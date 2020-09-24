Вам нравится торговать на Paxful? Тогда спешим сообщить вам, что теперь на нашей платформе вы можете использовать для сделок Tether — стабильную и надежную криптовалюту. Однако это еще не все: вы можете конвертировать свои биткоины в Tether!

Но не торопитесь сразу конвертировать свои средства. Для начала мы хотим рассказать, что особенного в этой новой функции и почему многие пользователи так ждали ее запуска.

Что это за функция?

Вы заметили, что страница вашего кошелька сейчас выглядит по-другому? Теперь вы можете не только проверять свой баланс в BTC, но и конвертировать биткоины в Tether и наоборот.

При конвертации BTC в USDT взимается небольшая комиссия, а конвертация USDT в BTC абсолютно бесплатна. Совсем скоро вы узнаете, зачем вообще нужно конвертировать свои средства… Просто читайте дальше!

Для чего нужна конвертация?

Мы, конечно, любим биткоин, но всем известно, что его курс довольно неустойчив и может ежедневно колебаться в пределах 10% (или даже больше!). Биткоин помогает обрести финансовую свободу тем людям, у которых нет доступа к традиционным финансовым услугам, но он не так стабилен, как некоторые другие криптовалюты, например Tether.

Tether — это стейблкоин, обеспеченный долларом США, поэтому его цена не подвержена таким резким колебаниям. Это значит, что вы можете защитить свои средства от волатильности курса, если будете хранить их в USDT. Таким образом, вы обеспечиваете своим деньгам надежную защиту за очень небольшую сумму.

Как конвертировать средства?*

Страница вашего кошелька разделена на две части. Слева вы видите свой баланс в BTC, а справа — в USDT. Чтобы перевести средства из одной валюты в другую, вам всего лишь нужно нажать на кнопку Конвертировать.

Вы также можете выводить USDT напрямую, без конвертации их в BTC. Сейчас мы работаем над обновлением, которое позволит вам вносить USDT на свой кошелек, поэтому следите за новостями! Чтобы узнать больше, прочитайте наши Условия предоставления услуг.

На странице вашего кошелька также отображается текущая рыночная цена BTС и USDT, на которую вы можете ориентироваться при конвертации.

Готовы?

Конвертация дает вам возможность обеспечить сохранность своих средств. Она занимает секунды, но может защитить вас от возможных денежных потерь. Вам не терпится опробовать новую функцию? Сделайте это прямо сейчас!

*Функция конвертации доступна только для пользователей, которые подтвердили свою личность и проживают не в США. В данный момент эта функция недоступна для пользователей из США.