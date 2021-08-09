Благодаря стабильно растущему курсу и широкому распространению биткоин (BTC) приобрел большую популярность среди криптоэнтузиастов и инвесторов. Однако им интересуются не только работники финансовой и технологической сферы, но и хакеры, которые только и ждут подходящего момента, чтобы заполучить самую известную цифровую валюту в мире.

Если вы хотите защитить свои средства от возможных кибератак, надежнее всего хранить их в аппаратных кошельках. Мы расскажем, что вам прежде всего нужно знать о таких кошельках.

Кратко об аппаратных биткоин-кошельках

Аппаратные биткоин-кошельки относятся к “холодным” криптовалютным кошелькам. Это значит, что их можно использовать без подключения к интернету, поэтому они считаются самым безопасным вариантом хранения криптовалюты. Чтобы настроить аппаратный кошелек для биткоина и других криптовалют, вам понадобится три важных элемента:

Открытый адрес — служит именем пользователя для вашего кошелька.

Закрытые ключи — пароль для доступа к кошельку. Помните, что доступ к этой информации должен быть только у вас .

Сид-фраза — это список из 12-24 слов, которые можно использовать для восстановления доступа к кошельку, если вы вдруг потеряете или забудете свой пароль.

Сегодня существует множество аппаратных кошельков, так какой же из них выбрать?

Лучшие аппаратные биткоин-кошельки

Вот список самых популярных аппаратных биткоин-кошельков (в произвольном порядке).

Цена: 119 USD

Плюсы:

Можно установить до 100 приложений

Несколько вариантов подключения

Поддерживает множество криптовалют

Минусы:

Из-за Bluetooth-интеграции кошелек может быть уязвим для взлома

Подходит для:

Пользователей, которые хранят несколько видов криптовалюты или располагают очень большими суммами в криптовалюте

Этот биткоин-кошелек производится одной из самых популярных технологических компаний на криптовалютном рынке. Ledger Nano X открывает для вас новые криптовалютные возможности. Вы можете не только хранить, но и покупать, продавать коины, управлять транзакциями и отслеживать их с помощью смартфона или компьютера, используя Ledger Live и партнерскую программу компании.

На данный момент этот кошелек поддерживает 27 коинов и более 1500 активов, включая BTC, Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Stellar (XLM) и многие другие. Вы можете использовать его на Windows, macOS и Linux, а также с мобильными устройствами на iOS и Android. Его можно подключать к компьютеру или другому устройству через кабель USB Type-C или Bluetooth. Кроме того, на него можно установить до 100 приложений.

Цена: 181 USD

Плюсы:

Поддерживает разные приложения и программы

Поддерживает множество криптовалют

Минусы:

Высокая цена

Маленький сенсорный дисплей

Несовместим с устройствами iOS и Windows

Подходит для:

Новичков, которые ищут простой и удобный кошелек.

Trezor Model T очень похож на предыдущий кошелек. Он также идет в комплекте с кабелем USB Type-C для подключения к компьютеру или смартфону. Он поддерживает более 1200 криптовалют, включая BTC, ETH, Litecoin (LTC), Ethereum Classic (ETC), Dash (DASH), Bitcoin Cash (BCH), Zcash (ZEC) и многие другие.

На него можно установить различные приложения и программы, такие как Password Manager, Secure Socket Shell (SSH), GNU Privacy Guard (GPG), Universal 2nd-Factor (U2F), чтобы обеспечить безопасность вашей криптовалюты и личной информации.

Благодаря сенсорному экрану Trezor Model T легко использовать, поэтому он идеально подходит для новичков. У него также есть слот для карты MicroSD, на которую вы можете записать PIN-код, чтобы защитить свой кошелек от возможных атак. Этот биткоин-кошелек поддерживает устройства Windows, macOS и Linux, а также мобильные телефоны на Android. К сожалению, он пока не работает на устройствах iOS и Windows.

