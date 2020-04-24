В условиях карантина и самоизоляции многие из нас открыли в себе новые таланты. Одни взялись за перо, другие заинтересовались кулинарией, третьи увлеклись музыкой или живописью. У вас теперь больше свободного времени, но знаете ли вы, как правильно им распорядиться? Конечно, можно посвятить это время новому хобби, но гораздо разумнее использовать его, чтобы получить дополнительный доход.

В интернете можно найти сотни возможностей для заработка — просто надо знать, где искать. Мы решили поделиться с нашими российскими пользователями самыми популярными идеями для онлайн-заработка.

Как быстро заработать онлайн в России

Знаете ли вы, что вам не обязательно выполнять сложные задания, чтобы зарабатывать деньги? Вы даже можете без особых усилий получать пассивный доход. Пишите комментарии и отзывы к товарам и услугам, выставите на продажу свои вещи или найдите новое применение для своих навыков. Мы составили список, в котором вы обязательно найдете занятие по душе.

1. Выполняйте микрозадачи

Микрозадачи позволяют вам зарабатывать быстро и без вложений. Вы получаете небольшие суммы за выполнение определенных заданий онлайн. В основном это простые задания, которые могут выполнять только люди, ведь, несмотря на технологический прогресс, машины далеко не всегда могут заменить человека.

Микрозадачи могут включать в себя участие в опросах, модерирование контента, просмотр и комментирование видеороликов на YouTube (или на других сайтах) и многое другое. Чаще всего эти задания не требуют каких-то особых навыков или квалификации, поэтому идеально подходят для тех, кто просто хочет немного подзаработать в свободное время.

Amazon Mechanical Turk — одна из самых популярных интернет-платформ для микрозадач. Сразу после регистрации на платформе вы можете приступать к выполнению заданий и зарабатывать деньги.

Еще одна известная платформа — Яндекс.Толока. Здесь тоже все просто: вы создаете аккаунт, выбираете задания (только не забудьте прочитать инструкции!), выполняете их и получаете деньги.

Сложность: Легко; Скорость: Быстро

2. Участвуйте в онлайн-опросах

Как и в случае с микрозадачами, в опросах и исследованиях большую роль играет человеческий фактор. Результаты опросов обычно используются в маркетинговых, рекламных или научных целях. Многим исследователям для своих проектов нужна выборка, которая включает в себя как можно большее число участников. Для этого они привлекают пользователей через специализированные сервисы. За участие в опросе или исследовании вы получаете небольшое вознаграждение.

Если вас это заинтересовало, рекомендуем вам посетить сайты Anketka.ru и LifePoints, которые являются лидерами на российском рынке интернет-исследований. Зарегистрируйтесь на этих сайтах и начните зарабатывать онлайн!

Сложность: Легко; Скорость: Средне

3. Торгуйте криптовалютами

В последнее время все больше людей проявляют интерес к биткоинам и криптовалюте. Это и неудивительно, ведь криптоторговля позволяет вам не только зарабатывать, но и самостоятельно распоряжаться своими финансами.

Такие платформы, как Paxful, предоставляют доступ к финансовым услугам всем, кто в этом нуждается. Paxful предлагает более 300 способов оплаты для покупки и продажи биткоинов. Вам также не стоит переживать о безопасности транзакций, ведь во всех сделках используется счет хранения, а служба поддержки готова ответить на ваши вопросы в любое время суток.

Покупатели могут приобрести биткоины любым из доступных способов, а продавцы могут продать свои биткоины с определенной маржой. Кроме того, если вы принимаете не очень популярные способы оплаты, вы можете больше на этом заработать. Если вас заинтересовал P2P-трейдинг, то все, что вам нужно сделать — это создать аккаунт на Paxful, получить бесплатный кошелек и приступить к торговле!

Сложность: Легко; Скорость: Средне

4. Участвуйте в партнерских программах

Даже если вы уже не новичок в мире криптовалют, вы всегда можете заработать еще больше, приглашая своих родных и близких. При выборе платформы для трейдинга всегда узнавайте, предусмотрена ли на ней реферальная или партнерская программа. Партнерская программа Paxful — одна из самых выгодных программ, так как она включает в себя два уровня. Партнеры 1-го уровня — это те, кто зарегистрировался на сайте по вашей партнерской ссылке, а партнеры 2-го уровня — это те, кто зарегистрировался по ссылкам ваших партнеров 1-го уровня. Каждый раз, когда ваш партнер 1-го уровня покупает биткоины, вы получаете 50% от комиссии за использование счета хранения, а за каждую покупку партнера 2-го уровня вы получаете 10% комиссии.

