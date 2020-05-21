Мошенники всегда появляются там, где есть деньги, и криптовалютный бизнес не стал исключением. Они используют разные инструменты для достижения своих целей: от поддельных сайтов и приложений до вредоносных писем и кражи персональных данных. Чтобы не стать их жертвой, вы должны всегда быть начеку и предупреждать их действия.

Помимо вышеперечисленных способов, один из самых распространенных хакерских приемов — SIM-свопинг, или подмена SIM-карты. Да, вашу SIM-карту можно взломать, но мы расскажем вам, как уберечься от таких атак. Для начала давайте определимся с понятием “SIM-свопинг”.

Что такое SIM-свопинг?

SIM-свопинг, или SIM-хайджекинг, или подмена SIM-карты — это вид хакерской атаки, при котором мошенники, выдавая себя за вас, обращаются к вашему мобильному оператору с просьбой перевыпустить вашу SIM-карту. Они могут сказать оператору, что эта карта нужна для активации на другом телефоне или что ваша прежняя SIM-карта была утеряна или повреждена.

После этого хакер активирует новую SIM-карту с вашим номером на своем собственном телефоне. После активации мошенник сможет принимать звонки на ваш номер, получать сообщения и использовать личную информацию, записанную на вашей SIM-карте.

Теперь, когда хакер получил доступ к вашей SIM-карте, он может легко зайти во все ваши аккаунты, привязанные к этому номеру телефона. Он может получить доступ к вашему банковскому счету, страницам в соцсетях, почтовым ящикам и т.д. Заставляет задуматься, не так ли? Именно поэтому номер телефона считается ненадежным способом подтверждения личности. Но если вы все равно намерены использовать SIM-карты для верификации аккаунтов, мы подскажем вам, как вы можете защитить себя от мошеннических атак.

Как понять, что вашу SIM-карту подменили

На первый взгляд такое мошенничество может показаться относительно безобидным, но это не так. Если вы заметили хоть что-то из нижеперечисленного, вам стоит насторожиться: скорее всего, вы стали жертвой хакерской атаки.

Уведомления об активности с другого устройства. Вы получили сообщение от вашего мобильного оператора о действиях, совершенных на другом устройстве (например, об активации SIM-карты на другом телефоне).

Вы не можете совершать звонки, отправлять и получать текстовые сообщения . Это один из первых признаков того, что вы стали жертвой SIM-свопинга . Если у вас не получается отправлять сообщения или совершать звонки, возможно, хакерам удалось деактивировать вашу SIM-карту, и они используют ваш номер на другом устройстве.

Вы не можете зайти в аккаунты, привязанные к этому мобильному номеру. В случае подмены SIM-карты все ваши банковские счета, страницы в соцсетях или почтовые ящики также подвергаются угрозе взлома. Если у вас не получается зайти в аккаунт со своими учетными данными, немедленно свяжитесь со своим провайдером.

Подмену SIМ-карты можно определить и другими способами, но мы перечислили самые распространенные. Теперь давайте посмотрим, как можно защититься от этих атак.

Как защититься от SIM-свопинга

Хакеры и мошенники идут на все, чтобы добиться своего. Однако не стоит отчаиваться — вы можете снизить вероятность кражи ваших данных, приняв необходимые меры предосторожности. Следуйте рекомендациям ниже, и тогда хакерам будет намного труднее добраться до ваших средств и личной информации.

Пользуйтесь приложениями для аутентификации. Мы рекомендуем использовать такие приложения для тех аккаунтов, которые содержат важную конфиденциальную информацию (например, банковские счета или криптовалютные кошельки). Двухфакторная аутентификации защитит вас гораздо лучше, чем обычный пароль. Эти приложения генерируют верификационный код, который привязан не к вашему номеру телефона, а к самому устройству.

Установите надежный PIN-код. Установите отдельный PIN-код или пароль для каждого своего аккаунта, если у вашего оператора есть такая функция. После этого вам нужно будет вводить PIN-код при входе в аккаунт и смене пароля.

Позаботьтесь о безопасности своего аккаунта. Используйте случайные, длинные и уникальные комбинации символов при создании пароля. При установке контрольных вопросов выбирайте те, ответы на которые известны только вам.

Обратите внимание на то, какой информацией вы делитесь в интернете. Мошенники часто используют страницы в соцсетях и на других сайтах для сбора вашей личной информации, чтобы потом выдать себя за вас.

Будьте в курсе приемов, которые используют мошениики. Технология не стоит на месте, и хакеры постоянно придумывают новые способы взломов и атак. Вы должны знать, что такое фишинг, вредоносное ПО, поддельные приложения и вебсайты и т.д.

Не отвечайте на подозрительные письма, сообщения или звонки. Хакеры часто посылают вам сообщения или звонки с призывом к немедленному действию. Если в сообщении содержится просьба предоставить личную информацию или перейти по подозрительной ссылке, скорее всего, это фишинг. Мошенники также могут попытаться выведать ваши данные во время звонка, так что будьте осторожны!

Использование SIM-карты для входа в аккаунт и подтверждения личности не всегда является удачным решением. Тем не менее вы все равно можете принять меры, чтобы помешать мошенникам подменить вашу SIM-карту. Мы привели лишь несколько примеров, а вы можете попробовать что-то свое. Однако если вы до сих пор не сделали ничего из этого списка, самое время действовать!

Что делать, если вашу SIM-карту взломали

Что делать, если вы вдруг обнаружили подмену SIM-карты? Первым делом немедленно свяжитесь со своим мобильным оператором и сообщите ему о подозрительных действиях, которые совершаются с вашего номера телефона. Объясните, что вы не меняли SIM-карту и не запрашивали ее активацию.

Затем свяжитесь с банками или поставщиками других услуг, которые связаны с вашей SIM-картой. Объясните им ситуацию и попросите принять срочные меры, чтобы помешать мошенникам. Проверьте свои PIN-коды и пароли к аккаунтам, чтобы убедиться, что хакеры не успели их поменять и не совершили никаких покупок или транзакций.

Наконец, как следует обезопасьте свой телефон и аккаунты и примите все необходимые меры для защиты своих данных и средств от мошенников. Для биткоин-кошельков мы рекомендуем использовать двухфакторную аутентификацию, так как она обеспечивает высокий уровень защиты.

Помните, что вашу SIM-карту можно взломать или подменить. Киберпреступники используют последние достижения технологии для разработки новых способов мошенничества, поэтому очень важно, чтобы вы знали об опасных последствиях SIM-свопинга и могли защитить себя от хакерских атак.