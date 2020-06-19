Как вам известно, биткоин был создан Сатоши Накамото в качестве пиринговой платежной системы. В настоящее время любой пользователь интернета может с легкостью покупать и отправлять биткоины, так как криптоплатформы и биржи взяли на себя все технические вопросы. Тем не менее, если вы хотите хорошо разбираться в криптовалютной отрасли, вам нужно знать, как на самом деле проходит биткоин-транзакция.

Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

Процесс транзакции

Каждая транзакция состоит из трех элементов: вход, сумма и выход.

Предположим, что Майкл хочет отправить биткоины Джиму. В данном случае вход обозначает биткоин-адрес отправителя (т.е. адрес кошелька Майкла), а также данные о местонахождении его биткоинов. Сумма — это количество биткоинов, которое отправляет Майкл. Выход — это адрес кошелька получателя, то есть адрес кошелька Джима.

Другими словами, если Майкл хочет отправить Джиму биткоины, он должен опубликовать свое намерение это сделать, а затем сеть должна подтвердить эту транзакцию. Сначала сеть проверяет, что у Майкла достаточно биткоинов для отправки, и подтверждает, что он не отправил эти биткоины кому-то другому. После такой проверки транзакция поступает в блок вместе с другими транзакциями и присоединяется к блокчейну. Добавленные в блокчейн транзакции необратимы. Кроме того, они защищены от внешнего вмешательства.

Подробнее о транзакциях

Особенность биткоин-транзакций состоит в том, что хотя биткоины передаются с одного кошелька на другой, они на самом деле не хранятся в этих кошельках. Вместо них в кошельках хранятся биткоин-адреса, то есть записи всех ваших транзакций. Адрес кошелька выглядит как набор букв и цифр длиной в 34 символа; иногда его также называют открытым ключом. Вы передаете этот адрес людям, которые хотят отправить вам биткоины. У каждого открытого ключа есть соответствующий закрытый ключ, который представляет собой набор букв и цифр длиной в 64 символа и используется для “подписи” транзакций.

Можно сравнить ваш открытый ключ с электронной почтой, а закрытый — с ее паролем. Вы можете делиться своим адресом электронной почты, чтобы другие могли отправлять вам письма, но вы не должны никому сообщать свой пароль. Открытые и закрытые ключи, таким образом, предоставляют доступ не к вашей почте, а к биткоинам.

Вернемся к примеру с Майклом и Джимом. После того как Майкл указал данные транзакции (сумму и адрес кошелька Джима), он вводит свой закрытый ключ в систему для “подписи” транзакции, после чего происходит отправка биткоинов. Теперь транзакция готова к проверке в сети. Сеть определяет, соответствует ли подпись (закрытый ключ) открытому ключу. Если все в порядке, майнеры подтверждают транзакцию. Как только транзакция между Макйлом и Джимом получает три подтверждения, ее данные передаются в блокчейн, и Джим получает свои биткоины. В качестве вознаграждения майнеры получают небольшую комиссию в биткоинах за каждый проверенный блок.

Можно также представить адрес кошелька в виде прозрачного сейфа: все видят, что внутри, но доступ к сейфу есть только у вас.

Сколько времени занимает биткоин-транзакция?

Скорость транзакций зависит от нескольких факторов. Необходимо учитывать, что все транзакции должны получить подтверждение от майнеров в блокчейне. Если в очереди на проверку стоит слишком много транзакций, то ваша транзакция может не попасть в текущий блок. Ее могут отложить, пока не будет сформирован следующий блок.

На скорость транзакций также влияет и размер блоков. В настоящее время размер блоков в протоколе биткоина не может превышать 1 Мб, хотя многие пытаются найти способ, который позволил бы обойти это ограничение. Таким образом, каждый блок может содержать лишь ограниченное число транзакций. Как следствие, на получение подтверждений уходит больше времени, и работа всей сети замедляется.

Иногда скорость транзакций зависит от используемого вами оператора блокчейна. Paxful использует BitGo — самый надежный и безопасный сервис для обработки данных блокчейна. Если вы отправляете средства с кошелька Paxful на другой кошелек, который не поддерживается BitGo, транзакция может занять больше времени.

Внутренние и внешние транзакции

Скорость транзакций также зависит от их типа.

Например, при отправке биткоинов с одного кошелька Paxful на другой (внутренние переводы) транзакция совершается мгновенно. Однако если вы отправляете биткоины с кошелька Paxful на внешний кошелек (или наоборот), вы должны подождать, пока транзакция не получит необходимое количество подтверждений в сети биткоин. Если во время внешней транзакции возникли какие-то проблемы, вы всегда можете проверить статус транзакции и узнать причину задержки.

На таких платформах, как Paxful, вы можете покупать небольшие доли биткоина, совершая простые и недорогие внутренние транзакции.

Комиссии за транзакцию

Майнеры получают комиссию за проверку ваших транзакций. Эта комиссия рассчитывается по-разному в зависимости от используемой вами платформы.

На Paxful действуют фиксированные комиссии за внешние транзакции:

$0-$9,99 = 0,0001 BTC

$10-$19,99 = 0,0002 BTC

$20+ = 0,0005 BTC

Они покрывают майнерские комиссии с транзакций и поддержание нашей системы в рабочем состоянии.

При отправке средств другим пользователям Paxful с первых пяти транзакций каждого месяца комиссия не взимается. После этого с каждой транзакции взимается комиссия в размере $1,00 или 1% от суммы перевода (в зависимости от того, что больше). Если у вас недостаточно средств для покрытия этой комиссии, вы не сможете отправить биткоины.

Начинайте торговать!

Теперь, когда вы лучше разбираетесь в транзакциях, вы можете смело приступать к сделкам. На Paxful вас ждут тысячи предложений от проверенных продавцов!