Поделитесь своей партнерской ссылкой с наибольшим количеством людей, и вы сможете обеспечить себе значительный пассивный доход.

Сложность: Средне; Скорость: Средне

5. Станьте фрилансером

Если вас не привлекают микрозадачи и онлайн-опросы, вы можете поискать другие задания на сайтах для фрилансеров. Многие компании ищут веб-разработчиков, фотографов, графических дизайнеров, актеров озвучки и других специалистов. Внимательно просмотрите все объявления, и вы обязательно найдете проект, который позволит вам использовать ваши навыки и заработать деньги без вложений.

Помните, что перед выполнением таких заданий вам нужно продемонстрировать заказчику свою компетентность. У вас должно быть портфолио, по которому клиенты могут судить о качестве вашей работы. Так вам будет легче получать заказы, и, соответственно, вы сможете больше зарабатывать. Кроме того, со временем вы создадите себе репутацию и сможете поднять цену на выполнение заказов.

В число самых популярных бирж для фрилансеров входят Upwork, Fiverr, Work-Zilla и Fl.ru. Зарегистрируйтесь на этих сайтах и начните зарабатывать фрилансом!

Сложность: Средне; Скорость: Средне

6. Займитесь копирайтингом

Период самоизоляции — подходящее время для того, чтобы отточить свое писательское мастерство. Если вы владеете пером и умеете организовать свое время, перед вами открывается множество возможностей для заработка.

На таких биржах копирайтинга, как etxt.biz, вы можете получать оплату за написанные статьи. Заказчики ищут не только копирайтеров, но и рерайтеров, а также переводчиков. Если у вас есть необходимые навыки, почему бы не попробовать заработать на этом?

Сложность: Средне; Скорость: Средне

7. Проводите консультации

Вы первоклассный специалист в своей области, но вынуждены сидеть дома? Ваши знания могут пригодиться на таких платформах, как Clarity.fm и Coach.me. Здесь вы сможете не только заработать, но и помочь тому, кто нуждается в хорошем совете.

Благодаря таким платформам вы сможете внести свой вклад в общее дело, и даже карантин не сможет вам в этом помешать.

Сложность: Средне; Скорость: Быстро

8. Переводите на русский или другие языки

Если вы знаете иностранные языки, не упустите эту возможность заработать. Такие биржи, как Freelancer.com, ежедневно публикуют тысячи заказов на перевод. Заказчики ищут исполнителей, которые владеют как самыми востребованными, так и редкими языками, поэтому вы не останетесь без работы.

Чтобы переводить с иностранного языка, будь то письменно или устно, вы должны владеть им на высоком уровне. Если у вас есть необходимые навыки, вы сможете без труда начать зарабатывать на переводах.

Сложность: Легко; Скорость: Быстро

9. Расшифровывайте аудио- и видеоматериалы

Некоторые сайты платят не только за перевод текстов, но и за расшифровку файлов. Это долгая и кропотливая работа, поэтому часто компании привлекают сторонних подрядчиков для ее выполнения.

Один из таких сайтов — GoTranscript, где можно заказать качественную расшифровку по разумным ценам. Вы можете попробовать зарегистрироваться на GoTranscript в качестве исполнителя или найти другую компанию, которая предоставляет подобные услуги.

Сложность: Легко; Скорость: Медленно

10. Пишите комментарии и отзывы

Предприниматели знают, насколько важна хорошая репутация для компании. Иногда несколько негативных отзывов могут нанести бизнесу непоправимый ущерб, именно поэтому компании уделяют такое внимание комментариям, конструктивной критике и обзорам.

Если вы обладаете предпринимательским чутьем и способны четко излагать свои мысли, вы найдете компании, которые с радостью заплатят вам за советы и рекомендации. Вы пишете отзывы и комментарии за определенную плату, а компания принимает их к сведению и совершенствует свой рабочий процесс. Таким образом, выигрывают обе стороны.

