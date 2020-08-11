Обычное раннее утро. Вы идете на работу. По дороге вы покупаете кофе, затем направляетесь в офис и приступаете к своим делам. В конце дня у вас немного болит спина и устали глаза, и вы собираетесь домой…Наверное, так выглядел обычный рабочий день большинства из нас до того, как мир сжался до размеров квартиры.

Теперь мы сидим дома: некоторые из нас работают удаленно, а некоторые вообще потеряли работу. Мы живем в трудное время, но если не опускать руки, то даже сейчас можно найти подработку и получать дополнительный доход в условиях карантина. Возможно, со временем этот временный заработок превратится в постоянный!

1. Поделитесь своими навыками и опытом

У каждого из нас есть то, что мы умеем делать хорошо. Вы всегда можете поделиться своим опытом с другими, особенно сейчас, когда практически любую информацию можно передавать по интернету. Такая подработка идеальна для учителей, преподавателей, тренеров и всех, кто обладает достаточными навыками в какой-либо области.

Если у вас есть свой сайт или блог, вы можете размещать там любую полезную информацию, будь то кулинарные рецепты, уроки рисования, планы тренировок и т.д. Если у вас нет своего сайта, не отчаивайтесь! Вы можете воспользоваться такими образовательными сайтами, как Udemy и Skillshare.

Здоровье, образование, бизнес, социальное обеспечение и многое другое — вы можете многому научить тех, кто действительно хочет учиться.

2. Торгуйте криптовалютой

Так как из-за пандемии курс фиатных валют скачет как сумасшедший, многие решили попробовать свои силы в криптоторговле, чтобы обезопасить свои сбережения от обесценивания. Цифровые валюты могут не только защитить ваши средства, но и принести значительный доход, если вы знаете, как правильно заключать сделки и инвестировать. Покупка и продажа биткоинов на различных торговых интернет-платформах — один из наиболее популярных способов заработка на криптовалюте.

Это может показаться вам слишком сложным, но не переживайте! Криптоторговля проще, чем кажется. Если вам нужен надежный криптокошелек для хранения средств, создайте аккаунт на Paxful. Все пользователи Paxful при регистрации получают бесплатный биткоин-кошелек! Все просто, правда?

Вы также можете изучить другие возможности заработка, доступные на нашей платформе, например партнерскую программу или программу Paxful Peer.

3. Используйте возможности соцсетей

Раньше мы использовали соцсети для общения с родными, друзьями и близкими. Сегодня с их помощью мы узнаем о последних новостях, обновлениях, продуктах и услугах и делимся информацией.

YouTube — одна из самых популярных платформ в интернете, на которой вы можете найти любой контент: от фильмов и видеоигр до моды и ухода за собой.

Если вы стремитесь к популярности, но не хотите снимать длинные видео, вам подойдет TikTok. Развивайтесь и продвигайте свой аккаунт, чтобы получать дополнительный заработок на TikTok.

Выберите нишу и продемонстрируйте свою изобретательность и энтузиазм. Вы можете танцевать, снимать смешные ролики, петь под фонограмму и многое другое: чем креативнее, тем лучше!

Но помните, что успех не придет к вам за один день. Сначала вам будет сложно выделиться из общей массы, но как только у вас появится достаточно подписчиков, можно будет рассчитывать и на спонсоров!

4. Выпустите внутреннего писателя на свободу

Вам нравится писать и редактировать? Тогда вы можете выполнять задания, которые требуют писательских или редакторских навыков, и получать за это деньги. Многие компании нуждаются в опытных копирайтерах, которые могут продвигать их товары и услуги, поэтому вы вполне можете попробовать свои силы в этой области.

Например, вы можете писать креативные посты и статьи для блогов, работать с научными материалами или составлять технические отчеты. Подготовьте свое портфолио и начните просматривать такие сайты для фрилансеров, как Upwork, Fiverr и PeoplePerHour.

5. Играйте в видеоигры и зарабатывайте

Некоторые говорят, что нельзя заниматься любимым делом и одновременно зарабатывать, но геймеров можно считать исключением. Кто бы мог подумать, что видеоигры могут принести столько пользы? Ведь на них на самом деле можно заработать!

Многие геймеры получают деньги за стриминг игр, привлечение подписчиков или продвижение продуктов и услуг на таких популярных платформах, как Twitch.

Чтобы заработать на Twitch, вам нужно привлечь внимание зрителей и использовать свой талант, чтобы удержать их. Если аудитории интересно смотреть на вас, если у вас получается наладить контакт с ней, то вас ждут неплохие перспективы в стриминге игр.

На Twitch можно стримить множество разных игр, главное — найти свою нишу. Стриминговый рынок таких популярных игр, как DOTA, Minecraft, Fortnite и других, уже переполнен. Поэтому вы можете попробовать файтинги, спидраннинг, симуляторы полетов, ретро-игры и другие игры с более узкой целевой аудиторией.

Не переживайте, вам не нужно быть профессиональным геймером, чтобы зарабатывать на стриминге, поэтому не отбрасывайте эту идею!

6. Продавайте выпечку

Не секрет, что среди нас очень много сладкоежек. Если вам нравится печь и у вас хорошо это получается, почему бы не помочь другим людям удовлетворить свою тягу к сладкому?

Вы можете выпекать торты, печенья, чизкейки, кексы и другие вкусности, а затем продавать их через Facebook Marketplace, Instagram или другие социальные сети. Вы также можете создать свой собственный сайт — это придаст вашей продукции индивидуальность. Если вы хотите выйти на новый уровень, вы даже можете получить соответствующее разрешение и открыть свое дело!

Помните, что не все супергерои носят плащи — некоторые носят колпаки и фартуки и работают дома!

7. Монетизируйте свои проекты

Вы графический дизайнер, дизайнер пользовательского интерфейса или художник? Повезло! Даже во время пандемии такие профессии остаются востребованными.

Людям всегда нужно логотипы, инфографика, видеоклипы, веб-дизайн и многие другие виды цифровых и печатных материалов, ведь все это необходимо для эффективной передачи информации.

Очень важно, чтобы аудитория получала качественную информацию, и получала ее быстро. Если вы можете предложить привлекательный и эффективный дизайн и сделать так, чтобы пользователям было легко и удобно использовать тот или иной сайт, вы вполне можете зарабатывать на этом во время карантина.

Посмотрите вакансии на сайтах для фрилансеров и начните получать деньги за свои оригинальные визуальные проекты!

Приступим?

Мы перечислили всего лишь несколько способов заработать деньги во время карантина, но на самом деле их намного больше. Не забудьте изучить всю доступную информацию, чтобы знать как можно больше о том, чем вы собираетесь заняться. Это поможет вам понять, чего можно ожидать. После того как вы определитесь с подработкой, продолжайте узнавать новое и используйте это время с пользой.

Прежде чем приступать к подработке, определите, что у вас получается лучше всего, и используйте свои навыки по максимуму! У вас обязательно все получится!

У вас есть другие идеи для подработки? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях!