Мы не устаем повторять, что наша цель — предоставить всем нашим пользователям финансовую свободу. Именно поэтому мы всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям, совершенствуем нашу платформу и стараемся сделать использование Paxful еще более удобным. 

Чтобы вам было легче управлять своими средствами, мы снизили минимальный лимит для конвертации на 90%. Хотите конвертировать биткоины (BTC) в Tether (USDT)? Или обменять Ethereum (ETH) на BTC? Нет проблем! Вот наши новые минимальные лимиты:

Криптовалюта Мин. сумма конвертации
BTC в USDT 1 USDT
BTC в ETH 0,0001 BTC
ETH в USDT 5 USDT
ETH в BTC эквивалент 0,0001 BTC
USDT в BTC 1 USDT
USDT в ETH 5 USDT

 

Благодаря этим изменениям у вас будет еще больше возможностей для конвертации криптовалюты на Paxful. 

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