Вы можете воспользоваться сайтом gcomment.ru или поискать другие сайты, на которых можно оставлять рекомендации и получать за это деньги.

Сложность: Средне; Скорость: Быстро

11. Продайте ненужные вещи

У вас есть старые вещи, которыми давно никто не пользовался (и вряд ли будет)? Выставьте их на продажу — возможно, они кому-нибудь пригодятся!

Только подумайте, у вас уже есть готовый товар на продажу и потенциальные покупатели. Вам просто нужно сделать пару качественных фотографий и назначить цену. Если товар в хорошем состоянии, вы сможете быстро выручить за него деньги.

Avito — один из самых популярных российских интернет-сервисов для размещения таких объявлений. Чтобы быстро продать свой товар, сопроводите его подробным описанием и четкими фотографиями.

Сложность: Легко; Скорость: Быстро

12. Зарабатывайте на кликах в интернете

Большой путь начинается с маленьких шагов. Если вам все равно приходится щелкать мышкой на страницах разных сайтов, почему бы не заработать на этом?

Такие сайты, как Seosprint и Socpublic подходят не только рекламодателям, но и тем, кто находится в поиске интернет-заработка. Все, что вам нужно будет делать — это посещать сайты определенных компаний, оставлять лайки и комментарии, подписываться на их сервисы и просматривать рекламу.

Вот увидите, в этом нет ничего сложного! Вы создаете аккаунт и выбираете задания по своему вкусу. Заданий могут быть сотни и тысячи, поэтому вы обязательно найдете то, что вам нужно. Оплату не задерживают, и вы можете выбрать любой из доступных способов для получения денег.

Хотите заработать еще больше? Приглашайте своих друзей и зарабатывайте вместе!😉

Сложность: Легко; Скорость: Быстро

13. Станьте активным пользователем соцсетей

Знаете ли вы, что вы можете получать деньги просто за то, что оставляете “лайки”, подписываетесь на страницы и делитесь контентом на YouTube, Twitter, VK.com и Ok.ru?

Подписчики важны для успеха любого бизнеса. Кому будут больше доверять потребители: компании, у которой 10 подписчиков, или той, у которой их 100 000? Именно поэтому компаниям нужна ваша помощь. Предприниматели ищут реальных людей, которые смогут поддерживать их виртуально. Кроме того, когда подписываетесь на разные страницы и делитесь публикациями, вы можете найти такую компанию, которая вас по-настоящему заинтересует.

Создайте аккаунт в соцсетях и начинайте оставлять “лайки”. Если вы используете такие сайты, как vktarget.ru или vkserfing, вы можете получить деньги очень быстро, так как там установлены низкие лимиты на выплаты. Вы также можете приглашать друзей и получать долю от их дохода.

Подпишитесь на канал Vktarget’s в Youtube, и вы сразу получите 36 копеек!

Сложность: Легко; Скорость: Быстро

Как заработать деньги на своем сайте

Если вы разбираетесь в компьютерах и дружите с технологиями, то вы с легкостью можете использовать свои навыки для заработка в интернете. Вот несколько идей, которые помогут вам получить доход со своего сайта или найти другие способы дополнительного заработка.

14. Монетизируйте свой блог

У вас есть свой блог и вы регулярно делаете в нем публикации? Тогда имеет смысл зарабатывать на этом, вместо того чтобы писать бесплатно.

Вы можете публиковать в блоге не только свои материалы. Договоритесь с компаниями о размещении спонсируемого контента, и это поможет вам увеличить трафик, приобрести новых подписчиков и повысить популярность блога. Для достижения этих целей вы можете использовать такие рекламные сайты, как Taboola.

Еще один способ заработать онлайн на блоге — это размещать партнерские ссылки. Расскажите вашим подписчикам о том, что вас по-настоящему интересует, и предложите им присоединиться к вашему увлечению. Подписчики будут вам благодарны за полезные рекомендации, а вы будете получать за это деньги. И все довольны!

Сложность: Легко; Скорость: Быстро

15. Продавайте рекламные места

Это можно сравнить со сдачей квартиры в аренду. Если у вас есть лишняя площадь, разве не лучше сдавать ее и получать пассивный доход?

Если вы хотите зарабатывать на рекламе, зарегистрируйтесь на платформе Adcash. После этого Adcash начнет размещать в вашем блоге рекламу (включая push-уведомления, баннеры, полноэкранную и нативную рекламу), которая идеально подходит к содержанию вашего блога.

