшенный поиск в мобильном приложении

Новый маркетплейс в мобильном приложении Paxful позволяет быстрее находить предложения. Мы также обновили дизайн страницы сделки, чтобы пользователям было легче использовать сайт и отслеживать активные и завершенные сделки.

Автоматическое присвоение значка “Опытный трейдер” или “Трейдер-эксперт”

Теперь пользователи, отвечающие критериям для участие в программе Paxful Trader, автоматически получают значки. С момента запуска этоого функционала 1096 пользователе получили значок опытного трейдера, а 312 пользователей — значок трейдера-эксперта.



Теперь у нас более 2500 опытных трейдеров и более 570 трейдеров-экспертов!

Здесь вы можете больше узнать о программе Paxful Trader.

Программа Paxful Rewards

Мы добавили новые привилегии и бонусы в программы Paxful Trader и Paxful Peer, чтобы предоставить нашим пользователям новые возможности. Мы также разработали индикатор статуса, который показывает, что нужно сделать для перехода на следующий уровень.

Мы готовим новые интересные обновления и будем держать вас в курсе.