Многие из нас наверняка слышали слова: “Если бы ты раньше инвестировал в биткоин (BTC), сейчас бы был миллионером. Обидно, но мы ничего не можем с этим поделать — разве что изобрести машину времени.

Когда BTC только появился, практически никто ничего о нем не знал. Однако некоторым удалось разглядеть в биткоине большой потенциал, и они вложили в него свои средства. Таких людей стали называть биткоин-китами. Этот термин обозначает держателей большого количества криптовалют.

Напрашивается вопрос: у кого же больше всего биткоинов? Мы расскажем вам о самых богатых предпринимателях, компаниях и адресах кошельков.

Предприниматели-владельцы биткоинов

Сатоши Накамото

Раз уж мы говорим о биткоине, мы не можем обойти молчанием его таинственного создателя. Сатоши Накамото опубликовал документ “Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash” (Биткоин: пиринговая электронная валюта), который лег в основу сети BTC.

“Первичный блок” (“блок 0”) был создан в 2009 году, после чего Накамото продолжил работу над развитием сети и покинул проект спустя полтора года. До сих пор никому не известно, кем на самом деле был Сатоши Накамото, хотя многие пытались выдавать себя за него.

Накамото был одним из первых биткоин-майнеров, но он не обналичивал свою криптовалюту, а это значит, что в его владении находится около 1 миллиона BTC.

Тайлер и Кэмерон Уинклвосс

Близнецы Уинклвосс, которые в свое время судились с Марком Цукербергом, приобрели большую известность в криптовалютной сфере. Миллионы долларов, которые они получили в качестве компенсации, были вложены в криптовалюты. Теперь им принадлежит около 1% всех BTC, которые находятся в обращении.

Тайлер и Кэмерон Уинклвосс также основали Gemini — одну из первых регулируемых криптовалютных бирж, в надежде создать такую систему, которая привлекла бы больше корпоративных инвесторов и дей-трейдеров.

Барри Силберт

Барри Силберт — директор и основатель Digital Currency Group, венчурной компании, которая специализируется на рынке цифровых валют. Силберта также называют “криптовалютным королем”, так как его фирма инвестировала в более чем 100 биткоин-компаний, опередив многих других инвесторов.

Инвестиционная биткоин-компания Силберта заявила, что в 2014 году ей принадлежало 100 000 BTC.

Блайт Мастерс

Блайт Мастерс, которая раньше занимала должность управляющего директора J.P.Morgan Chase, в 2014 году возглавила Digital Asset Holdings. Компания Digital Asset создает криптографические инструменты, которые помогают усовершенствовать торговлю биткоинами и улучшить эффективность, безопасность и скорость транзакций.

Мастерс продолжает предоставлять свои услуги ведущим компаниям в качестве специалиста по блокчейну, финансовым услугам и технологиям. Хотя мы не знаем точную стоимость ее криптоактивов, нам известно о крупных инвестициях в компании, участником которых она являлась, так что ее с уверенностью можно назвать одной из самых влиятельных женщин в криптоиндустрии.

Дэн Морхед

Основатель Pantera Capital, одной из первых инвестиционных фирм, ориентированных на криптовалюты, Дэн Морхед также был трейдером Goldman Sachs. Компания Pantera была основана в 2013 году, а к 2018 году вошла в число крупнейших держателей криптовалюты.

Pantera вложила свои средства в различные инвестиционные фирмы, биржи и даже сервисы для торговали коинами, и по некоторым данным в 2018 году ее прибыль составила более 10 000%.

Несмотря на то что точная стоимость активов Морхеда неизвестна, она предположительно исчисляется в семизначных суммах (если не больше!).

Компании-владельцы биткоинов

Многие крупные компании тоже обратили внимание на биткоин, и некоторым из них сейчас принадлежат BTC на миллионы долларов. Согласно данным Bitcoin Treasuries, основными держателями криптовалюты являются следующие три компании:

MicroStrategy

MicroStrategy занимается предоставлением услуг на основе облачных технологий, бизнес-аналитикой и разработкой мобильного ПО. Компания была основана Майклом Дж. Сейлором, Санджу Бансалом и Томасом Шпаром в 1989 году.