У каждого вида рекламы есть свои преимущества. Например, при использовании нативной рекламы показатели конверсии выше, так как такая реклама воспринимается как часть текста и не выглядит навязчивой. Полноэкранная реклама также приносит хорошие результаты, так как во время демонстрации пользователи не могут переключиться и смотрят только на нее.

Но все это детали, о которых вам не стоит беспокоиться. Вам просто нужно продать рекламное место, остальное за вас сделают специалисты.

Сложность: Легко; Скорость: Быстро

16. Создайте сайт с платным доступом

Выше мы привели советы для владельцев бесплатных сайтов. Если же у вас на сайте находятся личные разработки по определенной теме, результаты собственных исследований или другой эксклюзивный контент, сделайте доступ к сайту платным.

Например, вы можете брать деньги за электронные книги, материалы для распечатки, эксклюзивный контент на Patreon или уникальные рассылки по электронной почте. Однако перед размещением платного контента внимательно изучите рынок и узнайте, сколько владельцы других сайтов берут за подобный материал. Не забудьте и о дизайне сайта: если вы хотите привлечь больше посетителей, сайт должен быть простым в навигации, а также выглядеть профессионально и аккуратно.

Вы должны показать посетителям сайта, что ваш контент стоит того, чтобы за него платить. Лучший способ убедить их в этом — регулярно публиковать качественные материалы.

Сложность: Средне; Скорость: Медленно

17. Продавайте ссылки

Вы можете продавать на вашем сайте все что угодно и зарабатывать на этом деньги. Как бы странно это ни звучало, вы даже можете продавать ссылки.

Как это работает? Некоторые компании могут попросить вас перенаправлять интернет-трафик на их страницы. Для этого вы можете размещать рекламу и спонсируемый контент в своем блоге. Однако есть еще один способ — публиковать ссылки, которые ведут непосредственно на их сайты. Это не только повысит продажи этих компаний, но и положительно повлияет на их ранжирование в поисковых системах (то есть они будут чаще появляться в результатах поиска).

Вы можете успешно размещать обратные ссылки, если у вашего блога достаточный трафик и он занимает высокое место в поисковых результатах. Но посетители вашего блога не должны знать, что ваши ссылки можно купить!

Сложность: Средне; Скорость: Медленно

18. Перепродавайте сайты

Если можно продавать сайт по частям, то наверняка можно продать его и целиком. Для этого подойдут такие платформы, как EmpireFlippers или Flippa.

Вы можете купить непопулярный сайт с низким трафиком, устранить недочеты, а потом продать по более выгодной цене. Как можно улучшить такой сайт? Добавьте качественный нишевый контент, начните продавать обратные ссылки и рекламные места — то есть сделайте все, о чем мы говорили ранее.

Сложность: Сложно; Скорость: Медленно

19. Покупайте и продавайте домены

Если вы хотите создать уникальный сайт, который учитывает потребности вашей аудитории, позаботьтесь о его доменном имени.

Большинство сайтов оканчиваются на .com, но это не значит, что ваш сайт должен быть таким же. Не бойтесь выделяться! Например, если вы продаете пончики, ваш сайт может называться www.vkusno.ponchik 😉

После покупки домена вы можете использовать его для себя, а можете продать его. Вернемся к примеру выше: если вы захотите продать свой домен, вы можете найти других продавцов пончиков, которые им заинтересуются.

Однако перед тем как покупать и продавать домены и зарабатывать на этом, обязательно изучите рынок и его потребности. Посетите сайт GoDaddy — вы найдете там много интересного!

Сложность: Средне; Скорость: Средне

20. Займитесь электронной коммерцией

Чтобы продавать товары и услуги, вам необязательно быть писателем, программистом или гуру маркетинга.

У вас есть что-то, что вы хотите продать? Тогда вам прямой путь в электронную коммерцию! Сейчас в интернете можно продавать все что угодно: компакт-диски, книги, одежду, планы для путешествий, шаблоны для блогов и даже услуги по написанию сочинений — выбор ограничен лишь вашей фантазией.

