Ethereum (ETH) — одна из самых активно развивающихся криптовалют в плане рыночной стоимости, помимо биткоина. Она предоставляет своим пользователям широкие торговые возможности. Однако этот цифровой коин позволяет не только торговать, но и зарабатывать с помощью майнинга Ethereum. Перед тем как идти дальше, давайте сначала вспомним, что представляет из себя Ethereum.

Ethereum в двух словах

Ethereum — это современная технология, на которой основаны многие криптовалюты, цифровые приложения и платежные сервисы. При наличии подключения к интернету Ethereum можно использовать из любой точки мира.

Сеть Ethereum имеет свои собственные деньги — Ether (ETH), и сейчас мы рассмотрим, как их можно достать. Если вы почти ничего не знаете о технических аспектах, вы можете прочитать нашу статью об Ethereum, чтобы получить представление об этом процессе.

Перед майнингом ETH

Майнинг требует тщательно продуманной подготовки. Перед тем как перейти собственно к майнингу Ethereum, мы вкратце перечислим моменты, на которые вам стоит обратить внимание.

🖥️ Стоимость оборудования

Майнинг криптовалюты подразумевает решение математических задач, а для этого необходимо специальное оборудование. Для майнинга необходимы мощные компьютеры с аппаратным и программным обеспечением, разработанным специально для этих целей. Это оборудование может стоить недешево, а его цена отличается в зависимости от выполняемых функций. Чуть позже мы расскажем вам, сколько это может стоить.

⚡ Энергопотребление

Устройства для криптомайнинга, способные круглосуточно решать сложнейшие задачи, расходуют огромное количество электроэнергии. Эти ненасытные машины могут потреблять сотни тераватт-часов в год, что превышает ежегодный расход электроэнергии некоторых стран.

❄️ Погодные условия

Компьютеры для майнинга без перерыва совершают сложнейшие цифровые операции и, как и любое другое устройство, склонны перегреваться. Размещая эти устройства в странах с холодным климатом, можно снизить расходы на энергопотребление и решить другие проблемы, связанные с перегревом.

📍 Расположения майнинговых ферм

Для майнинговых ферм нужно большое пространство, где можно разместить несколько мощных компьютеров. От вентиляторов и машин много шума, поэтому майнинг-ферму нельзя размещать в жилых районах. Если вы попробуете найти другие места для оборудования, это спасет вас от недовольных соседей, которые будут жаловаться на шум и могут помешать вашей работе.

⚖️ Законность криптовалюты

Несмотря на то что криптовалюта получает все большее распространение, некоторые организации, страны и юрисдикции все еще скептически относятся к этим активам. Поэтому прежде чем проводить какие-либо операции с криптовалютой, вам нужно знать позицию страны, в которой вы находитесь.

С чего начать

Теперь мы расскажем вам об основных этапах майнинга Ethereum и перечислим то, что вам для этого понадобится.

Шаг 1. Создайте криптовалютный кошелек

На этом кошельке вы будете хранить свои ETH. Криптокошелек — это система хранения, которую также можно использовать для отправки и получения цифровых средств. Речь идет о деньгах, поэтому вам нужно выбрать безопасный и надежный кошелек. Существует множество разных видов криптокошельков, так что вы можете выбрать тот, который лучше всего подходит для ваших целей. Самыми безопасными вариантами считаются Ledger Nano S and Trezor One.

Шаг 2. Выберите оборудование для майнинга

Аппаратное оборудование для майнинга Ethereum также называется “майнинг-риг”. Эти элементы разработаны специально для майнинга, но некоторые IT-эксперты используют их для игр или других компьютерных операций. Правильно выбранное оборудование для майнинга позволить вам повысить свой доход и снизить расходы.

Риги для майнинга ETH состоят из блока питания, системы охлаждения, материнской платы и видеоадаптеров, часто в алюминиевом каркасе. Риги делятся на два вида:

Риги на основе ЦП – Риги на основе центральных процессоров (ЦП) считались самым популярным майнинг-оборудованием для новичков. Почему? Потому что они намного дешевле и проще в использовании. С другой стороны, они не отличаются мощностью. На завершение операции могут потребоваться месяцы или годы, поэтому такие риги не слишком подходят для современных майнеров.

Риги на основе ГП – Риги на основе графических процессоров (ГП) мощнее, но вместе с тем и дороже. Насколько дороже? Цена большинства графических процессоров колеблется в диапазоне от 600 до 4000 USD.

Вот список самого популярного оборудования для майнинга (в произвольном порядке):

AMD 5700 XT AMD RX Vega 64 AMD RX 580 (8GB) Nvidia RTX 3090 Nvidia RTX 3080 Nvidia GTX 1060 Nvidia GTX 1080 Ti



Некоторые майнеры используют другой вид мощного оборудования, который называется ASIC (специализированная интегральная схема). ASIC тоже стоят дорого, но они лучше подходят для майнинга биткоинов. Если вы хотите индивидуально настроить или усовершенствовать свое оборудование, вы можете поискать и другие материнские платы. Все это оборудование обладает разными характеристиками и уровнями функциональности, так что вам стоит внимательно изучить его и сравнить, чтобы выбрать самое подходящее.

Мы рекомендуем выбирать оборудование с качественной системой охлаждения, чтобы предотвратить перегрев. Для дополнительного охлаждения вы можете приобрести специальные устройства в онлайн- или офлайн-магазинах.