Сейчас ей принадлежит 105 085 BTC, что на момент написания статьи стоит около 3,4 млрд долларов США и составляет 0,5% от всего 21-миллионного запаса BTC.

Tesla

Наверняка уже все знают о переполохе, который Илон Маск, основатель Tesla, устроил в криптоиндустрии.

Согласно отчету для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), компания-производитель электромобилей Tesla вошла в число основных владельцев BTC. В документе указано, что компания инвестировала в биткоин “1,5 млрд долларов США в общей сложности”, что на 4-й квартал 2020 года составляло 7,7% от денежных запасов Tesla стоимостью 19,384 млрд. В документе также упоминается, что покупка была сделана, чтобы максимизировать доходы и диверсифицировать имеющиеся денежные средства.

Компании Tesla принадлежит 42 902 BTC, что на момент написания статьи стоит около 1,4 млрд долларов США и составляет 0,204% от 21-миллионного запаса BTC.

Galaxy Digital Holdings

Galaxy Digital Holdings — это коммерческий банк и инвестиционная компания, ориентированные на криптовалюту, целью которых является институционализация цифрового актива и блокчейна. Они оказывают услуги, связанные с управлением активами, инвестициями, трейдингом, а также предоставляют консультации.

Galaxy Digital Holdings принадлежит 16 400 BTC, что на момент написания статьи стоит около 540 млн долларов США и составляет 0,078% от 21-миллионного запаса BTC.

Биткоин-кошельки

Если вам кажется, что у вышеперечисленных компаний много BTC, посмотрите на эти самые богатые биткоин-кошельки:

Адрес BTC-кошелька Сумма в BTC Стоимость в USD (на момент написания статьи) % коинов 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo 299 427 BTC 9 850 549 446,00 USD 1,60% bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 163 011 BTC 5 362 735 878,00 USD 0,8693% 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ 115 613 BTC 3 803 436 474,00 USD 0,6166% 35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP 103 452 BTC 3 403 363 896,00 USD 0,5517% 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs 94 505 BTC 3 109 025 490,00 USD 0,5040% 38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 85 064 BTC 2 798 435 472,00 USD 0,4536% 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF 79 957 BTC 2 630 425 386,00 USD 0,4264% 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb 73 601 BTC 2 421 325 698,00 USD 0,3925% bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 69 370 BTC 2 282 134 260,00 USD 0,3700% 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS 65 001 BTC 2 138 402 898,00 USD 0,3466%

Эти адреса кажутся набором букв и цифр, но они принадлежат кошелькам, которые буквально набиты биткоинами!

Будущее биткоина

Эти биткоин-киты живут бок о бок с нами в криптовалютном океане. Стоит ли их опасаться? Трудно сказать. Однако можно с уверенностью заявить, что эти инвесторы вовремя разглядели ценность BTC — гораздо раньше, чем мы.

Спустя 12 лет после своего появления биткоин наконец получил всемирное распространение. Все знают о нем, но не все знают, как его использовать.

Мы уже рассказывали, как можно использовать BTC для хранения ценности, и, возможно, биткоин-киты поняли это раньше других. Но сейчас все больше людей начинают осознавать это и видеть в BTC не только объект инвестирования.

Сейчас биткоин все чаще применяется в реальной жизни для совершения платежей, переводов или даже хранения сбережений.

Поддержка BTC биткоин-китами может говорить о начале цифровой финансовой революции. Сейчас сложно сказать, когда биткоин станет применяться повсеместно, но он совершенно точно привлек внимание крупнейших компаний и самых влиятельных предпринимателей планеты.

Некоторые думают, что они уже опоздали, но это не так. Криптовалютная революция только начинается.