Определились с тем, что вы хотите продавать? Теперь решите, хотите ли вы создать свой сайт или продавать на таких площадках, как Amazon или eBay. Если вы решите создать свой сайт, обязательно получите SSL-сертификат и найдите надежных платежных операторов и поставщиков.

Рекомендуем вам обратить внимание на такой простой и интуитивный конструктор вебсайтов, как Squarespace.

Сложность: Средне; Скорость: Средне

Как заработать онлайн в России, если вы творческая личность или маркетолог

Дизайнеры, художники, артисты — в общем, все творческие личности — могут использовать интернет не только для презентации своих работ, но и для дополнительного заработка. То же самое могут делать и специалисты по маркетингу с помощью различных онлайн-платформ. Мы подскажем вам, как вы можете использовать свои творческие способности и навыки для получения дохода.

21. Продавайте свои работы по интернету

Сегодня вы можете видеть произведения традиционного и современного искусства не только в музеях, художественных галереях и на выставках. Художники и дизайнеры идут в ногу со временем и используют интернет не только для демонстрации, но и для продажи своих работ.

Если вы считаете, что искусство может и должно приносить доход, вы можете попробовать продать свои работы на специальных сайтах, например, Artplode, OnlineGallery.art, ArtPal, Artfinder, Jose Gallery, Artsper и т.д. Для графических дизайнеров подойдут такие платформы, как Fiverr, DeviantArt, Creative Market или Design Cuts. Посетите также сайт Society6 — вы найдете там много полезной и интересной информации.

Возможно, деньги не потекут к вам рекой, но эти варианты тоже стоит попробовать. Рекомендуем вам ознакомиться со всеми этими платформами и выбрать ту, которая лучше всего отвечает вашим потребностям.

Сложность: Легко; Скорость: Средне

22. Управляйте поставками

Дропшиппинг — это коммерческая модель, при которой компании занимаются продажами исключительно через интернет. Они принимают заказы у партнера, а затем отправляют товар от его имени непосредственно покупателям. Прибыль партнера образуется за счет разницы между закупочной и розничной ценой.

Эта схема кажется простой, но прямые поставки получают все большее распространение, что означает растущую конкуренцию и усложняет работу. Изучите плюсы и минусы данного метода и, если посчитаете его подходящим, дерзайте!

Сложность: Легко; Скорость: Быстро

23. Создайте канал на YouTube

Хотите заработать, но не любите скучные задания? Тогда вам стоит подумать о создании своего канала на YouTube. Вы можете сами выбрать, какой контент там размещать, в зависимости от того, на какую аудиторию вы ориентируетесь.

Наибольшей популярностью на YouTube пользуются видео о путешествиях, еде, играх, развлечениях, науке и технологиях, красоте и моде, музыке, спорте, а также многие другие. Посмотрите, как известные видеоблогеры создают свой контент. Они публикуют разные типы видео, от распаковки товаров до челленджей, так что вы найдете множество примеров для вдохновения.

В то же время помните, что YouTube — один из самых популярных сайтов для заработка, и его аудитория постоянно растет. Все больше людей пытаются стать влогерами и инфлюенсерами, а это значит, что вам придется приложить усилия, чтобы выделиться из толпы. Изучите информацию о видеоблогах и постарайтесь узнать приемы и хитрости, которые помогут вам пробиться наверх.

Сложность: Легко; Скорость: Средне

24. Запустите онлайн-курс

Почему бы вам не запустить свой собственный курс в интернете? С помощью таких образовательных платформ, как Teachable, Thinkific, Udemy и Skillshare, вы можете делиться своими навыками и опытом с широкой аудиторией и получать за это деньги.

Это один из самых популярных способов заработка в интернете, потому что знания и навыки играют важную роль в любом бизнесе. Подумайте, о чем вы можете рассказать пользователям, сколько времени у вас займет подготовка курса, сколько вам нужно будет на него потратить и как сделать курс интересным и полезным для слушателей.

Посетите вышеперечисленные сайты, чтобы узнать больше об образовательных курсах и их создании.

Сложность: Сложно; Скорость: Медленно

25. Читайте аудиокниги

Задумывались ли вы о том, кто читает аудиокниги, которые мы слушаем? Некоторые считают, что писатели сами озвучивают свои произведения. Иногда они действительно так делают, но чаще они нанимают чтецов для озвучки аудиокниг и оплачивают их услуги.