Шаг 3. Выберите программное обеспечение

После того как вы определитесь с аппаратным оборудованием, следующий шаг — найти надежное программное обеспечение для майнинга. В майнинге ETH качественное ПО так же важно, как и надежное техническое оборудование. ПО для майнинга — это программа, которая позволяет вам добывать Ethereum, решая сложные математические задачи с помощью графического процессора.

Ниже перечислены самые популярные программы для майнинга:

WinETH – Если вы ищете простую и удобную программу с автоматическими обновлениями, WinETH — один из лучших вариантов. Вы можете использовать ее на устройствах Windows с видеокартами Nvidia или AMD. У нее также есть “фоновый режим майнинга”, который позволяет майнить ETH, когда ваш компьютер находится в режиме ожидания.

Claymore – Доступна на устройствах Windows and Linux. Программа Claymore Ethereum позволяет одновременно майнить Ethereum и другую криптовалюту.

ETHmine – это еще одна программа, совместимая с Windows. Она также предлагает партнерскую программу с разными бонусами и функциями, например “Доход в минуту” и “Доход в день”.

MinerGate – Это ПО было создано группой криптоэнтузиастов в 2014 году и приобрело популярность среди пользователей Mac. Программа предлагает круглосуточную поддержку и поддерживает 10 цифровых валют, включая ETH, Ethereum Classic (ETC), Monero (XMR), Monero-Classic (XMC), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC), Bytecoin (BCN), AEON и Grin, поэтому идеально подходит для майнеров, которые хотят добывать разные криптовалюты.

CGMiner – Одно из самых удобрых и простых в использовании ПО на основе языка программирования C++. CGMiner позволяет работать с разными майнинг-пулами и различными устройствами и популярно у новичков.

Шаг 4. Определите стратегию

После того как вы подготовите аппаратное оборудование и ПО, вам нужно решить, как именно вы будете проводить операции по майнингу Ethereum. Вы хотите заниматься этим самостоятельно или вместе с другими криптоэнтузиастами? Что принесет вам больше прибыли: соло-майнинг или пул-майнинг?

⛏️ Соло-майнинг

В одиночку можно делать множество интересных вещей, однако криптовалютный майнинг не входит в их число. Мысль о личной майнинг-ферме может показаться заманчивой, ведь вам не нужно будет делиться своим доходом, но все не так просто. С другой стороны, это может быть слишком затратно и непрактично.

Представьте себе, что вы один соревнуетесь с группой из 100 человек, чтобы за пять минут сложить пазл из 1000 кусочков. Звучит глупо, правда? Так и есть. Если вы не воспользуетесь помощью со стороны, вы потеряете и без того слабый шанс опередить своих соперников.

Все это относится к соло-майнингу. Если вы майните в одиночку, вы соревнуетесь с тысячами майнеров Ethereum, включая группы и компании с огромными возможностями для майнинга. Для решения сложных математических задач используется вычислительная мощность многих ресурсов. Вам для этого понадобилось бы задействовать более ста видеокарт на всех своих устройствах.

Если вы майните в одиночку, вам стоит учесть не только начальные, но и будущие расходы, а они могут оказаться неподъемными для одного человека.

⚒️ Пул-майнинг

Если вы присоединитесь к майнинг-пулу, вы будете работать вместе с другими майнерами ETH и будете делить с ними доход. В этом случае у вас больше шансов заработать, так как в подтверждении блоков или решении задач задействовано больше людей.

Это самый быстрый и легкий способ приступить к криптовалютному майнингу. Однако перед тем как присоединяться к пулу майнеров, вам надо учесть следующие моменты:

Размер пула – В одних пулах может быть мало участников, а в других — много. Если у вас нет опыта в майнинге, вам стоит присоединиться к большому пулу. Возможно, вы заработаете меньше, но вы будете получать доход каждый день или неделю.

Сборы за участие в пуле – Операции по майнингу предполагают большие расходы, поэтому все участники пула вносят определенную плату. Эти сборы выражаются в процентах и автоматически вычитаются из вашего дохода, поэтому вам не нужно тратить время на их подсчет. В надежных пулах плата составляет от 1% до 3% в зависимости от добываемой криптовалюты.

Минимальная выплата – Это минимальное количество криптовалюты, которую вы должны добыть, чтобы получить свое вознаграждение. Если вы хотите как можно скорее получить свой доход, выбирайте пулы с более низкими минимальными выплатами.

Если вы хотите присоединиться в пулу, посмотрите этот список активных майнинг-пулов Ethereum и выберите тот, который соответствует вашим целям.

Это всего лишь несколько примеров — вы можете найти другие пулы в интернете.

Пусть начнется майнинг!

Это основные моменты, которые вам нужно учитывать при майнинге Ethereum. Обратите внимание, что размер вашего вознаграждения зависит от типа майнинговой операции. Вы можете использовать майнинг-калькулятор Ethereum, чтобы рассчитать свой доход. Вам нужно будет указать некоторую техническую информацию, поэтому для этого может понадобиться ближе ознакомиться с некоторыми аспектами майнинга.

Кроме того, помните, что майнинг — это не единственный способ заработка на ETH. Если вы пока ждете подходящего момента, чтобы начать майнинг ETH, вы можете попробовать торговлю криптовалютой на таких платформах, как Paxful. Вам просто нужно создать аккаунт, выбрать лучшие предложения и начать покупать или продавать Ethereum, используя предпочитаемый способ оплаты.

Изучите эти варианты и узнайте, как по максимуму использовать возможности Ethereum. Желаем удачи!