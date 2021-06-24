Не секрет, что пандемия стала причиной многих политических и экономических трудностей за последний год. Некоторые страны постепенно выбираются из кризиса, но есть и такие, которые до сих пор не могут оправиться.

Например, Колумбия все еще пытается преодолеть разрушительные последствия коронавируса. COVID-19 привел к кризису системы здравоохранения и росту уровня бедности. Что же людям делать в таких условиях? Как наладить свою жизнь, когда все выходит из-под контроля?

Криптовалюта может стать решением.

В условиях кризиса

Финансовые механизмы любой страны обычно тесно связаны с правительством. Это значит, что в случае политических или экономических трудностей правительство может потерять доверие населения. Эта потеря доверия может негативно отразиться на финансовом состоянии страны, что в свою очередь повлияет на национальную валюту. В этот момент люди начинают задумываться: «В безопасности ли деньги, которые я храню в банке?»

В случае с криптовалютами ситуация противоположная. Благодаря своему децентрализованному характеру криптовалюта предоставляет людям независимость и контроль над своими финансами. Децентрализация уравнивает всех — с криптовалютой никто не зависит от каких-либо финансовых учреждений или правительств.

Защита средств с помощью криптовалюты

Такие криптовалюты, как биткоин (BTC), отлично подходят для хранения ценности (в качестве “валюты-убежища”), поэтому с их помощью вы можете защитить свои средства. Перед тем как подробно их обсуждать, давайте посмотрим, что такое хранение ценности и какими характеристиками должен обладать подходящий для этого актив.

Что такое хранение ценности?

Если актив сохраняет ценность, это значит, что она не уменьшается с течением времени. То есть если вы купите сегодня какой-либо актив для хранения ценности, он не потеряет своей ценности в будущем.

Что такое хранение ценности?

Актив, сохраняющий свою ценность, должен обладать двумя признаками: он должен бытьдолговечным и дефицитным.

Предположим, вы купили яблоко за один доллар. В момент покупки у него есть внутренняя ценность — ведь все должны есть, правильно? Однако сохранит ли это яблоко свою ценность через два года? Можно с уверенностью сказать, что по истечении этого времени оно не будет стоить ни копейки.

Возьмем что-нибудь более долговечное, например макароны. Сохранят ли они свою ценность? Спустя пару лет они будут в лучшем состоянии по сравнению с яблоком, но нам еще надо учесть, насколько сложно найти макароны на рынке. Ведь макароны стоят недорого, и их можно купить практически везде. Чем больше макарон появляется на рынке, тем ниже их цена, и тем ниже их способность сохранять свою ценность.

Актив, способный сохранять свою ценность, должен обладать обеими

характеристиками.

Почему BTC способен сохранять свою ценность

Теперь, когда мы знаем, каким должен быть актив, сохраняющий ценность, мы можем видеть, что биткоин отлично подходит на эту роль: (1) он нематериален, поэтому требование долговечности на него не распространяется; и (2) его запас ограничен 21 миллионами BTC.

Кроме того, биткоин обладает и другими признаками, которые помогают ему еще лучше сохранять ценность:

Во-первых, его можно хранить. Если вы планируете хранить такой актив, вам нужно место для его хранения. Если речь идет о золоте, его лучше всего хранить в сейфе или другом надежном месте. Для биткоинов же понадобится биткоин-кошелек.

Биткоины можно не только хранить, но и перемещать. В отличие от сейфа, который не очень-то мобилен, для хранения биткоинов вам понадобится только телефон и приложение. Биткоины — это цифровая валюта, поэтому даже если вам принадлежат все биткоины в мире, они с легкостью уместятся в вашем кармане.

Биткоин легко делится на доли. Вам необязательно покупать целый биткоин, ведь любой биткоин можно разделить на стомиллионные части, или сатоши (0,00000001 BTC). Разве можно разделить слиток золота на такие малые части и передать их кому-то другому? Конечно же, нет.

Поскольку ценность BTC за последние годы возросла, держатели биткоинов должны заботиться о безопасности. К счастью, биткоин легко проверяется, то есть его практически невозможно подделать или скопировать. Это объясняется тем, что блокчейн — технология, лежащая в основе BTC, — постоянно проверяет и подтверждает каждый блок транзакций. Это значит, что вы можете доверять подлинности каждого блока, и вам необязательно знать, кто именно его создал.

Наконец, биткоин многофункционален, то есть является взаимозаменяемой и унифицированной валютой. Это упрощает процесс обмена и позволяет проводить торговые операции в разных странах и на разных рынках.

Все эти характеристики биткоина позволяют людям использовать его для хранения ценности и помогают им обрести финансовую независимость.

Использование криптовалюты для хранения средств

За последние годы криптовалюта получила широкое распространение. Мы видим, как она все чаще используется в практических целях, а не только для инвестирования, как было раньше. Пиринговые (Р2Р) финансы вывели криптовалюту на новый уровень и предоставили пользователям новые возможности, такие как более быстрые и удобные платежи, более дешевые переводы и безопасное хранение средств.

Вы можете использовать криптовалюту в качестве надежного денежного резерва. В случае финансового кризиса всегда нужно иметь денежный резерв, и криптовалюта подходит для этой цели. Безопасность и прозрачность блокчейна обеспечивает защищенную среду для всех пользователей. Кроме того, у криптовалюты нет географических ограничений, поэтому средства можно отправлять в любую страну мира.

Хранение средств в криптовалюте также позволяет защитить их от гиперинфляции. Если ваша национальная валюта стремительно обесценивается из-за инфляции, вы можете конвертировать свои деньги в криптовалюту и таким образом предотвратить дальнейшее обесценивание (или даже заработать денег, если курс криптовалюты вырастет).

Луч света в темном царстве

Криптовалюта может спасти ваши средства в условиях политического или экономического кризиса. У многих жителей нашей планеты до сих пор нет доступа к банковским услугам. Криптовалюта является своего рода финансовым паспортом, который позволяет таким людям получить доступ к финансовым услугам и глобальной торговой системе.

Именно с ее помощью многие жители Колумбии решили свои финансовые проблемы. Они по достоинству оценили преимущества пиринговых финансов и открыли для себя новые возможности.

Многие считают криптовалюту привилегией развитых стран, но на самом деле именно развивающиеся страны проявляют большую заинтересованность. Эти страны доказали, что криптовалюта не только для инвестирования — она также может обеспечить выживание и процветание.

Когда в стране начинаются политические или экономические трудности, людям приходиться брать дела в свои руки. Криптовалюта дает людям контроль, предоставляя таким образом шанс на лучшую жизнь. Цифровые активы позволяют нам самостоятельно распоряжаться своими финансами, и мы должны всегда помнить об этом.