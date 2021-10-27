Мы не устаем повторять, что наша цель — предоставить всем нашим пользователям финансовую свободу. Именно поэтому мы всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям, совершенствуем нашу платформу и стараемся сделать использование Paxful еще более удобным.

Чтобы вам было легче управлять своими средствами, мы снизили минимальный лимит для конвертации на 90%. Хотите конвертировать биткоины (BTC) в Tether (USDT)? Или обменять Ethereum (ETH) на BTC? Нет проблем! Вот наши новые минимальные лимиты:

Криптовалюта Мин. сумма конвертации BTC в USDT 1 USDT BTC в ETH 0,0001 BTC ETH в USDT 5 USDT ETH в BTC эквивалент 0,0001 BTC USDT в BTC 1 USDT USDT в ETH 5 USDT

Благодаря этим изменениям у вас будет еще больше возможностей для конвертации криптовалюты на Paxful.

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