2020 стал для нас всех необычным годом. Мы столкнулись с глобальной пандемией, стихийными бедствиями, массовыми протестами, экономическими трудностями, высоким уровнем безработицы и чрезмерной денежной эмиссией, которая привела к гиперинфляции. Однако все это время криптовалюты оставались нашим ангелом-хранителем, утешая нас и вселяя надежду на лучшее.

Давайте вспомним самые яркие моменты 2020 года на криптовалютном рынке:

1. Курс биткоина (BTC) достиг рекордной отметки

Сначала поговорим о самом главном. 30 ноября курс BTC достиг рекордной отметки в 19 857,03 USD. До этого он последовательно рос, но после Дня благодарения снизился на 3000 USD. Затем он снова поднялся и в данный момент находится в диапазоне 35 000 USD. И когда мы уже думали, что курс биткоина стабилизировался, наша любимая цифровая валюта преподнесла нам очередной сюрприз.

2. Третий халвинг биткоина

Халвинг биткоина происходит примерно каждые 4 года (210 000 блоков) Первый халвинг случился в 2012 году, когда вознаграждение майнеров понизилось с 50 BTC до 25 BTC. В 2016 году произошел второй халвинг, при котором вознаграждение снизилось до 12,5 BTC. 11 мая 2020 года произошел третий халвинг, после чего майнеры стали получать 6,25 BTC за блок.

Основная задача халвинга — урезать инфляцию вдвое. В прошлом за этим событием следовал значительный рост цены биткоина.

В 2020 году после халвинга не было резкого изменения цен. Однако, судя по текущему курсу биткоина, сейчас ситуация обстоит по-другому.

3. Влияние COVID-19 на криптовалютный рынок

Пандемия сильно ударила по мировым финансовым рынкам. В результате биткоин и другие криптовалюты оказались в центре внимания.

Поскольку эти цифровые активы децентрализованы и их запас ограничен, они привлекают внимание инвесторов. На рынке все еще преобладают бычьи тенденции, несмотря на все, что произошло в 2020 году. Как мы уже говорили, BTC достиг своего рекордного курса, превзойдя показатели 2017 года, и это ясно демонстрирует его устойчивость к инфляции.

4. Переход к безналичному расчету

Поскольку оплата наличными способствует распространению вируса, люди обратили свое внимание на альтернативные способы оплаты, включая биткоин и другие криптовалюты. До коронавируса такие понятия, как бесконтактная опл ата и удаленная работа, не внушали особого доверия. Теперь, судя по всему, они станут частью нашей повседневной жизни.

5. Появление цифровой валюты Центрального банка

В связи с пандемией цифровая валюта Центрального банка оказалась в центре всеобщего внимания. В какой-то степени это может быть хорошим решением для развивающихся стран. Китай заявил о разработке цифрового юаня, и нам не терпится увидеть, какое влияние это окажет на криптовалютную индустрию. Кто знает, это может даже изменить расклад экономических сил.

6. Распространение DeFi

Безналичные транзакции становятся нормой, поэтому люди уже не так подозрительно относятся к идее децентрализованных финансов (DeFi). Эта криптовалютная тенденция появилась в конце 2019 года и не потеряла своей актуальности в 2020 году. Если вы еще не знакомы с этой концепцией, то децентрализованные финансы — это комбинация традиционных банковских услуг и технологии блокчейн. Это открытые финансы, которые доступны всем.

По мере развития DeFi все больше компаний, работающих с блокчейном, будут представлять свои собственные продукты на основе децентрализованных финансов. Похоже, благодаря участию институционального капитала цифровые валюты получат еще более широкое распространение.

7. Конфиденциальность в блокчейне

Если вы еще не слышали об этом, то в июле произошла хакерская атака на Twitter. Вымогатель захватил контроль над аккаунтами многих известных личностей, включая Илона Маска, Барака Обаму, Джо Байдена, Джеффа Безоса и даже Билла Гейтса. Чтобы привлечь внимание СМИ, хакер требовал отправить BTC на 1000 USD на указанный адрес кошелька, обещая взамен BTC на сумму 2000 USD.

В результате взлома репутация многих людей, в том числе знаменитостей и высокопоставленных политиков, оказалась под угрозой. Однако это заставило нас задуматься о том, что можно сделать, чтобы улучшить систему. Несмотря на существование проблем, разработчики извлекли из этого урок и сейчас работают над новыми решениями. У блокчейна есть множество возможностей для защиты конфиденциальности, такие как неизменность, прозрачность и т.д. Это просто нужно реализовать на практике.

8. Государственное признание криптовалют

Когда биткоин впервые был представлен общественности, правительства отнеслись к нему скептически и даже с опаской. Ведь с его помощью люди могли обходить контроль за движением капитала, проводить незаконные транзакции или инвестировать средства в рискованные предприятия.

К счастью, в 2020 году многие страны увидели реальный потенциал криптовалюты. Возьмем, к примеру, Нигерию. Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии объявила, что она будет регулировать криптовалютную торговлю, чтобы защитить инвесторов, обеспечить прозрачность транзакций, а также способствовать соблюдению этических норм.

Это отличный пример того, как правительства принимают новые идеи и не препятствуют развитию криптовалютных технологий.

9. Накачка Dogecoin

В 2020 году Dogecoin подскочил в цене всего за сутки. Пользователь TikTok с ником jamezg97 призвал всех “накачать” монету, то есть искусственно повысить ее цену. Вот подпись под его видео:

Давайте все разбогатеем! Dogecoin не стоит почти ничего. В TikTok 800 млн пользователей. Потратьте всего $25. Когда он будет стоить $1, у вас будет 10 тысяч. Расскажите всем.

Это одна из самых странных криптовалютных тенденций, но тем не менее видео стало очень популярным, набрав более полумиллиона просмотров за несколько дней. В результате курс DOGE резко вырос.

10. Рост популярности

По мере того, как все больше людей осознают потенциал криптовалют, мечта об их всеобщем использовании становится все более реальной.

Даже Paypal, один из крупнейших платежных сервисов в мире, поддался этому ажиотажу. Компания заявила, что ее пользователи смогут покупать, продавать и хранить криптовалюту непосредственно на своих аккаунтах Paypal. Кроме того, Paypal планирует повысить ценность криптовалюты, сделав ее более доступной в качестве способа оплаты.

Что год грядущий нам готовит?

Несмотря на все трудности, в 2020 году было и хорошее. Что касается 2021 года, никто не знает, что он принесет — возможно, появится еще одна популярная криптовалюта после биткоина. Как бы то ни было, мы всегда надеемся на лучшее. А вы?