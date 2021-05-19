В этом месяце объем сделок на Paxful составил 5 млрд долларов США. Это большое достижение, которое было бы невозможным без наших пользователей. Мы внимательно изучаем ваши отзывы и продолжаем улучшать нашу платформу, чтобы вам было удобнее на ней торговать.

Итак, вот наши последние обновления, с которыми мы хотим вас познакомить:

🤖 PaxBot

Расслабьтесь и позвольте PaxBot, нашему Telegram-боту, работать за вас! Он поможет вам покупать, продавать и обменивать ваши любимые цифровые валюты.

PaxBot может:

Искать существующие предложения

Сообщать вам о новых предложениях, отвечающих вашим критериям

Теперь вам не придется просматривать тысячи предложений, чтобы найти самое выгодное — PaxBot сделает это за вас. Активируйте и начните использовать его прямо сейчас!

💳 Криптовалютная дебетовая карта VISA

2815 пользователей в США уже получили нашу дебетовую карту VISA от BlockCard. Хотите присоединиться к ним? Вы можете подать заявку на получение дебетовой карты здесь.

С помощью криптовалютной дебетовой карты вы можете конвертировать криптовалюту в USD и в любое время управлять своими средствами.

💸 Адреса ETH/USDT (ERC-20) для верифицированных пользователей

Теперь благодаря новым адресам ERC-20 вы можете переводить USDT со внешних кошельков без комиссии!

📖История транзакций на главной странице кошелька

Теперь 10 последних транзакций отображаются на главной странице кошелька. Вам не нужно никуда нажимать: вся информация о зачислениях и переводах сразу будет у вас перед глазами.

🎫Обновленный реестр транзакций кошелька

После подтверждения личности на Paxful вы сможете видеть свой адрес BTC-кошелька полностью.

🌑 Темная тема на Android

В приложении Paxful по умолчанию стоит светлая тема? Теперь вы можете включить темную тему на экране аккаунта на всех устройствах Android.

🌐Единая зона платежей в евро (SEPA) в списке предложений для европейских пользователей

Мы добавили новый способ оплаты для жителей Европы — SEPA. Теперь вам не придется думать, какой способ оплаты выбрать. Единая зона платежей в евро добавлена автоматически и доступна для использования.

📄 Новый дизайн“Оплаты через Paxful”

Все больше поставщиков используют “Оплату через Paxful”, и все больше покупателей пользуются этим сервисом для оплаты товаров и услуг. В апреле у нас было 2334 пользователей, которые совершили 20 000 транзакций. Если вы хотите вывести свой бизнес на новый уровень, “Оплата через Paxful” поможет вам в этом.

На этом пока все! Оставайтесь с нами, и скоро мы снова порадуем вас очередными обновлениями.