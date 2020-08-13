Большинство наших пользователей зарабатывают, покупая и продавая биткоины на платформе Paxful. Чтобы воспользоваться всеми возможностями платформы, вам нужно заслужить доверие других трейдеров и продемонстрировать им, что вы честный и надежный человек с хорошей репутацией.

К сожалению, коротких путей к получению прибыли не существует, и даже покупка аккаунта Paxful с большим числом позитивных отзывов — не очень хорошая идея. Если вы уже встречали объявления о продаже аккаунтов Paxful, мы расскажем вам, почему не стоит этого делать.

1. Это нарушение Условий предоставления услуг

При создании аккаунта на Paxful вы должны предоставить личную информацию, чтобы подтвердить свою личность (имя, адрес, дату рождения и т.д.).

Мы собираем эти данные, чтобы защитить наших пользователей и платформы от такой преступной деятельности, как отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество, а также от других видов финансовых преступлений.

При покупке аккаунта Paxful вы используете чужие данные, историю аккаунта и торговую информацию, что является мошенничеством и нарушает Условия предоставления услуг на платформе Paxful. Такие злонамеренные действия запрещены на всех сайтах и платформах. Что за этим следует?

Купленный вами аккаунт может быть заблокирован, а информацию о вас передадут правоохранительным органам для дальнейшего расследования. Вам ведь этого совсем не хочется, правда?

2. Вы не можете быть на 100% уверены в истории аккаунта

Если вы используете чужой аккаунт и личные данные, вы не можете знать все о прошлых сделках предыдущего владельца. Возможно, он нечестно заработал свою репутацию, мошенничал или просто сделал что-то незаконное и теперь пытается избежать наказания.

Если ваш торговый партнер или модератор попросит вас предоставить информацию о прошлой сделке или транзакции, вам трудно будет это сделать, так как у вас нет данных. При наличии подозрительной активности ваш аккаунт будет заблокирован.

3. Это мошенничество

Каждый пользователь Paxful может законным образом создать свою репутацию на платформе. Вы не сможете укрепиться на рынке, просто заплатив деньги за аккаунт с якобы “хорошей репутацией”. Покупка аккаунта Paxful — это один из видов мошенничества, и такие действия запрещены на нашей платформе.

Не сомневайтесь — мы узнаем!

Если вы будете самостоятельно выстраивать репутацию собственного аккаунта, вы обретете больше надежных и честных партнеров. Они будут оставлять вам положительные отзывы, и постепенно вы освоитесь на платформе. Вы также узнаете, как работает тот или иной способ оплаты (чего бы вы никогда не узнали при использовании чужого аккаунта).

Вы также можете давать советы по заключению сделок и созданию предложений своим друзьям и близким, которые тоже могут заинтересоваться биткоинами. Вы можете спокойно спать по ночам, зная, что ваша репутация заработана честным путем; вам не нужно беспокоиться о том, что вас могу заблокировать из-за подозрительных прошлых сделок, в которых вы даже не участвовали.

В Paxful работают опытные специалисты. У нас есть много способов, с помощью которых мы выявляем купленные аккаунты, и последствия для их владельцев обычно плачевны. Помните, что самый короткий путь не всегда является самым лучшим, особенно в криптоторговле. Лучше медленно, но стабильно продвигаться к успеху, чем с самого начала действовать с размахом и разориться.

Думаете о том, чтобы торговать биткоинами? Создайте аккаунт и начните свое путешествие по миру криптовалюты!