Если вас заинтересовал этот вариант, начните с таких сайтов, как ACX. Вы можете выбрать, хотите ли вы получать почасовую оплату за чтение книги или единовременный платеж по завершении задания.

Если вы обладаете приятным голосом, четкой дикцией и некоторыми актерскими способностями, вы вполне можете попробовать свои силы в этой области.

Сложность: Средне; Скорость: Средне

26. Пишите и публикуйте электронные книги

Более 200 000 авторов продают и публикуют свои электронные книги в интернете и получают за это отчисления. Конечно, это не самый простой путь, потому что книгу надо сначала написать и отредактировать, но если вы не боитесь трудностей, вы добьетесь успеха на этом поприще.

Если у вас уже есть написанные книги или другие материалы, вы можете использовать такие платформы, как Amazon Kindle Publishing, Payhip, Google Play Books, PayLoadz, чтобы дать читателям возможность по достоинству оценить ваш талант. Изучите эти платформы, чтобы узнать, как зарабатывать деньги на публикации книг.

Сложность: Сложно; Скорость: Медленно

27. Продавайте фото- и видеоматериалы

Фотографы и видеооператоры могут не только снимать мероприятия, но и получать доход от продажи своих работ на таких сайтах, как Shutterstock, Getty Images, iStock, Pexels, Unsplash, Videohive и т.д.

Некоторые из этих платформ не устанавливают лимиты на публикации, то есть вы можете продать сколько угодно своих работ. Пользователи могут размещать разные виды материалов: репортажи, редакционные записи, портреты и многое другое. Посетите эти сайты — кто знает, может вам удастся превратить свое увлечение в источник дохода?

Сложность: Легко; Скорость: Средне

28. Торгуйте на Forex и фондовых биржах

Многие считают, что торговать на Forex и других фондовых биржах — это слишком сложно. Конечно, нужно время, чтобы разобраться в этом, но с помощью некоторых инструментов и уроков вы сможете понять, как эти платформы работают.

Трейдеры и инвесторы зарабатывают на фондовых биржах и рынках ценных бумаг, покупая акции по более низкой цене и продавая по более высокой. Разница в цене акций и составляет их прибыль.

Перед тем как приступать к торговле, обязательно изучите основные стратегии и проанализируйте доступную информацию о рынке.

Сложность: Средне; Скорость: Средне

29. Создайте свой подкаст

Далеко не все знают, что подкасты могут приносить доход. Чем больше у вас слушателей, тем выше ваша прибыль, но есть и другие способы заработать на подкастах.

Некоторые подкастеры получают доход от спонсорства, платной рекламы, продвижения товара, объявлений о мероприятиях, партнерского маркетинга. Если хотите получше разобраться в этом, ознакомьтесь с такими хостингами для подкастов, как Buzzsprout, Transistor, Podbean, Captivate, Simplecast, Castos и т.д.

Сложность: Средне; Скорость: Средне

30. Станьте лидером мнений

Существует множество разных социальных сетей, и в каждой из них есть свои лидеры мнений (инфлюенсеры). Быть инфлюенсером не так просто, как кажется, потому что для этого нужны определенные навыки. Вы должны уметь создавать контент, делать интересные фотографии, общаться с пользователями…В общем, одними творческими способностями тут не обойтись.

Чтобы заработать, инфлюенсеры могут создавать контент или продукцию совместно с разными брендами. Они также могут распространять контент через подкасты и вебинары или стать лицом какого-то бренда, что тоже приносит им дополнительный доход. Не стоит забывать и о спонсорских публикациях в соцсетях или блогах, а также партнерском маркетинге — творческий подход всегда приветствуется.

Сложность: Средне; Скорость: Средне

Чего же вы ждете? Начните зарабатывать прямо сейчас!

Ваши возможности для заработка в интернете вовсе не ограничены этим списком. Теперь, когда вы прочитали наши рекомендации, подумайте, какие навыки и способности вы можете использовать для получения дополнительного дохода.

Перечисленные нами варианты не гарантируют вам мгновенную прибыль, но если постараетесь, вы достигнете выдающихся результатов. Помните, что лучше всего заниматься тем, что вы хорошо знаете и умеете делать. Выберите один из предложенных пунктов или найдите что-то свое и начните зарабатывать. И пусть у вас все получится!