Цена: 59 USD

Плюсы:

Низкая цена

Поддерживает множество криптовалют

Минусы:

Можно установить не более 6 приложений

Нет подключения по Wi-Fi

Ограниченный объем памяти

Подходит для:

Пользователей, которым нужен надежный кошелек по низкой цене

Это одна из самых популярных моделей биткоин-кошельков на рынке. С точки зрения безопасности она похожа на новую модель Ledger, Nano Х. Однако на Ledger Nano S можно установить не более 6 приложений (в зависимости от их размера).

Он поддерживает 27 криптовалют, включая BTC, ETH, XRP, BCH, XLM, а также токены ERC20 через приложение Ledger Live. Как и Ledger Nano X, он совместим с устройствами Windows, macOS и Linux. Для подключения Nano S к устройствами Android и настольным компьютерам вам понадобится набор OTG.

Цена: 133 USD

Плюсы:

Поддерживает множество криптовалют

Емкостные датчики

Минусы:

Чувствительность и точность датчиков со временем может понизиться

Несовместим с устройствами iOS

Подходит для:

Пользователей, которые хотят хранить только BTC

Это устройство, разработанное швейцарской компанией, является одним из лучших аппаратных кошельков для начинающих криптоэнтузиастов. В устройстве применяются емкостные датчики касания. У BitBox02 также есть функция резервного копирования и восстановления, которая работает с картой microSD. Вы можете настроить отображение 24 слов для восстановления доступа (сид-фразу).

Кошелек поддерживает BTC, ETH, LTC и токены ERC-20, такие как Chainlink (LINK), Dai (DAI), Tether (USDT) и другие. BitBox02 также поддерживает U2F и имеет встроенный чип, который защищает ваши средства и само устройство от постороннего вмешательства. Кошелек работает на Windows, macOS, Linux и Android.

Стоит отметить, что BitBox выпускается в двух вариантах: кошелек для разных криптовалют и кошелек только для биткоинов. Оба варианта продаются по одинаковой цене, поэтому вы сами можете решить, какому из них отдать предпочтение.

Цена: 49 USD

Плюсы:

Поддерживает многие криптовалюты

Самый дешевый кошелек в списке

Большой сенсорный дисплей

Минусы:

Чувствительность и точность сенсорного дисплея со временем может понизиться

Подходит для:

Пользователей, которым нужен недорогой кошелек с функцией резервного копирования и восстановления

Аппаратный кошелек KeepKey — самое дешевое устройство в нашем списке. К его характеристикам можно отнести функцию резервного копирования и восстановления, простой дизайн и многое другое.

При первом запуске KeepKey позволяет сгенерировать фразу из 12 слов, которая поможет вам восстановить доступ к закрытым ключам. Благодаря большому дисплею кошельком удобно пользоваться.

Вы можете хранить, отправлять и получать более 40 криптовалют, поддерживаемых KeepKey, включая BTC, ETH, BCH, Dash, LTC и многие другие. Вы также можете настроить скорость транзакций и генерировать неограниченное число адресов для кошелька.

Перед выбором аппаратного кошелька

Аппаратные кошельки снижают возможные технические риски, связанные с использованием онлайн-бирж и онлайн-кошельков, но помните, что ни одно устройство не может обеспечить защитить ваши средства на 100%, поскольку это зависит от вашей криптовалютной активности.

Перед выбором аппаратного кошелька не забудьте проверить историю компании-провайдера. Речь идет о ваших деньгах, поэтому найдите надежного провайдера с хорошей репутацией. Затем вам нужно ознакомиться с функциями безопасности и работой службы поддержки на тот случай, если у вас возникнут срочные вопросы. Лучше всего выбрать доступный и удобный в использовании кошелек.

Не ограничивайтесь этим списком — на рынке есть множество других биткоин-кошельков. Внимательно изучите функции каждого устройства и выберите то, что лучше всего отвечает вашим потребностям. После приобретения аппаратного кошелька прочитайте наше руководство, чтобы узнать, как перевести криптовалюту с онлайн-кошелька на аппаратный кошелек.

Какие другие аппаратные кошельки стоит добавить в этот список? Напишите в комментариях!