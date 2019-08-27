Статус партнера Paxful может принести вам дополнительный доход, если вы знаете, как его правильно использовать. В этом посте мы перечислим пять способов, как стать успешным партнером Paxful и без особых усилий получать стабильный дополнительный доход.

Если вы будете соблюдать эти правила, то очень скоро заметите, что у вас стало намного больше партнеров, а ваш доход от них увеличился во много раз.

Используйте возможности социальных сетей

Социальные сети предоставляют вам широкое поле для деятельности по поиску партнеров, но в то же время ваши партнерские ссылки рискуют затеряться на необъятных просторах Интернета. Поэтому вы должны с умом выбирать платформы и каналы. Присоединитесь к группам, посвященным криптовалютам и денежным переводам. Группы, посвященные финансовым проблемам в развивающихся странах, тоже могут оказаться полезными.

Активно взаимодействуйте с людьми. Если вы просто оставите ссылку и исчезнете, скорее всего, никто ей не заинтересуется. Постарайтесь установить с другими людьми взаимовыгодные отношения, чтобы они действительно заинтересовались тем, что вы можете им рассказать и предложить.

Найдите свою нишу

Вы достигнете успеха, если сможете создать свою собственную нишу и найти клиентов, которым по-настоящему интересна эта тема, но которые еще не знают о нашей платформе.

Вы можете задействовать обучающие материалы на разных языках, группы в Telegram, где обсуждаются перспективы криптовалют, или даже сторонников децентрализации, которые хотят вернуть власть народу. Найдите удобную для себя нишу и начните рассказывать о возможностях пиринговой платформы Paxful.

Найдите трейдеров, которые еще не знают о Paxful

Многие трейдеры и продавцы работают с различными способами оплаты, но не знают о существовании Paxful. Именно поэтому они обычно заключают сделки с меньшей прибылью и рискуют стать жертвой мошенников.

Если вы расскажете им о Paxful, это поможет им найти больше надежных партнеров. Эти партнеры помогут вам найти партнеров 2-го уровня, от которых вы будете получать 10% от комиссии по сделке. Paxful обеспечивает обслуживание высшего уровня для всех своих клиентов, начиная с пользовательского интерфейса и заканчивая техподдержкой. У нас всегда был высокий уровень удержания пользователей, который до сих пор растет, поэтому ваши новые партнеры, скорее всего, останутся с нами надолго и будут приносить вам доход.

Предоставьте людям информацию

Люди по природе любопытны, но те, кто стал жертвой мошенников, часто ведут себя настороженно. Иногда они так напуганы, что не хотят пробовать ничего нового, даже если это может изменить их жизнь к лучшему.

Вы можете рассказать им о Paxful и объяснить, как использовать платформу. Вы также можете оставить им партнерские ссылки, чтобы они могли перейти по ним на нашу платформу. Один из наших успешных партнеров записал видео на своем родном вьетнамском языке, в котором объяснил, как использовать Paxful. Это видео просмотрело 3000 человек, из которых 250 стали партнерами и теперь приносят ему неплохой пассивный доход.

Станьте представителем Paxful

Мы в компании Paxful гордимся тем, что являемся вестниками пиринговой революции. Пока наши конкуренты жертвуют своим добрым именем ради наживы, как это случилось с Localbitcoin, которые перестали использовать подарочные карты и принимать наличные в качестве оплаты, мы всегда оставались верны духу P2P-финансирования.

Вы можете принять участие в этом движении просто распространяя информацию о нашей миссии, целях и направлении деятельности. Многие из наших пользователей пришли на нашу платформу после того, как узнали о нашей миссии и по достоинству оценили ее возможности.

Если у вас есть какие-либо вопросы о работе Paxful, напишите нам на [email protected] или в онлайн-чате. И не забудьте подписаться на нас в Facebook, Twitter и Instagram!